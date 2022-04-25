Где есть законные места парковки арендных электросамокатов? Показываем их на карте Новосибирска
Все они находятся в Октябрьском районе
Мэрия Новосибирска назвала адреса, на которых компания Whoosh согласовала места парковки самокатов. Все они находятся в Октябрьском районе.
По данным пресс-центра мэрии, участки находятся на улицах Выборной, Вилюйской, Декабристов, Зыряновской, Гурьевской, Нижегородской, Бориса Богаткова, Карла Либкнехта, Никитина, Пролетарской, Стофато и Кирова. Точные адреса отмечены на карте ниже. Компания может использовать парковочные места с 18 апреля по 30 октября 2022 года.
— По состоянию на 19 апреля 2022 года компания Whoosh получила только 28 разрешений на организацию парковок в Октябрьском районе, на организацию парковок электросамокатов в других районах города разрешения не выданы. Компания Urent не получила ни одного разрешения на использование земельных участков для организации парковок электросамокатов, — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
На прошлой неделе глава департамента инвестиций мэрии Виталий Витухин сообщил, что с 4 мая власти смогут изымать самокаты с незаконных парковок. Для этого потребуется разрешение прокуратуры. Стоимость парковки на муниципальной земле составляет 190 рублей за квадратный метр в месяц.