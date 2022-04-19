В Новосибирске выбрали лучшего водителя такси — победителем во второй раз стала героиня статьи НГС Наталья Сафиулина

Наталья Сафиулина — профессиональный водитель с 15-летним стажем. Она была победителем конкурса в 2019 году, два года назад заняла второе место. В 2020 году Наталья Сафиулина рассказала НГС про свою работу — уже несколько лет она предоставляет услугу «трезвый водитель».

