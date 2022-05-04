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Фоторепортаж

Парад во дворе: ветеранов ВОВ начали поздравлять в Новосибирске — 15 эмоциональных фото

Ветеран, награжденный за взятие Берлина, поблагодарил курсантов военного института

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В Октябрьском районе провели парад специально для ветерана и устроили персональное поздравление.

В Октябрьском районе провели парад специально для ветерана и устроили персональное поздравление.

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Сегодня, 4 мая, в Новосибирске начали поздравлять ветеранов с Днем Победы. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал сразу на двух импровизированных концертах — во дворе дома в Октябрьском районе для участника Великой Отечественной войны Владимира Николаевича Синягина и на территории областного клинического госпиталя ветеранов войн для его пациентов. Посмотрите на эти эмоциональные кадры.

Соседи дома на улице Богаткова, 214/1 смотрели на персональный парад в окнах

Соседи дома на улице Богаткова, 214/1 смотрели на персональный парад в окнах

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Владимиру Николаевичу 96 лет. Он воевал на 2-м Украинском фронте

Владимиру Николаевичу 96 лет. Он воевал на 2-м Украинском фронте

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Оркестр исполнил для ветерана несколько песен

Оркестр исполнил для ветерана несколько песен

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Курсанты торжественно промаршировали специально для Владимира Николаевича Синягина

Курсанты торжественно промаршировали специально для Владимира Николаевича Синягина

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«Это очень трудное было время. Но все-таки мы свое сделали и вам предоставили хорошую и счастливую жизнь. Берегите ее. Любите свою Родину, как мы любили. Спасибо вам за чествование, я очень благодарен и доволен», — поблагодарил Владимир Николаевич Синягин

«Это очень трудное было время. Но все-таки мы свое сделали и вам предоставили хорошую и счастливую жизнь. Берегите ее. Любите свою Родину, как мы любили. Спасибо вам за чествование, я очень благодарен и доволен», — поблагодарил Владимир Николаевич Синягин

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Как сказал заместитель начальника новосибирского военного института Сергей Алтынин, такой парад стал традицией. «Курсанты отдают дань ветеранам. Воспитываем преемственность поколений, патриотизм», — поделился Сергей Алтынин

Как сказал заместитель начальника новосибирского военного института Сергей Алтынин, такой парад стал традицией. «Курсанты отдают дань ветеранам. Воспитываем преемственность поколений, патриотизм», — поделился Сергей Алтынин

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Владимир Николаевич награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Берлина»

Владимир Николаевич награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Берлина»

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День Победы и 100-летний юбилей отпраздновали в Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов войн

День Победы и 100-летний юбилей отпраздновали в Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов войн

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Для своих пациентов сотрудники клиники устроили концерт, в котором принял участие оркестр

Для своих пациентов сотрудники клиники устроили концерт, в котором принял участие оркестр

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Пациентов угостили блюдами полевой кухни

Пациентов угостили блюдами полевой кухни

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Врачи и медсестры госпиталя прочитали стихи для пациентов

Врачи и медсестры госпиталя прочитали стихи для пациентов

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Госпиталь для ветеранов войн появился в 1922 году

Госпиталь для ветеранов войн появился в 1922 году

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На празднике юбилея со 100-летием поздравили одного из пациентов

На празднике юбилея со 100-летием поздравили одного из пациентов

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У Виктора Вильгельбовича 5 мая будет день рождения

У Виктора Вильгельбовича 5 мая будет день рождения

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В мэрии Новосибирска объявили о месте и времени сбора «Бессмертного полка» на День Победы 9 мая, а также распределение колонны.

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ветераныпоздравленияДень Победы
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