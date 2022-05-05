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Центр Новосибирска сковали пробки: улицы перекрыли для репетиции парада Победы

Загруженность дорог сейчас оценивается в 7 баллов

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Репетиция парада начнется в 20:00

Репетиция парада начнется в 20:00

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Вечером в четверг, 5 мая, дороги в центре Новосибирска сковали пробки. Дорожную ситуацию сервис «Яндекс.Карты» оценивает в 7 баллов.

— Дикая пробка на Красном проспекте. Не пускают автобусы, движение перекрыто. Автобус едет только по Советской 40 минут и проехал только половину улицы, — сообщил в редакцию НГС читатель в 18 часов. Спустя час он уточнил, что до сих пор едет.

По данным «Яндекс.Карт», движение затруднено по всем улицам, прилегающим к Красному проспекту: Гоголя, Фрунзе, на площади Кондратюка, Орджоникидзе, Советской, Мостовой. Также проезд временно перекрыт по Октябрьской магистрали: загружены улицы Ипподромская, Серебренниковская и Военная.

Новосибирским автомобилистам лучше поискать объезд некоторых центральных улиц

Новосибирским автомобилистам лучше поискать объезд некоторых центральных улиц

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Перекрытия ряда улиц и магистралей связаны с подготовкой к празднованию 77-й годовщины Победы. С 17:30 до 22:30 для репетиции парада Победы перекрыты участки улиц: Красный проспект, Мичурина, Ядринцевская, Орджоникидзе, Кирова, Октябрьская магистраль.

Карты всех ограниченных для передвижения участков с 7 по 9 мая можно посмотреть в нашем материале.

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