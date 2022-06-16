СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 56.66
eur 59.12
Тема дняЗапрет парковки на Калинина
Все новости
Все новости

С 17 июня нельзя будет парковаться на площади Калинина — автомобили будут эвакуировать

Оставят только места для парковки инвалидов

705
На неопределенное время на площади Калинина запретят парковку. Оставят только места для инвалидов

На неопределенное время на площади Калинина запретят парковку. Оставят только места для инвалидов

Поделиться

С 17 июня начинает действовать запрет на парковку на площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом ранее сообщал пресс-центр мэрии. На площади будут работать дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор». Оставят только места для парковки инвалидов.

В пресс-центре уточнили, что это связано с комплексным благоустройством площади и установкой стелы «Новосибирск — город трудовой доблести». Ограничения носят временный характер и будут действовать на период ремонта площади Калинина.

— Для упорядочивания движения, проведения уборки проезжей части, исключения долговременного нахождения транспорта в рамках установки стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести» и комплексного благоустройства площади Калинина принято решение о введении ограничения на остановку транспорта на всём протяжении площади Калинина, кроме ранее выделенных мест для стоянки инвалидов.

В марте со ссылкой на пресс-центр мэрии НГС сообщал, что после проведения работ на площади Калинина ликвидируют не все парковки. Напротив дома на Красном проспекте, 157 планируют организовать смотровую площадку с остановочными карманами для экскурсионных автобусов. У зданий на Красном проспекте, 157/1 и 159 парковки сохранят, но их форма изменится из-за того, что рядом сделают велосипедную дорожку. Позже в мэрии уточнили, что пока проект находится на стадии разработки.

О присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции. Тогда же в городе отгремел праздничный салют, посвященный этому событию. После мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил новосибирцам выбрать место для стелы «Город трудовой доблести».

В апреле из центра площади Калинина убрали конструкции для рекламы.

По теме

запрет парковкиплощадь Калинина
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2