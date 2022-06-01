20 водителям электросамокатов в Новосибирске грозит штраф за отсутствие водительских прав и шлемов

— Что касается количества правонарушений — около 20 протоколов в этом году составлено на данных водителей [электросамокатов]. С приходом весенне-летнего сезона на территории города мы имеем уже два происшествия с участием электросамокатов, в которых два человека получили ранения, — заявил Бабенков.

