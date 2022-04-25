Новосибирские библиотеки будут бесплатно печатать фото для «Бессмертного полка»

Библиотеки Новосибирска будут бесплатно распечатывать черно-белые фото для «Бессмертного полка». Об этом сегодня в эфире НГС сказала вице-мэр города Анна Терешкова.



По словам Анны Терешковой, помочь в акции готовы 72 библиотеки Новосибирска.

— Считаю, что это прекрасная традиция, заложенная сибиряками. Я лично переговорила с магазинами, которые будут изготавливать изображения ваших родных. Их можно будет заказать с фотографией. Большие гипермаркеты будут продавать просто пустые штандарты. У нас задача, чтобы любой житель Новосибирска, невзирая, сколько он зарабатывает денег, мог присоединиться к акции. Мы договорились с нашими библиотеками, можно прийти со своей фотографией, и вам напечатают, — сказала Анна Терешкова.