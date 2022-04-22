Мэрия может начать изымать электросамокаты с улиц Новосибирска уже
4 мая
По словам чиновников, компании не выполняют условия по использованию муниципальной земли
Мэрия Новосибирска может начать изымать кикшеринговые самокаты после
В прошлом году между компаниями проката самокатов и мэрией было заключено соглашение о взаимодействии по вопросам организации сервиса. Оно подразумевало ограничение скорости и урегулирование вопроса с парковками.
По словам Виталия Витухина, компании не выполнили условие по использованию земельных участков под парковки самокатов.
— На сегодняшний день только компания Whoosh оформила 28 парковочных площадочек, и только в Октябрьском районе. Компания Urent не оформила ни одной площадки. В связи с этим сделаны последние китайские предупреждения.
После этого мэрия может начать изымать самокаты. Виталий Витухин уточнил, что это станет возможным, если мэрия получит соответствующее разрешение от прокуратуры.
Как пояснил Витухин, стоимость парковки для самокатов на муниципальной земле составляет 190 рублей за квадратный метр в месяц.
— Это абсолютные копейки. На 1 квадратном метре могут стоять 5–6 самокатов. Мое личное мнение — любой бизнес будет стараться сэкономить и не оплачивать до тех пор, пока его не поставят в жесткие рамки, — сказал Витухин.
НГС отправил запросы в компании Whoosh и Urent.
Согласно соглашению между мэрией и сервисами проката, на улицах с большим потоком людей допустимая скорость — 15
Сезон проката самокатов в Новосибирске стартовал