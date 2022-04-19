В Новосибирске выбрали лучшего водителя такси — победителем во второй раз стала героиня статьи НГС Наталья Сафиулина
Она поедет в Грозный представлять Новосибирскую область в финале конкурса
В Новосибирске прошел конкурс «Лучший водитель такси — 2021» — победителем второй раз стала Наталья Сафиулина, героиня статьи на НГС.
По информации Министерства транспорта Новосибирской области, второе место занял Алексей Черников, третье — Андрей Василенко. Участники конкурса выполнили 8 упражнений: «Бокс», «Яма», «Повороты на 90 градусов задним ходом», «Параллельная парковка», «Стоп-линия», «Бордюр», «Установка детского кресла» и «Плавность вождения» со стаканом воды на крыше.
Участники конкурса должны соответствовать определенным требованиям: иметь разрешение на перевозку пассажиров и багажа, водительский стаж не меньше 3 лет. Кроме того, у претендента на звание лучшего водителя такси в течение года не должно быть грубых нарушений правил дорожного движения.
Наталья Сафиулина представит Новосибирскую область в финале конкурса, который пройдет 16–18 мая 2022 года в Грозном Чеченской Республики.
— В этот раз было даже более волнительно, чем в предыдущие разы. Главные соперники — те же, пока они участвуют, расслабляться нельзя, — поделилась впечатлениями о региональном этапе конкурса Наталья Сафиулина. — Ответить на вопросы по законодательству помогла подготовка к финалу 2019 года, когда зубрилось наизусть всё, что имеет отношение к такси. А вот маневрирование на площадке всегда вызывает больше волнения. Знаменитый стакан с водой на крыше в этом году надо было везти задним ходом по змейке. Если не ошибаюсь, у троих призеров равное количество баллов за площадку. Это как раз говорит о том, что ни на секунду нельзя отвлечься. Не успеешь оглянуться, уже не в лидерах.
Наталья Сафиулина — профессиональный водитель с 15-летним стажем. Она была победителем конкурса в 2019 году, два года назад заняла второе место. В 2020 году Наталья Сафиулина рассказала НГС про свою работу — уже несколько лет она предоставляет услугу «трезвый водитель».