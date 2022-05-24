Насильники, грабители и убийцы перестанут работать таксистами
Запрет будет действовать и на городской общественный транспорт
В Госдуме приняли в третьем (окончательном) чтении поправки, по которым водителям, имеющим непогашенную или неснятую судимость, будет запрещено управлять городским транспортом (автобусами, троллейбусами, трамваями, поездами метро) и такси. Изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ и ряд других законов. Речь идет о тех, кто совершил некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления.
— К трудовой деятельности <...> не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение следующих преступлений: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, — говорится в тексте поправок в ТК РФ.
Кроме того, водителей, которых подозревают в совершении подобных преступлений, нужно будет отстранить от работы на весь период уголовного производства. До 1 сентября 2023 года водители должны будут предоставить работодателям справку об отсутствии судимости. Эта норма касается также и граждан стран — членов ЕАЭС: они должны будут предоставить справку об отсутствии судимости на родине (с переводом на русский). Если ее не будет, договор с такими водителями расторгнут.
Если же непогашенная или неснятая судимость есть у самого индивидуального предпринимателя, то ему также установят запрет на перевозки. Поправки вступят в силу 1 марта 2023 года.