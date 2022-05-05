Центр Новосибирска сковали пробки: улицы перекрыли для репетиции парада Победы
Загруженность дорог сейчас оценивается в 7 баллов
Вечером в четверг, 5 мая, дороги в центре Новосибирска сковали пробки. Дорожную ситуацию сервис «Яндекс.Карты» оценивает в 7 баллов.
— Дикая пробка на Красном проспекте. Не пускают автобусы, движение перекрыто. Автобус едет только по Советской 40 минут и проехал только половину улицы, — сообщил в редакцию НГС читатель в 18 часов. Спустя час он уточнил, что до сих пор едет.
По данным «Яндекс.Карт», движение затруднено по всем улицам, прилегающим к Красному проспекту: Гоголя, Фрунзе, на площади Кондратюка, Орджоникидзе, Советской, Мостовой. Также проезд временно перекрыт по Октябрьской магистрали: загружены улицы Ипподромская, Серебренниковская и Военная.
Перекрытия ряда улиц и магистралей связаны с подготовкой к празднованию
Карты всех ограниченных для передвижения участков с 7 по 9 мая можно посмотреть в нашем материале.