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20 водителям электросамокатов в Новосибирске грозит штраф за отсутствие водительских прав и шлемов

Инспекторы расценивают мощные самокаты как мопеды или мотоциклы

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2022 год ознаменовался активным противостоянием чиновников и МВД любителям и владельцам самокатов

2022 год ознаменовался активным противостоянием чиновников и МВД любителям и владельцам самокатов

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Два десятка протоколов о правонарушениях ПДД составлено на водителей электросамокатов с начала весенне-летнего сезона в Новосибирске. Двое из них стали участниками ДТП с пострадавшими, рассказал на пресс-конференции ТАСС начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Александр Бабенков.

— Что касается количества правонарушений — около 20 протоколов в этом году составлено на данных водителей [электросамокатов]. С приходом весенне-летнего сезона на территории города мы имеем уже два происшествия с участием электросамокатов, в которых два человека получили ранения, — заявил Бабенков.

В ГИБДД считают, что самокаты с электродвигателем мощнее 250 Вт классифицируются как мопеды, для управления такой техникой нужно иметь права категории М или А.

— Есть четкая работа: остановка транспортного средства, проверка, если действительно мощность больше допустимого, то водитель привлекается к ответственности за управление транспортным средством, не имея права на управление, — добавил Бабенков.

Надо ли говорить, что с такой трактовкой норм права владельцы кикшеринга не согласны. Представительство компании Urent, которая последнее время ведет борьбу с мэрией Новосибирска и ГИБДД за свои электросамокаты, обратилось за экспертным комментарием в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), чтобы выяснить, насколько эти действия правомерны.

МАДИ дал свой комментарий по исследованию ряда электросамокатов, в том числе Okai ES100, представленного в парке компании Urent в Новосибирске (документ есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Согласно ему, самокаты этого кикшеринга не являются мопедами — об этом говорят ПДД, ведь максимальная мощность в режиме длительной нагрузки самоката составляет не более 250 Вт. Также самокат не является механическим транспортным средством.

— Самокаты сервиса имеют максимальную скорость менее 25 км/ч, поэтому на них не распространяются правила технического регламента таможенного союза, в которых приведена формулировка мопеда. По закону статус этого документа выше, чем правила движения, — считают в Urent. Компания планирует оспорить уже вынесенные своим клиентам штрафы.

В начале мая мэрия стала изымать самокаты у Центрального парка, объясняя, что они стоят там незаконно. Кикшеринговые компании оказались не согласны.

Уже после конфликта между представителями мэрии и кикшеринговой компанией Urent, когда они обвинили друг друга в травмах сотрудников, мэрия Новосибирска согласовала больше 100 парковок для электросамокатов.

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