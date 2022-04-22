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Мэрия может начать изымать электросамокаты с улиц Новосибирска уже 4 мая

По словам чиновников, компании не выполняют условия по использованию муниципальной земли

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Стоимость парковки для самокатов на муниципальной земле составляет 190 рублей за квадратный метр в месяц

Стоимость парковки для самокатов на муниципальной земле составляет 190 рублей за квадратный метр в месяц

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Мэрия Новосибирска может начать изымать кикшеринговые самокаты после 4 мая. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.

В прошлом году между компаниями проката самокатов и мэрией было заключено соглашение о взаимодействии по вопросам организации сервиса. Оно подразумевало ограничение скорости и урегулирование вопроса с парковками.

По словам Виталия Витухина, компании не выполнили условие по использованию земельных участков под парковки самокатов.

— На сегодняшний день только компания Whoosh оформила 28 парковочных площадочек, и только в Октябрьском районе. Компания Urent не оформила ни одной площадки. В связи с этим сделаны последние китайские предупреждения. 4 мая — срок, который мы дали, — сказал Виталий Витухин.

После этого мэрия может начать изымать самокаты. Виталий Витухин уточнил, что это станет возможным, если мэрия получит соответствующее разрешение от прокуратуры.

Как пояснил Витухин, стоимость парковки для самокатов на муниципальной земле составляет 190 рублей за квадратный метр в месяц.

— Это абсолютные копейки. На 1 квадратном метре могут стоять 5–6 самокатов. Мое личное мнение — любой бизнес будет стараться сэкономить и не оплачивать до тех пор, пока его не поставят в жесткие рамки, — сказал Витухин.

НГС отправил запросы в компании Whoosh и Urent.

Согласно соглашению между мэрией и сервисами проката, на улицах с большим потоком людей допустимая скорость — 15 км/ч, максимальная скорость по городу — 20 км/ч. Также есть зоны, где ездить запрещено в принципе. По словам Виталия Витухина, их немного: в качестве примера он назвал Монумент Славы и Сквер Героев Революции.

Сезон проката самокатов в Новосибирске стартовал 3 апреля. В Новосибирске полноценно работают два крупных сервиса аренды электросамокатов — Whoosh и Urent. В прошлом году мы проводили тест-драйв обоих сервисов.

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