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Дороги в Новосибирске перекрыли из-за подготовки к празднованию 9 Мая — показываем участки на карте

С 5 по 8 мая проходят репетиции парада, легкоатлетическая эстафета, салют, акции, концерты

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В городе проходит репетиция парада Победы

В городе проходит репетиция парада Победы

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5, 7, 8 мая, а также 9 мая в Новосибирске перекрывают несколько улиц и магистралей в связи с подготовкой и празднованием 77-летней годовщины Дня Победы.

5 и 7 мая проходят репетиции парада. В связи с этим 5 мая с 17:30 до 22:30 и 7 мая с 07:00 до 12:30 будут перекрыты участки улиц: Красный проспект, Мичурина, Ядринцевская, Орджоникидзе, Кирова, Октябрьская Магистраль. 8 мая с 08:00 до 18:00 перекроют Депутатскую, а с 20:00 до 23:00 — улицу Плахотного. Карта перекрытий 5–8 мая:

Празднование 9 Мая пройдет под названием «Новосибирск — город трудовой доблести. Всё для фронта, всё для Победы». 8 мая в 11:00 в сквере за оперным театром пройдет акция «Сад Памяти». В этот же день в 22:00 на мемориальном комплексе «Монумент Славы» — молодежная патриотическая акция «Свеча памяти». А эти участки дорог будут недоступны для транспорта 9 мая:

4 мая в Новосибирске начали поздравлять ветеранов с Днем Победы. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал сразу на двух импровизированных концертах — во дворе дома в Октябрьском районе для участника Великой Отечественной войны Владимира Николаевича Синягина и на территории областного клинического госпиталя ветеранов войн для его пациентов. Посмотрите на эти эмоциональные кадры.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время традиционного брифинга для журналистов опроверг предположения, что 9 мая в России будет объявлена мобилизация (об этом рассказывало издание CNN).

— Это неправда, это чушь, — сказал Песков.

То же пресс-секретарь президента сказал, комментируя сообщения о том, что 9 мая Россия официально объявит войну Украине.

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