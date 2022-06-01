Запрет парковок на площади Калинина в Новосибирске начнет действовать с 17 июня

С 17 июня начнет действовать запрет на парковку на площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

На площади установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор». Уточняется, что, в том числе, это связано с установкой стелы «Новосибирск — город трудовой доблести».