ГИБДД штрафует клиентов компании Urent напротив ГПНТБ — они ездят на электросамокатах без шлема и прав

В Новосибирске 22 мая ГИБДД оштрафовал несколько клиентов кикшеринговой компании Urent. Как рассказал один из оштрафованных 22-летний Гоша, его обвинили, что он передвигается на электросамокате мощностью 0,35 киловатт без прав.



— Меня остановили за то, что я передвигался на самокате, объяснили, что самокат превышает предел мощности и нельзя управлять им без определенной категории прав. У меня их нет, и меня ждет штраф от 5 до 15 тысяч, — рассказал клиент Urent. В распоряжении редакции есть копия протокола, который составили на Гошу.