Игрушка или транспорт? Мы испытали поминутный прокат электросамокатов, сравнили цены с такси и узнали про риски

В Новосибирске устроили тест-драйв электросамокатам из проката
Трендом сезона-2021 явно будут электросамокаты, которые теперь можно полноценно использовать в Новосибирске по системе каршеринга. Это как в начале 2010-го, когда начался бум на велосипеды: помню, как в городе стремительно увеличивалось количество великов. Теперь вот эти маленькие «электрички» — их всё больше и больше, на рынок пришли уже две крупные компании по поминутной аренде самокатов. Давайте протестируем эти сервисы, поймем, удобно ли ездить на электросамокатах и для чего они вообще могут понадобиться, а также сравним цены с такси. Подробности — у Дмитрия Косенко.
Автомобильный каршеринг работает в Новосибирске несколько лет и устойчиво развивается, теперь настала очередь кикшеринга — поминутная аренда электросамокатов, которые можно просто взять на улице и потом оставить не пристегивая (в разрешенной зоне). В городе полноценно работают два крупных сервиса — Whoosh и Urent.
Всё как с машинками — скачиваешь приложение, привязываешь карту, идешь на улицу, берешь самокат, катаешься, потом оставляешь в разрешенной зоне. У сервиса Whoosh это центральные части правого и левого берегов, многие районы пока не охватываются. Нельзя покататься не только в спальниках (Родники, Затулинка, Пед), но и в значительной части Дзержинского, Октябрьского, Калининского районов. У Urent примерно так же.
Итак, попробуем взять самокат у Whoosh. Приложение скачано, Apple Pay настроен. Можно выбрать самокат на карте и забронировать его, а можно подойти к любому на улице и просто отсканировать QR-код, тут «электричка» и заведется. Сервис предоставляет свеженькие самокаты Whoosh L, изготовленные компанией Ninebot (производство электротранспорта). Это такая штуковина весом 25 кг, нашпигованная датчиками, сенсорам и GPS. Запас хода декларируется в 45 км при полной зарядке, скорость ограничена до 25 км/ч, номинальная мощность 250 Вт.
Цена 30 рублей сразу за факт аренды, потом поминутно 4–6 рублей в минуту (в зависимости от спроса, типа как в такси). Можно купить страховку за 35 рублей, которая покроет возможный ущерб, нанесенный вашему здоровью или другим транспортным средствам, в пределах
В начале аренды вы видите степень зарядки аккумулятора и прогнозируемую дальность хода, так можно спланировать маршрут. На моем самокате 60% заряда, прогноз — 1,5 часа катания, или 15 километров.
На правой ручке — рычажок «газа», есть механические ручки переднего и заднего тормозов. Отталкиваешься ногой, поддаешь «газку» — и всё, поехал. Я на таких «самодвижущихся тележках» еще не ездил, и первое впечатление — как же сильно трясет на тротуарной плитке и как трудно удерживать равновесие! Просто колотушка! Ну да ладно, еду с улицы Урицкого до БЦ «Кронос» на Свердлова, такси туда стоит 79 рублей.
Как же много, оказывается, у нас в центре тротуарной плитки и как же некомфортно по ней ехать — каждый стык отзывается тряской, а преграды в виде дренажных каналов — просто ударом по всему организму. На асфальте получше, но только если он ровный. На старом разбитом асфальте — такая же тряска. С непривычки тяжело балансировать, быстро устают ноги. Может, на проезжую часть выехать, где асфальт поровнее? Нет, пока боюсь. И еду со скоростью до 11 км/ч, быстрее тоже страшно.
Юридически такой штуки, как электросамокат, в наших ПДД пока не существует, так что и езда на нём по дороге или тротуару не является нарушением. Самокатчик — это фактически пешеход, ведь, согласно Правилам дорожного движения, «к пешеходам приравниваются лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства».
По сложившейся сейчас практике электросамокаты мощностью до 250 Вт не считаются транспортными средствами и не требуют никаких водительских прав. Сами сервисы позиционируют самокаты поближе к велосипедам и рекомендуют не выезжать на проезжую часть, пользоваться велодорожками и «быть максимально аккуратным на тротуарах».
Тем временем добираемся до пункта назначения, цена поездки — 66 рублей. Не шибко-то дешевле такси. Ладно, протестируем другой сервис, Urent, у которого минута стоит три рубля. Синие самокаты Ninebot тут слегка потрепанные, с надписью «Московский прокат», видать, немало отходили по столице. Сама модель компактней и легче, но на неровностях трясет еще сильнее. Что неприятно поразило: тормоз — не механическая ручка, а какой-то электрический рычажок, замедление самоката очень вялое. Со скорости 10 км/ч тормозной путь — 2,5–3 метра.
Маршрут от консерватории на Советской до Нарымского сквера обошелся мне в 99 рублей (ехал медленно), такси было бы 79 рублей.
Припарковать самокат на «вражеской» стоянке, где стоят аппараты Whoosh, не получилось, приложение говорит, давай, мол, ищи другое место. В ста метрах удалось наконец завершить аренду. Дальше хочу ехать на Whoosh.
От цирка до здания на
Первые итоги: ноги болят, спина ноет, но интересно, забавно. Как досуг, развлечение, легкая прогулка по центру — однозначно да. Сервисы проката позиционируют электросамокаты еще и как полноценный транспорт, чтобы добираться «от офиса до метро или от офиса до кофейни». Те, кто живет в центральной части Новосибирска, могут попробовать добираться на самокате до работы и обратно в теплое время года.
А еще это неплохая физическая активность, ведь, несмотря на то что вас везет электромотор, вы всё равно удерживаете равновесие, тратите силы, мускулатура у вас работает. Как физкультура тоже пойдет.
А что с ответственностью за имущество? Вот что говорит оферта Whoosh.
4.4.2 В случае если Арендатор до начала использования не уведомил Арендодателя о существующих повреждениях или иного рода ухудшениях Электросамоката, Арендатор признает себя виновным в причинении повреждений во время проката им Электросамоката.
8.8 Риск случайной гибели или случайного повреждения Электросамоката с момента нажатия в мобильном приложении кнопки «Начало поездки» и до момента завершения аренды несет Арендатор.
То есть в случае чего с вас могут взыскать ущерб, в том числе через суд. Кроме того, полагаются различные штрафы, как в каршеринге. Например, за езду вдвоем, за перевозку детей, за полный разряд аккумулятора (весьма спорный момент) — штраф 5000 рублей. За езду в пьяном виде, за езду с одной рукой, за езду по переходам (надо идти пешком) — 7000 рублей.
А если нарушить этот пункт: «Электросамокат должен быть возвращен Арендодателю в технически исправном состоянии, без каких-либо повреждений», то штраф будет
У сервиса Urent штрафная политика мягче, но ответственность за имущество не снимается: «В случае причинения вреда (повреждения) средству передвижения пользователь обязан возместить арендодателю причиненный ущерб в размере, определяемом арендодателем». К примеру, за утрату самоката с вас возьмут