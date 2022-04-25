СЕЙЧАС +4°С
Пробки 3/10
usd 73.50
eur 80.02
Тема дняНашли тело утонувшей 12-летней школьницы
Все новости
Все новости

Новосибирские библиотеки будут бесплатно печатать фото для «Бессмертного полка»

Помочь акции готовы 72 новосибирские библиотеки

551
Во время шествия люди держат в руках портреты своих родственников-ветеранов

Во время шествия люди держат в руках портреты своих родственников-ветеранов

Поделиться

Библиотеки Новосибирска будут бесплатно распечатывать черно-белые фото для «Бессмертного полка». Об этом сегодня в эфире НГС сказала вице-мэр города Анна Терешкова.

По словам Анны Терешковой, помочь в акции готовы 72 библиотеки Новосибирска.

— Считаю, что это прекрасная традиция, заложенная сибиряками. Я лично переговорила с магазинами, которые будут изготавливать изображения ваших родных. Их можно будет заказать с фотографией. Большие гипермаркеты будут продавать просто пустые штандарты. У нас задача, чтобы любой житель Новосибирска, невзирая, сколько он зарабатывает денег, мог присоединиться к акции. Мы договорились с нашими библиотеками, можно прийти со своей фотографией, и вам напечатают, — сказала Анна Терешкова.

Анна Терешкова добавила, что в 3 библиотеках есть возможность цветной печати.

Подробнее о «Бессмертном полке» можно почитать на сайте акции.

На прошлой неделе стал известен план празднования Дня Победы в Новосибирске. В этом году праздничные мероприятия пройдут в полноценном режиме.

9 Маяпамять
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2