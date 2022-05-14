«Вы разводите клоунаду»: как мэрия Новосибирска изымала самокаты — не обошлось без полиции
Кикшеринговые компании считают изъятие самокатов незаконным
В пятницу, 13 мая, мэрия Новосибирска решила исполнить угрозу, прозвучавшую еще в конце апреля, и изъять самокаты, которые паркуются в неположенном, по ее мнению, месте. На показательное изъятие были приглашены медиа города, но всё пошло немного не по плану. Вместо благородного действия, официальной позиции мэрии и громких слов начальника департамента потребительского рынка и предпринимательства Виталия Витухина журналисты наблюдали споры, вызов полиции и обвинения в сторону администрации. Как это было — в материале НГС.
У мэрии нет желания кого-то «кошмарить»
Встреча была назначена на Красном проспекте, 50, и о ней уже все знали. Несколько новосибирских изданий выпустили новость, что сегодня будут изымать самокаты, сразу после прихода пресс-релиза от мэрии. В назначенное время на месте встречи собралось небывалое для такого рейда число журналистов. Оно и понятно — тема самокатов волнует весь город.
После сбора журналистов повели к Центральному парку, где обычно стоит много электросамокатов компаний Whoosh и Urent. Что рейд может сорваться, стало понятно сразу. По приходе журналисты и представители мэрии увидели, как некие молодые люди убирают самокаты Whoosh в «Газель» и увозят. Для описи Whoosh оставил два самоката — или не успели увезти, или руководствовались другими идеями. Зато на месте стояло более десяти фиолетовых самокатов Urent.
Это не так заняло внимание журналистов, и вот перед камерами выступил Виталий Витухин, который и курирует в городе тему самокатов.
— Мы впервые изымаем самокаты с улиц Новосибирска. До этого пытались совещаниями и разговорами действовать. Но, как вы знаете, в прошлом году было заключено соглашение между муниципалитетом и двумя крупнейшими кикшеринговыми компаниями. И на 90% это соглашение обеими сторонами исполнялось, но, к сожалению, не исполнялось в единственной части очень важной для муниципалитета части. Мы не получили обещанного оформления парковочных мест, — начинает Виталий Витухин.
Представитель мэрии отметил, что компании соблюдали скоростные режимы, не ездили, куда им запретили, и вообще вели себя благопристойно. Но вот парковки стали ложкой дегтя во взаимодействии бизнеса и мэрии.
— На сегодняшний день оформлено 28 парковок только компанией Whoosh и только в Октябрьском районе. На 125 мест еще подано, но они только поданы и сейчас в работе. Мы не хотели доводить до этого. Не было ни желания, ни сил кого-то «кошмарить», — перечисляет Виталий Витухин.
Начальник департамента потребительского рынка и предпринимательства отметил, что мэрия вообще-то рада, что в городе есть электросамокаты, что это экологичный способ передвижения. Правда, в причинах, почему кикшеринговые компании не могут сделать парковки, Виталий Витухин не уверен.
— Любой бизнес будет бесплатно использовать то, что не контролируется, — намекает журналистам начальник департамента.
Чиновник также не назвал, сколько точно будет штраф за использование муниципальной земли, лишь отметив, что это в районе 30 тысяч рублей за самокат.
— Если мы не увидим реального оформления, то мы будем каждый день заниматься. Если будет тысяча, значит тысячу увезем. Нас интересует, чтобы с правовым отношением использовалась муниципальная или неразграниченная земля, — подчеркнул Витухин.
Чиновник бодро отвечал на вопросы журналистов, улыбался и шутил, но обстановку изменило высказывание одного мужчины из толпы. Это оказался директор Urent в городе Новосибирске Евгений Барабашев, который попросил СМИ не расходиться и послушать другую сторону.
— Компании сейчас будут пытаться дискредитировать как угодно. Мы собирали совещание неоднократно. Это чистый саботаж со стороны компании, пока мы вот это не начали, я думаю, к нам бы никто не пришел, — отреагировал на разговорчивость предпринимателя представитель мэрии.
«Механизм затянут со стороны мэрии»
— Меня пригласили сюда, не сказав цель нашего визита. То, что было сказано, маленько не точная информация. В прошлом году мы заключили с мэрией города соглашение. Оно действует на бессрочной основе, и фактически мэрия его выполняет. Что касается парковок и виртуальных парковок. Нам было предложено оформление парковок. Сам механизм был затянут со стороны мэрии, — начал директор Urent в Новосибирске Евгений Барабашев.
Он объяснил, что в начале года был принят новый механизм согласования, который ускоряет оформление парковок. По нему Urent подали 131 одно заявление на парковки во всем городе. По словам директора, все администрации, кроме Калининского, Первомайского и Кировского районов, места для парковок одобрили. В последних двух районах еще идет согласование.
— В Калининском районе был ответ, что это не в их компетенции, — отметил Барабашев.
Сейчас, по словам директора, все документы находятся в департаменте архитектуры Новосибирска. Но Urent уже оплатил 48 парковочных мест — счета на них пришли из администрации города.
