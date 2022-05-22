Эмоциональный, забавный и драматичный: всероссийский марафон прошел
в Новосибирске — фоторепортаж
Несколько тысяч новосибирцев вышли в жару на массовую пробежку
В Новосибирске 22 мая прошло одно из самых массовых мероприятий в России — «ЗаБег.РФ». Ежегодно в нем участвуют несколько тысяч человек по всей России. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на мероприятии и снял эмоциональные кадры.
С приходом теплых дней спортзалы оживают — сезонный наплыв тех, кто всю зиму вдумчиво отъедался, борясь со стрессом и тоской при помощи еды. Однако не всем тренировки приносят пользу. «Доктор Питер» разбирался, в какое время лучше заниматься спортом и как понять, что вам выбранная активность совсем не подходит.