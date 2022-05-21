На время полумарафона в центре перекроют дороги — публикуем карту
Ограничения будут действовать до 23:00 воскресенья
Завтра, 22 мая, в Новосибирске пройдет полумарафон «ЗаБег.РФ». Ранее для подготовки мероприятия в городе запретили парковаться у здания ГПНТБ, сегодня движение ограничили на участке улицы Кирова.
Рассказываем, какие ограничения ввели на время забега.
Парковаться у ГПНТБ на улице
С 06:00 21 мая до 23:00 22 мая перекрыто движение на участке от ул. Кирова до здания на
22 мая с 06:00 до 19:00 будут перекрыты следующие участки:
- ул. Кирова (от ул. Восход до ул. Каменской);
- ул. Сакко и Ванцетти (от ул. Кирова до ул. Московской);
- ул. Шевченко (от ул. Кирова до ул. Московской);
- внутриквартальный проезд (от ул. Кирова до ул. Кирова, 3);
- ул. Каменская (от Октябрьской магистрали до ул. Орджоникидзе);
- ул. Коммунистическая (от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных);
- ул. Октябрьская (от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных);
- ул. Чаплыгина (от ул. Серебренниковской до ул. Чаплыгина, 119а);
- ул. Максима Горького (от ул. Серебренниковской до ул. Семьи Шамшиных);
- ул. Щетинкина (от ул. Серебренниковской до ул. Каменской);
- ул. Депутатская (от ул. Серебренниковской до ул. Семьи Шамшиных);
- Октябрьская магистраль (от ул. Каменской до ул. Серебренниковской);
- участок от Октябрьской магистрали до ул. Ипподромской вдоль здания
№ 4на Октябрьской магистрали;
- ул. Шевченко (от ул. Кирова до ул. Кирова, 32);
- ул. Маковского (от ул. Кирова до ул. Нижегородской);
- внутриквартальный проезд (от ул. Кирова до ул. Кирова, 46);
- внутриквартальный проезд (от ул. Кирова до ул. Кирова, 48);
- ул. Садовая (от ул. Кирова, 48 до ул. Сакко и Ванцетти);
- ул. Сакко и Ванцетти (от ул. Кирова до ул. Нижегородской).
22 мая с 06:00 до 19:00 будут перекрыты:
- ул. Кирова (от ул. Восход до ул. Каменской);
- Октябрьская магистраль (от ул. Каменской до ул. Серебренниковской);
- ул. Каменская (от Октябрьской магистрали до ул. Орджоникидзе).
До 1 июня в Новосибирске действуют ограничения движения в районе площади Будагова. Их ввели из-за строительства четвертого моста через Обь.