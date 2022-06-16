С 17 июня нельзя будет парковаться на площади Калинина — автомобили будут эвакуировать
Оставят только места для парковки инвалидов
С 17 июня начинает действовать запрет на парковку на площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом ранее сообщал пресс-центр мэрии. На площади будут работать дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор». Оставят только места для парковки инвалидов.
В пресс-центре уточнили, что это связано с комплексным благоустройством площади и установкой стелы «Новосибирск — город трудовой доблести». Ограничения носят временный характер и будут действовать на период ремонта площади Калинина.
— Для упорядочивания движения, проведения уборки проезжей части, исключения долговременного нахождения транспорта в рамках установки стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести» и комплексного благоустройства площади Калинина принято решение о введении ограничения на остановку транспорта на всём протяжении площади Калинина, кроме ранее выделенных мест для стоянки инвалидов.
В марте со ссылкой на пресс-центр мэрии НГС сообщал, что после проведения работ на площади Калинина ликвидируют не все парковки. Напротив дома на Красном проспекте, 157 планируют организовать смотровую площадку с остановочными карманами для экскурсионных автобусов. У зданий на Красном проспекте, 157/1 и 159 парковки сохранят, но их форма изменится из-за того, что рядом сделают велосипедную дорожку. Позже в мэрии уточнили, что пока проект находится на стадии разработки.
О присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции. Тогда же в городе отгремел праздничный салют, посвященный этому событию. После мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил новосибирцам выбрать место для стелы «Город трудовой доблести».
В апреле из центра площади Калинина убрали конструкции для рекламы.