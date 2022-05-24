Насильники, грабители и убийцы перестанут работать таксистами

В Госдуме приняли в третьем (окончательном) чтении поправки, по которым водителям, имеющим непогашенную или неснятую судимость, будет запрещено управлять городским транспортом (автобусами, троллейбусами, трамваями, поездами метро) и такси. Изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ и ряд других законов. Речь идет о тех, кто совершил некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления.