Центр Новосибирска перекрыли из-за полумарафона — где нельзя проехать

— по ул. Щетинкина на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;

— по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до ул. Семьи Шамшиных;

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до ул. Серебренниковской;

— на участке от Октябрьской магистрали до ул. Ипподромской вдоль здания № 4 на Октябрьской магистрали;

— по ул. Шевченко на участке от ул. Кирова до здания № 32 на ул. Кирова;

— по ул. Маковского на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской;