Парад во дворе: ветеранов ВОВ начали поздравлять в Новосибирске — 15 эмоциональных фото
Ветеран, награжденный за взятие Берлина, поблагодарил курсантов военного института
Сегодня, 4 мая, в Новосибирске начали поздравлять ветеранов с Днем Победы. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал сразу на двух импровизированных концертах — во дворе дома в Октябрьском районе для участника Великой Отечественной войны Владимира Николаевича Синягина и на территории областного клинического госпиталя ветеранов войн для его пациентов. Посмотрите на эти эмоциональные кадры.
В мэрии Новосибирска объявили о месте и времени сбора «Бессмертного полка» на День Победы 9 мая, а также распределение колонны.