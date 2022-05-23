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Самокатные войны

ГИБДД составила протоколы на трех самокатчиков в Новосибирске — за что и сколько штраф

По информации автоинспекторов, электросамокаты превышают допустимую мощность

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В воскресенье пользователей штрафовали у станции метро «Октябрьская»

В воскресенье пользователей штрафовали у станции метро «Октябрьская»

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В Новосибирске сотрудники ГИБДД составили три административных протокола на водителей самокатов. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску. Вчера, 22 мая, в редакцию поступила информация, что рядом со станцией метро «Октябрьская» штрафуют пользователей самокатов Urent. Как уточнили в ГИБДД, вчера проходил рейд.

— С 20 по 23 мая 2022 года на территории города Новосибирска проводились оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» и «Водитель без права управления транспортным средством». Сотрудники Госавтоинспекции усиленно работали по выявлению указанных водителей и предупреждению ими нарушений правил дорожного движения, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Сотрудники ГИБДД составили один протокол по статье 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов». По этой статье пользователь может получить штраф в тысячу рублей. Также было составлено два протокола по части 1 статьи 12.7 «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». По этой статье можно получить штраф в размере от 5000 рублей до 15 000 рублей.

В распоряжении редакции НГС есть протокол, который был составлен на 22-летнего Гошу. Его обвинили, что он передвигается на электросамокате мощностью 0,35 киловатта без прав.

СЮЖЕТ

Самокатные войныСамокатные войны

Напомним, что на совещании горсовета, которое было 19 мая, начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску, подполковник полиции Евгений Маслюк рассказал, что они провели анализ одного из самокатов Urent и его мощность составила 0,35 киловатта, что превышает допустимую норму. Водители, которые не имеют соответствующую категорию в водительских правах, становятся нарушителями. Так, полиция уже вынесла предостережение организации и два определения. Также возбуждено два дела за управление транспортным средством без прав.

Всё это происходит на фоне скандала мэрии Новосибирска с компанией Urent. 3 мая мэрия напомнила, что ни Whoosh, ни Urent не оформили парковки для электросамокатов, а муниципальной землей в Новосибирске бесплатно пользоваться нельзя. Поэтому мэрия и устроила рейд, который закончился изъятием самокатов и конфликтом с представителями компании Urent. 17 мая мэрия заявила, что двое сотрудников пострадали во время рейдов. Urent же с информацией не согласился, заявив, что это их сотрудники пострадали в конфликте. Всё дошло до обсуждений о полном запрете электросамокатов в Новосибирске на заседании горсовета.

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В компании Urent напомнили, что их самокаты не являются транспортным средством.

— Согласно действующему законодательству, которым руководствуется ГИБДД РФ, транспортным средством не являются устройства, имеющие максимальную скорость, предусмотренную их конструкцией, не более 25 км/ч. Технические характеристики шеринговых электросамокатов Urent имеют максимальное ограничение по скорости не более 25 км/ч, это предусмотрено конструкцией самоката, ограничение скорости происходит на аппаратном уровне. Максимальная мощность наших самокатов в режиме длительной нагрузки не превышает 250 кВт, что делает невозможным отнесение их к категории мопеда, — сообщили в Urent.

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