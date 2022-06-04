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Тревожную кнопку установят в автобусах Новосибирска — Росгвардия уже защищает маршрут № 23

До конца 2022 года планируется взять под охрану не менее 200 автобусов

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Охрана будет приезжать по нажатию кнопки в общественном транспорте

Охрана будет приезжать по нажатию кнопки в общественном транспорте

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В Новосибирске в общественном транспорте начали устанавливать тревожные кнопки. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области, тревожная сигнализация уже установлена на автобусах маршрута № 23 «ОбьГЭС» — «Микрорайон Щ». До конца 2022 года такие кнопки появятся в 200 автобусах города.

— В случае нажатия кнопки сигнал тревоги автоматически поступает в Центр оперативного управления вневедомственной охраны Росгвардии с отображением точного местонахождения транспортного средства на электронной карте, после чего к месту расположения объекта охраны направляется ближайший экипаж, — объяснили в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.

Такая система безопасности позволит быстро реагировать на правонарушения в общественном транспорте, защищать пассажиров и сотрудников, пресекать мелкое хулиганство, уничтожение или повреждение чужого имущества, распитие спиртных напитков, кражи, причинение вреда здоровью и так далее. Такая система уже работает в нескольких регионах России, как уточняют в Росгвардии по Новосибирской области. В структурах также рассматривают вопрос об установлении такой кнопки в машинах скорой помощи.

Как добавили в пресс-службе Росгвардии, тревожные кнопки появились в 2018 году при развертывании программно-аппаратного комплекса «Алмаз» — он позволял с помощью навигационного спутникового мониторинга принимать под охрану автотранспорт. За четыре года управление вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области заключило договоры с физическими и юридическими лицами на охрану более 300 автомобилей.

В Госдуме приняли в третьем (окончательном) чтении поправки, по которым водителям, имеющим непогашенную или неснятую судимость, будет запрещено управлять городским транспортом (автобусами, троллейбусами, трамваями, поездами метро) и такси.

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