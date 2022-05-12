Ограничения движения через площадь Будагова продлятся до начала лета — публикуем карту
Ограничения повлияли и на работу общественного транспорта
Общественный транспорт продолжит объезжать площадь Будагова до 1 июня 2022 года из-за строительства четвертого моста в Новосибирске.
Об этом рассказали в пресс-центре мэрии города и Минтрансе области. Ночные ограничения движения автомобилей на площади также сохранятся.
Троллейбусы до конца весны будут объезжать площадь Будагова по соседним улицам:
№ 13 в сторону Учительской будет ходить по ул. Большевистской, далее через Южный спуск Октябрьского моста, по улицам Восход, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее — по действующей схеме.
№ 36 — ул. Фрунзе, Красный проспект, площадь им. Калинина — конечный остановочный пункт (в обоих направлениях).
Маршрутка № 11 в прямом направлении поедет через Ипподромскую, Кривощековскую, Серебренниковскую, ул. Мостовую, площадь Инженера Будагова и Большевистскую, далее — по действующей схеме.
Ограничения и изменения маршрутов движения ввели из-за строительства четвертого моста, их планируют снять летом. Проезжую часть здесь сузили еще в конце февраля, а 18 марта ввели еще больше ограничений.
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