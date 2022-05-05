Центр Новосибирска сковали пробки: улицы перекрыли для репетиции парада Победы

Вечером в четверг, 5 мая, дороги в центре Новосибирска сковали пробки. Дорожную ситуацию сервис «Яндекс.Карты» оценивает в 7 баллов.

— Дикая пробка на Красном проспекте. Не пускают автобусы, движение перекрыто. Автобус едет только по Советской 40 минут и проехал только половину улицы, — сообщил в редакцию НГС читатель в 18 часов. Спустя час он уточнил, что до сих пор едет.