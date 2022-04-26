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Тема дняМесто и время сбора «Бессмертного полка»
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«Бессмертный полк» в Новосибирске: объявлены место и время сбора, а также распределение в колонне

Шествие закончится на площадке, где пройдет концерт

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По маршруту движения «Бессмертного полка» будут установлены звуковые точки

По маршруту движения «Бессмертного полка» будут установлены звуковые точки

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В мэрии Новосибирска объявили о месте и времени сбора «Бессмертного полка» на День Победы 9 мая, а также распределение колонны. Подробности рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сегодня, 26 апреля, во время аппаратного совещания мэра.

Шествие «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 10:45. Формирование колонны начнется с 09:00 напротив здания по адресу улица Октябрьская магистраль, 3.

Первой выстраивается ретротехника — 18 машин. В репетиции 5 мая будет участвовать только одна машина, а во время репетиции 7 мая проедут все.

Следом пойдут 40 курсантов Новосибирского высшего военного командного училища с полотнищем Знамени Победы.

Далее отправится рота почетного караула Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии Яковлева войск Национальной гвардии — 18 человек будут нести знамя Сибирской дивизии.

Следом курсанты Новосибирского высшего военного командного училища будут нести флаг «Город трудовой доблести».

Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии Яковлева войск Национальной гвардии понесут флаги республик.

Далее выстраивается коробка многонациональной колонны — это около 350 человек, и Новосибирский городской духовой оркестр под управлением Игоря Зугрова.

А уже далее выстроятся участники акции.

— Первый ряд «Бессмертного полка» — участники поискового движения России из Новосибирской области с баннером и символикой, — объяснила вице-мэр Анна Терешкова.

Уже известно распределение колонны

Уже известно распределение колонны

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Помогать в организации шествия будут волонтеры. Оно пройдет от Октябрьской магистрали до здания Дома офицеров по Красному проспекту, 63.

— Здесь участников ждет военно-патриотическая концертная программа, — объяснила Анна Терешкова. — «Бессмертный полк» провожаем дальше от площади Ленина по Красному проспекту, чтобы люди спокойно рассредотачивались.

По маршруту движения будут установлены звуковые точки

По маршруту движения будут установлены звуковые точки

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Библиотеки Новосибирска будут бесплатно распечатывать черно-белые фото для «Бессмертного полка». Об этом в эфире НГС сказала вице-мэр города Анна Терешкова.

Подробнее о «Бессмертном полке» можно почитать на сайте акции.

На прошлой неделе стал известен план празднования Дня Победы в Новосибирске. В этом году праздничные мероприятия пройдут в полноценном режиме.

9 МаяДень Победы«Бессмертный полк»
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