Дороги в Новосибирске перекрыли из-за подготовки к празднованию
9 Мая — показываем участки на карте
С 5 по 8 мая проходят репетиции парада, легкоатлетическая эстафета, салют, акции, концерты
5, 7, 8 мая, а также 9 мая в Новосибирске перекрывают несколько улиц и магистралей в связи с подготовкой и празднованием 77-летней годовщины Дня Победы.
5 и 7 мая проходят репетиции парада. В связи с этим
Празднование 9 Мая пройдет под названием «Новосибирск — город трудовой доблести. Всё для фронта, всё для Победы».
4 мая в Новосибирске начали поздравлять ветеранов с Днем Победы. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал сразу на двух импровизированных концертах — во дворе дома в Октябрьском районе для участника Великой Отечественной войны Владимира Николаевича Синягина и на территории областного клинического госпиталя ветеранов войн для его пациентов. Посмотрите на эти эмоциональные кадры.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время традиционного брифинга для журналистов опроверг предположения, что
— Это неправда, это чушь, — сказал Песков.
То же пресс-секретарь президента сказал, комментируя сообщения о том, что