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Центр Новосибирска перекрыли из-за полумарафона — где нельзя проехать

Ограничения будут действовать с 06:00 до 19:00

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На месте дежурит скорая помощь

На месте дежурит скорая помощь

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В воскресенье, 22 мая, в Новосибирске из-за полумарафона «ЗаБег.РФ» перекрыли центр города. Вчера перекрывали участок улицы Кирова, сегодня ограничены для проезда около 20 участков в городе.

22 мая с 06:00 до 19:00:

— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

— по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Кирова до ул. Московской;

— по ул. Шевченко на участке от ул. Кирова до ул. Московской;

— по внутриквартальному проезду на участке от ул. Кирова до здания № 3 на ул. Кирова;

— по ул. Каменской на участке от Октябрьской магистрали до ул. Орджоникидзе;

— по ул. Коммунистической на участке от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных;

— по ул. Октябрьской на участке от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных;

— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Серебренниковской до здания № 119а на ул. Чаплыгина;

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Серебренниковской до ул. Семьи Шамшиных;

— по ул. Щетинкина на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;

— по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до ул. Семьи Шамшиных;

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до ул. Серебренниковской;

— на участке от Октябрьской магистрали до ул. Ипподромской вдоль здания № 4 на Октябрьской магистрали;

— по ул. Шевченко на участке от ул. Кирова до здания № 32 на ул. Кирова;

— по ул. Маковского на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской;

— по внутриквартальному проезду на участке от ул. Кирова до здания № 46 на ул. Кирова;

— по внутриквартальному проезду на участке от ул. Кирова до здания № 48 на ул. Кирова;

— по ул. Садовой на участке от здания № 48 на ул. Кирова до ул. Сакко и Ванцетти;

— по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской.

Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам общего пользования.

Также ограничивается стоянка, и запрещается парковка транспорта на участках улично-дорожной сети с 06:00 до 19:00:

— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Каменской на участке от Октябрьской магистрали до ул. Орджоникидзе.

До 1 июня в Новосибирске действуют ограничения движения в районе площади Будагова. Их ввели из-за строительства четвертого моста через Обь.

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