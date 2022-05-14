«Вы разводите клоунаду»: как мэрия Новосибирска изымала самокаты — не обошлось без полиции

У мэрии нет желания кого-то «кошмарить»

Встреча была назначена на Красном проспекте, 50, и о ней уже все знали. Несколько новосибирских изданий выпустили новость, что сегодня будут изымать самокаты, сразу после прихода пресс-релиза от мэрии. В назначенное время на месте встречи собралось небывалое для такого рейда число журналистов. Оно и понятно — тема самокатов волнует весь город.

После сбора журналистов повели к Центральному парку, где обычно стоит много электросамокатов компаний Whoosh и Urent. Что рейд может сорваться, стало понятно сразу. По приходе журналисты и представители мэрии увидели, как некие молодые люди убирают самокаты Whoosh в «Газель» и увозят. Для описи Whoosh оставил два самоката — или не успели увезти, или руководствовались другими идеями. Зато на месте стояло более десяти фиолетовых самокатов Urent.