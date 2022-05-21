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На время полумарафона в центре перекроют дороги — публикуем карту

Ограничения будут действовать до 23:00 воскресенья

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Забег стартует завтра

Забег стартует завтра

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Завтра, 22 мая, в Новосибирске пройдет полумарафон «ЗаБег.РФ». Ранее для подготовки мероприятия в городе запретили парковаться у здания ГПНТБ, сегодня движение ограничили на участке улицы Кирова.

Рассказываем, какие ограничения ввели на время забега.

Парковаться у ГПНТБ на улице Восход, 15 нельзя до 09:00 23 мая.

С 06:00 21 мая до 23:00 22 мая перекрыто движение на участке от ул. Кирова до здания на Кирова, 27, строение 2.

22 мая с 06:00 до 19:00 будут перекрыты следующие участки:

  • ул. Кирова (от ул. Восход до ул. Каменской);
  • ул. Сакко и Ванцетти (от ул. Кирова до ул. Московской);
  • ул. Шевченко (от ул. Кирова до ул. Московской);
  • внутриквартальный проезд (от ул. Кирова до ул. Кирова, 3);
  • ул. Каменская (от Октябрьской магистрали до ул. Орджоникидзе);
  • ул. Коммунистическая (от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных);
  • ул. Октябрьская (от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных);
  • ул. Чаплыгина (от ул. Серебренниковской до ул. Чаплыгина, 119а);
  • ул. Максима Горького (от ул. Серебренниковской до ул. Семьи Шамшиных);
  • ул. Щетинкина (от ул. Серебренниковской до ул. Каменской);
  • ул. Депутатская (от ул. Серебренниковской до ул. Семьи Шамшиных);
  • Октябрьская магистраль (от ул. Каменской до ул. Серебренниковской);
  • участок от Октябрьской магистрали до ул. Ипподромской вдоль здания № 4 на Октябрьской магистрали;
  • ул. Шевченко (от ул. Кирова до ул. Кирова, 32);
  • ул. Маковского (от ул. Кирова до ул. Нижегородской);
  • внутриквартальный проезд (от ул. Кирова до ул. Кирова, 46);
  • внутриквартальный проезд (от ул. Кирова до ул. Кирова, 48);
  • ул. Садовая (от ул. Кирова, 48 до ул. Сакко и Ванцетти);
  • ул. Сакко и Ванцетти (от ул. Кирова до ул. Нижегородской).

22 мая с 06:00 до 19:00 будут перекрыты:

  • ул. Кирова (от ул. Восход до ул. Каменской);
  • Октябрьская магистраль (от ул. Каменской до ул. Серебренниковской);
  • ул. Каменская (от Октябрьской магистрали до ул. Орджоникидзе).

До 1 июня в Новосибирске действуют ограничения движения в районе площади Будагова. Их ввели из-за строительства четвертого моста через Обь.

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