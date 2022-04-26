«Бессмертный полк» в Новосибирске: объявлены место и время сбора, а также распределение в колонне

В мэрии Новосибирска объявили о месте и времени сбора «Бессмертного полка» на День Победы 9 мая, а также распределение колонны. Подробности рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сегодня, 26 апреля, во время аппаратного совещания мэра.

Шествие «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 10:45. Формирование колонны начнется с 09:00 напротив здания по адресу улица Октябрьская магистраль, 3.

Первой выстраивается ретротехника — 18 машин. В репетиции 5 мая будет участвовать только одна машина, а во время репетиции 7 мая проедут все.