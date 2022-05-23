ГИБДД составила протоколы на трех самокатчиков в Новосибирске — за что и сколько штраф
По информации автоинспекторов, электросамокаты превышают допустимую мощность
В Новосибирске сотрудники ГИБДД составили три административных протокола на водителей самокатов. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску. Вчера, 22 мая, в редакцию поступила информация, что рядом со станцией метро «Октябрьская» штрафуют пользователей самокатов Urent. Как уточнили в ГИБДД, вчера проходил рейд.
— С 20 по 23 мая 2022 года на территории города Новосибирска проводились оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» и «Водитель без права управления транспортным средством». Сотрудники Госавтоинспекции усиленно работали по выявлению указанных водителей и предупреждению ими нарушений правил дорожного движения, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.
Сотрудники ГИБДД составили один протокол по
В распоряжении редакции НГС есть протокол, который был составлен на
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Напомним, что на совещании горсовета, которое было 19 мая, начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску, подполковник полиции Евгений Маслюк рассказал, что они провели анализ одного из самокатов Urent и его мощность составила
Всё это происходит на фоне скандала мэрии Новосибирска с компанией Urent. 3 мая мэрия напомнила, что ни Whoosh, ни Urent не оформили парковки для электросамокатов, а муниципальной землей в Новосибирске бесплатно пользоваться нельзя. Поэтому мэрия и устроила рейд, который закончился изъятием самокатов и конфликтом с представителями компании Urent. 17 мая мэрия заявила, что двое сотрудников пострадали во время рейдов. Urent же с информацией не согласился, заявив, что это их сотрудники пострадали в конфликте. Всё дошло до обсуждений о полном запрете электросамокатов в Новосибирске на заседании горсовета.