Мэрия Новосибирска изъяла электросамокаты возле Центрального парка — кикшеринговые компании не согласны
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Мэрия Новосибирска 13 мая изъяла электросамокаты, которые были припаркованы у Центрального парка. Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин утверждает, что самокаты стоят там незаконно.
— Мы сегодня впервые изымаем самокаты с муниципальной земли, с улиц Новосибирска. В прошлом году было заключено соглашение между муниципалитетом и двумя крупнейшими компаниями. И на 90% это соглашение исполнялось. Но, к сожалению, оно не исполнялось в единственной части — мы не получили оформления обещанных парковочных мест, — прокомментировал Виталий Витухин.
Информация, что самокаты будут изымать появилась в конце апреля. Тогда Виталий Витухин объяснил, что только компания Whoosh оформила 28 парковочных площадок и только в Октябрьском районе. Компания Urent не оформила ни одной площадки. В середине мая ситуация, по словам начальника департамента, не изменилась.
При изъятии были представители компании Urent и Woosh. Директор Urent в городе Новосибирске Евгений Барабашев сказал, что документы на парковочные места подготовлены и находятся в департаменте архитектуры, и он считает изъятие незаконным. В пресс-службе Woosh также не согласились с изъятием.
— Сегодня эти документы отправились в управление архитектуры, просто принять в работу их смогут только в следующий понедельник. Сотрудники мэрии знают, что это так. Нам кажется, что вот эта акция с эвакуацией под камеры — попытка набрать политические очки или сделать вид, что каких-то других проблем в городе нет, — прокомментировали в пресс-службе Woosh.
Мэрия Новосибирска изъяла 2 самоката Woosh и около 10 самокатов Urent. Виталий Витухин уточнил, что если ситуация не поменяется, то самокаты будут изымать ежедневно. Посмотреть, где находятся согласованные парковки, вы можете на нашей карте.
Сезон проката самокатов в Новосибирске стартовал 3 апреля. В Новосибирске полноценно работают два крупных сервиса аренды электросамокатов — Whoosh и Urent. В прошлом году мы проводили тест-драйв обоих сервисов.