Парад во дворе: ветеранов ВОВ начали поздравлять в Новосибирске — 15 эмоциональных фото

«Это очень трудное было время. Но все-таки мы свое сделали и вам предоставили хорошую и счастливую жизнь. Берегите ее. Любите свою Родину, как мы любили. Спасибо вам за чествование, я очень благодарен и доволен», — поблагодарил Владимир Николаевич Синягин

Фото: Александр Ощепков Поделиться







