Дороги в Новосибирске перекрыли из-за подготовки к празднованию 9 Мая — показываем участки на карте

5, 7, 8 мая, а также 9 мая в Новосибирске перекрывают несколько улиц и магистралей в связи с подготовкой и празднованием 77-летней годовщины Дня Победы.



5 и 7 мая проходят репетиции парада. В связи с этим 5 мая с 17:30 до 22:30 и 7 мая с 07:00 до 12:30 будут перекрыты участки улиц: Красный проспект, Мичурина, Ядринцевская, Орджоникидзе, Кирова, Октябрьская Магистраль. 8 мая с 08:00 до 18:00 перекроют Депутатскую, а с 20:00 до 23:00 — улицу Плахотного. Карта перекрытий 5–8 мая :