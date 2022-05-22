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Эмоциональный, забавный и драматичный: всероссийский марафон прошел в Новосибирске — фоторепортаж

Несколько тысяч новосибирцев вышли в жару на массовую пробежку

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Из-за забега сегодня перекрыли центр города с 6 утра до 7 вечера. Посмотреть карту можно <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/05/22/71349515/" class="_" target="_blank">по ссылке</a>

Из-за забега сегодня перекрыли центр города с 6 утра до 7 вечера. Посмотреть карту можно по ссылке

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В Новосибирске 22 мая прошло одно из самых массовых мероприятий в России — «ЗаБег.РФ». Ежегодно в нем участвуют несколько тысяч человек по всей России. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на мероприятии и снял эмоциональные кадры.

Каждый год выбирается самый бегающий город. Как сообщают на сайте мероприятия, в 2021 году им стал Санкт-Петербург

Каждый год выбирается самый бегающий город. Как сообщают на сайте мероприятия, в 2021 году им стал Санкт-Петербург

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Сегодня в Новосибирске +28 градусов

Сегодня в Новосибирске +28 градусов

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Старт «ЗаБега.РФ» был на площади Пименова, напротив ГПНТБ

Старт «ЗаБега.РФ» был на площади Пименова, напротив ГПНТБ

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Первый забег — на 10 километров — начался в 11:30

Первый забег — на 10 километров — начался в 11:30

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Некоторым спортсменам было тяжело бегать в такую жару

Некоторым спортсменам было тяжело бегать в такую жару

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На «ЗаБеге.РФ» было много эмоций

На «ЗаБеге.РФ» было много эмоций

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Особенностью старта в Новосибирске является то, что для дисциплины «скандинавская ходьба» выделен отдельный старт и они тоже пройдут свой круг здоровья и получат памятные медали на финише

Особенностью старта в Новосибирске является то, что для дисциплины «скандинавская ходьба» выделен отдельный старт и они тоже пройдут свой круг здоровья и получат памятные медали на финише

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В этом году, по подсчетам организаторов, в забеге приняли участие около 5000 жителей Новосибирска

В этом году, по подсчетам организаторов, в забеге приняли участие около 5000 жителей Новосибирска

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Оригинальный новосибирец пробежал забег с сумкой «Яндекс.Еды»

Оригинальный новосибирец пробежал забег с сумкой «Яндекс.Еды»

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На мероприятии было четыре дистанции: <nobr class="_">10 километров</nobr>, <nobr class="_">21,1 километра</nobr>, <nobr class="_">5 километров</nobr> и <nobr class="_">1 километр</nobr>

На мероприятии было четыре дистанции: 10 километров, 21,1 километра, 5 километров и 1 километр

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Спортсменов пришли поддержать зрители

Спортсменов пришли поддержать зрители

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На «ЗаБеге.РФ» работали волонтеры

На «ЗаБеге.РФ» работали волонтеры

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В марафоне участвовали люди разного возраста

В марафоне участвовали люди разного возраста

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Сразу после окончания марафона спортсменов наградили

Сразу после окончания марафона спортсменов наградили

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С приходом теплых дней спортзалы оживают — сезонный наплыв тех, кто всю зиму вдумчиво отъедался, борясь со стрессом и тоской при помощи еды. Однако не всем тренировки приносят пользу. «Доктор Питер» разбирался, в какое время лучше заниматься спортом и как понять, что вам выбранная активность совсем не подходит.

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