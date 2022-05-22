ГИБДД штрафует клиентов компании Urent напротив ГПНТБ — они ездят на электросамокатах без шлема и прав
ГИБДД утверждают, что самокаты превышают допустимую мощность. В Urent это отрицают
В Новосибирске 22 мая ГИБДД оштрафовал несколько клиентов кикшеринговой компании Urent. Как рассказал один из оштрафованных 22-летний Гоша, его обвинили, что он передвигается на электросамокате мощностью 0,35 киловатт без прав.
— Меня остановили за то, что я передвигался на самокате, объяснили, что самокат превышает предел мощности и нельзя управлять им без определенной категории прав. У меня их нет, и меня ждет штраф от 5 до 15 тысяч, — рассказал клиент Urent. В распоряжении редакции есть копия протокола, который составили на Гошу.
Как передает с места корреспондент НГС, самокаты изъяли и собираются увозить на штраф стоянку. На месте находят сотрудники Urent, которые пытаются понять причину изъятия.
Сейчас рядом с метро Октябрьская проходит всероссийское мероприятие Забег.рф. Как сообщил директор компании Urent по Новосибирску Евгений Барабашев, они выступали в нем партнерами и предоставляли электросамокаты для организаторов, промокоды и бесплатные подписки.
— Сотрудники ГИБДД наших клиентов останавливают и выписывают административное правонарушение. Останавливают только наши самокаты. Там с утра работает наряд ГИБДД. Двоим сотрудникам Urent выписали штрафы. И обычных прохожих, кто арендует самокаты, тоже останавливают, — поделился Евгений Барабашев.
Евгений Барабашев также уточнил, что предоставленная на заседании экспертиза — это сравнительный анализ информации из сети интернет, не имеющий отношения к нашим самокатам.
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— Когда ввозили в Россию электросамокаты, мощность проверяли. Эти самокаты при ввозе в соответствии с законами Таможенного союза к транспортным средствам не отнесены, что подтверждается заключениями и техническими характеристиками от производителя. Они имеют ограничение по скорости не более 25 км/ч, это предусмотрено конструкцией самоката, ограничение скорости происходит на аппаратном уровне. Также мощность наших самокатов в режиме длительной нагрузки не превышает 0,25 киловатт, что делает невозможным отнесение их к категории мопеда, — рассказал Евгений.
Напомним, что на совещании горсовета, которое было 19 мая, начальник ГИБДД по Новосибирской области Евгений Маслянков рассказал, что они провели анализ одного из самокатов Urent и его мощность составила 0,35 киловатт, что превышает допустимую норму. Водители, которые не имеют соответствующую категорию в водительских правах, становятся нарушителями. Так, полиция уже вынесла предостережение организации и два определения. Также возбуждено два дела за управление транспортным средством без прав.
В пресс-службе ГИБДД дежурный сотрудник не ответил на вопрос про штрафы.
Всё это происходит на фоне скандала мэрии Новосибирска с компанией Urent. 3 мая мэрия напомнила, что ни Whoosh, ни Urent не оформили парковки для электросамокатов, а муниципальной землей в Новосибирске бесплатно пользоваться нельзя. Поэтому мэрия и устроила рейд, который закончился изъятием самокатов и конфликтом с представителями компании Urent. 17 мая мэрия заявила, что двое сотрудников пострадали во время рейдов. Urent же с информацией не согласился, заявив, что это их сотрудники пострадали в конфликте. Всё дошло до обсуждений о полном запрете электросамокатов в Новосибирске на заседании горсовета.