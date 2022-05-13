Мэрия Новосибирска изъяла электросамокаты возле Центрального парка — кикшеринговые компании не согласны

Мэрия Новосибирска 13 мая изъяла электросамокаты, которые были припаркованы у Центрального парка. Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин утверждает, что самокаты стоят там незаконно.

— Мы сегодня впервые изымаем самокаты с муниципальной земли, с улиц Новосибирска. В прошлом году было заключено соглашение между муниципалитетом и двумя крупнейшими компаниями. И на 90% это соглашение исполнялось. Но, к сожалению, оно не исполнялось в единственной части — мы не получили оформления обещанных парковочных мест, — прокомментировал Виталий Витухин.