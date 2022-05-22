Центр Новосибирска перекрыли из-за полумарафона — где нельзя проехать
Ограничения будут действовать с 06:00 до 19:00
В воскресенье, 22 мая, в Новосибирске из-за полумарафона «ЗаБег.РФ» перекрыли центр города. Вчера перекрывали участок улицы Кирова, сегодня ограничены для проезда около 20 участков в городе.
22 мая с 06:00 до 19:00:
— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;
— по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Кирова до ул. Московской;
— по ул. Шевченко на участке от ул. Кирова до ул. Московской;
— по внутриквартальному проезду на участке от ул. Кирова до здания
— по ул. Каменской на участке от Октябрьской магистрали до ул. Орджоникидзе;
— по ул. Коммунистической на участке от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных;
— по ул. Октябрьской на участке от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных;
— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Серебренниковской до здания
— по ул. Максима Горького на участке от ул. Серебренниковской до ул. Семьи Шамшиных;
— по ул. Щетинкина на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;
— по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до ул. Семьи Шамшиных;
— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до ул. Серебренниковской;
— на участке от Октябрьской магистрали до ул. Ипподромской вдоль здания
— по ул. Шевченко на участке от ул. Кирова до здания
— по ул. Маковского на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской;
— по внутриквартальному проезду на участке от ул. Кирова до здания
— по внутриквартальному проезду на участке от ул. Кирова до здания
— по ул. Садовой на участке от здания
— по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской.
Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам общего пользования.
Также ограничивается стоянка, и запрещается парковка транспорта на участках улично-дорожной сети с 06:00 до 19:00:
— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;
— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до ул. Серебренниковской;
— по ул. Каменской на участке от Октябрьской магистрали до ул. Орджоникидзе.
До 1 июня в Новосибирске действуют ограничения движения в районе площади Будагова. Их ввели из-за строительства четвертого моста через Обь.