— Суммы штрафов для компаний, конечно, весомые. Мы стараемся в начале сезона делать минимальную стоимость с учетом своих издержек на обслуживание. Мы считаем, что изъятие неправомерно. Все шаги, о которых мы на встречах договаривались, мы выполняем. У нас уже есть дизайн для оформления парковок. В целом, мне кажется, это принцип работы современной администрации — создать проблему, чтобы ее решить, — отметил бизнесмен.
Пока Евгений объяснял, журналисты начали потихоньку расходиться. Интервью с директором Urent прервала Наталья Чагина, начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска. Представительница мэрии упорно напоминала, что Евгения ждут для оформления доверенности и не нужно затягивать рейд.
Пока Евгений оформлял доверенность к самокатам Urent, в какой-то момент начали подходить молодые люди. Они здоровались с директором и пытались увезти уже запротоколированные самокаты. Это заметила женщина из администрации, которая встала рядом и попыталась объяснить молодым людям, что самокат брать нельзя.
— Молодой человек, нельзя самокаты брать, — объяснила представительница администрации.
— Почему? — спросил молодой человек.
— Потому что нельзя. Вы драться со мной будете? Вы должны отойти отсюда, — настаивала чиновница, держа самокат одной рукой.
В это время директор разговаривал с мужчиной, который составляет протокол, параллельно консультируясь по телефону на громкой связи с юристами. Они ни к чему не пришли, голос в трубке попросил выключить громкую связь.
— Женя, забирай нахрен самокаты по максимуму и укатывай, — донеслось до стоявших рядом из телефона.
Неизвестные парни продолжили собирать электросамокаты Urent. Даже звонок сотрудников мэрии в полицию не испугал их. Пока начальник управления потребительского рынка мэрии держала один самокат, молодой человек направился к другому. Чиновница отвлекалась, и самокат, который она пыталась спасти, увезли.
В это время представители администрации составили протокол, и им нужна была подпись директора Urent — это оказалось невозможным. Евгений Барабашев тянул время: просил вытащить самокаты, чтобы увидеть их номера, зачитать его права и объяснить причину изъятия.
— Вы отказываетесь подписать? — пришел к выводу представитель мэрии.
— Я не отказываюсь подписывать. Зачитайте мне мои права, — отвечает Евгений.
— Вы можете прочесть их в протоколе. Я дам вам копию.
— Меня не ознакомили с протоколом, — после паузы продолжает Евгений.
— Так я вас звал. Мне за вами бегать? — спрашивает представитель мэрии.
Стороны бесконечно перепирались, и никто не хотел отступать. Головы стоящих рядом журналистов вертелись то в одну сторону, то в другую сторону. Тем временем чиновники погрузили оставшиеся самокаты. Как потом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, всего их было восемь штук: два Whoosh и шесть Urent. Чтобы процесс был полностью закончен и все могли пойти по домам с 25-градусной жары, Евгений должен был подписать протокол.
— Мы что устраиваем тут цирк? — наконец поставила вопрос Наталья Чагина.
— Я вижу, что администрация как раз устроила тут театрализованное представление, — ответил Барабашев.
— Давайте каждый будет руководствоваться своими должностными обязанностями, — закрыла разговор глава управления потребительского рынка.
Пока обсуждения продолжались, к месту подтянулась полиция. Двух молодых сотрудников коротко ввели в курс дела, они встали за спинами чиновников и наблюдали за происходящим вместе с остальными.
Самокаты забрали, но что дальше?
Бесконечно продолжаться увлекательная беседа не могла, и представители мэрии сделали решающий ход. Они пригласили двух понятых — мужчин, которые грузили самокаты в машину. Те под диктовку записывали в протоколы.
— Пишите, что свидетель отказывается от подписи, и уходим, — заключила Наталья Чагина.
Чиновники вместе с полицией уехали с восемью электросамокатами спустя полтора часа после начала рейда. Директор Urent Евгений Барабашев ушел с уверенностью, что дальше будет суд.
Обе компании после представления прислали НГС пресс-релизы. В них главные конкуренты говорят одни и те же вещи, которые кратко можно свести к тезису: «документы находятся на рассмотрении в мэрии, считаем изъятие неправомерным».
— Для работы сервиса как транспорта таких парковок нужно 1125 в городе. Оптимизацию процесса подачи документов на согласование при этом мэрия не обеспечила. Для понимания: мы силами 10 сотрудников и автоматизацией, которую сделала наша разработка, за 2 недели смогли оформить пакеты документов на 1125 парковок — это больше 5000 листов, каждый из которых надо как минимум от руки подписать. В электронном виде или единым списком — нельзя. Теперь сотрудники мэрии будут их читать какое-то время, потом дадут ответ. После этого выставленный на каждую парковку счет оплатит наша бухгалтерия. Всё это время мы должны были не работать? — задает вопрос компания Whoosh.
Пресс-служба Whoosh не отказалась и от громких заявлений в сторону мэрии.
— Нам кажется, что вот эта акция с эвакуацией под камеры — попытка набрать политические очки или сделать вид, что каких-то других проблем в городе нет, — подвели черту в компании.
Сезон проката самокатов в Новосибирске стартовал 3 апреля. В Новосибирске полноценно работают два крупных сервиса аренды электросамокатов — Whoosh и Urent. В прошлом году мы проводили тест-драйв обоих сервисов. Посмотреть, где находятся согласованные парковки, вы можете на нашей карте.