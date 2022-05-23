ГИБДД составила протоколы на трех самокатчиков в Новосибирске — за что и сколько штраф

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В компании Urent напомнили, что их самокаты не являются транспортным средством.



— Согласно действующему законодательству, которым руководствуется ГИБДД РФ, транспортным средством не являются устройства, имеющие максимальную скорость, предусмотренную их конструкцией, не более 25 км/ч . Технические характеристики шеринговых электросамокатов Urent имеют максимальное ограничение по скорости не более 25 км/ч , это предусмотрено конструкцией самоката, ограничение скорости происходит на аппаратном уровне. Максимальная мощность наших самокатов в режиме длительной нагрузки не превышает 250 кВт, что делает невозможным отнесение их к категории мопеда, — сообщили в Urent.

