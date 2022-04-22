Мэрия может начать изымать электросамокаты с улиц Новосибирска уже 4 мая

Мэрия Новосибирска может начать изымать кикшеринговые самокаты после 4 мая . Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.

В прошлом году между компаниями проката самокатов и мэрией было заключено соглашение о взаимодействии по вопросам организации сервиса. Оно подразумевало ограничение скорости и урегулирование вопроса с парковками.



По словам Виталия Витухина, компании не выполнили условие по использованию земельных участков под парковки самокатов.