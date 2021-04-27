Игрушка или транспорт? Мы испытали поминутный прокат электросамокатов, сравнили цены с такси и узнали про риски

Юридически такой штуки, как электросамокат, в наших ПДД пока не существует, так что и езда на нём по дороге или тротуару не является нарушением. Самокатчик — это фактически пешеход, ведь, согласно Правилам дорожного движения, «к пешеходам приравниваются лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства».

По сложившейся сейчас практике электросамокаты мощностью до 250 Вт не считаются транспортными средствами и не требуют никаких водительских прав. Сами сервисы позиционируют самокаты поближе к велосипедам и рекомендуют не выезжать на проезжую часть, пользоваться велодорожками и «быть максимально аккуратным на тротуарах».