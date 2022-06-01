20 водителям электросамокатов в Новосибирске грозит штраф за отсутствие водительских прав и шлемов
Инспекторы расценивают мощные самокаты как мопеды или мотоциклы
Два десятка протоколов о правонарушениях ПДД составлено на водителей электросамокатов с начала весенне-летнего сезона в Новосибирске. Двое из них стали участниками ДТП с пострадавшими, рассказал на пресс-конференции ТАСС начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Александр Бабенков.
— Что касается количества правонарушений — около 20 протоколов в этом году составлено на данных водителей [электросамокатов]. С приходом весенне-летнего сезона на территории города мы имеем уже два происшествия с участием электросамокатов, в которых два человека получили ранения, — заявил Бабенков.
В ГИБДД считают, что самокаты с электродвигателем мощнее
— Есть четкая работа: остановка транспортного средства, проверка, если действительно мощность больше допустимого, то водитель привлекается к ответственности за управление транспортным средством, не имея права на управление, — добавил Бабенков.
Надо ли говорить, что с такой трактовкой норм права владельцы кикшеринга не согласны. Представительство компании Urent, которая последнее время ведет борьбу с мэрией Новосибирска и ГИБДД за свои электросамокаты, обратилось за экспертным комментарием в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), чтобы выяснить, насколько эти действия правомерны.
МАДИ дал свой комментарий по исследованию ряда электросамокатов, в том числе Okai ES100, представленного в парке компании Urent в Новосибирске (документ есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Согласно ему, самокаты этого кикшеринга не являются мопедами — об этом говорят ПДД, ведь максимальная мощность в режиме длительной нагрузки самоката составляет не более