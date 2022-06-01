Запрет парковок на площади Калинина в Новосибирске начнет действовать с 17 июня
Автомобили будут эвакуировать
С 17 июня начнет действовать запрет на парковку на площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.
На площади установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор». Уточняется, что, в том числе, это связано с установкой стелы «Новосибирск — город трудовой доблести».
В марте со ссылкой на пресс-центр мэрии мы сообщали, что на площади Калинина ликвидируют не все парковки. Напротив дома на Красном проспекте, 157 планируют организовать смотровую площадку с остановочными карманами для экскурсионных автобусов. У зданий на Красном проспекте, 157/1 и 159 парковки сохранят, но их форма изменится из-за того, что рядом сделают велосипедную дорожку.
На участке напротив зданий на улице Дуси Ковальчук, 179/2 парковку полностью ликвидируют. На ее месте будет озелененный островок отдыха для разделения пешеходных потоков.
Автомобили смогут парковаться на Красном проспекте и улице Дуси Ковальчук, где это не запрещено правилами дорожного движения.
В пресс-центре мэрии не смогли оперативно сообщить, актуальны ли озвученные ранее планы. НГС отправил уточняющий запрос. Карта, составленная по данным, предоставленным в марте, выглядела следующим образом:
В апреле из центра площади Калинина убрали конструкции для рекламы.
О присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции. Тогда же в городе отгремел праздничный салют, посвященный этому событию. После мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил новосибирцам выбрать место для стелы «Город трудовой доблести».
В августе власти завершили опрос новосибирцев по выбору места для стелы. Большинство участников голосования решили, что памятный знак должен стоять на площади Калинина.
Прошлой весной установку стелы перенесли на год. Как тогда пояснила Анна Терешкова, решение «было принято на федеральном уровне».