Как пройдут майские праздники? Что будет с парками? Вице-мэр Анна Терешкова отвечает на вопросы НГС (онлайн)
Читатели НГС прислали вопросы для Анны Терешковой
О ресторанном дворике за гостиницей Центральная:
— Гостиница не раз пыталась выйти на реконструкцию, и она будет в какой-то момент. Мы встречались с ребятами и я попросила, чтобы посмотрели, где еще может открыться гастро-дворик. Они рассматривают территорию на Михайловской набережной. Чтобы это был пока филиал, и на случай изменений, а гостиница — это частная собственность, гастро-дворик перешел туда, — объяснила Анна Терешкова.
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«Главный аттракцион сейчас — это пение птиц»
— Я считаю, что главный аттракцион сейчас — это пение птиц. Мы сейчас стали такими урбанизированными. Наша задача вернуть природу в город, чтобы можно было погулять в парке спокойно. Природа — это активный аттракцион. Железный — пассивный аттракцион. Когда ты сам берешь велосипед и едешь, то ты получаешь эмоции — людям нужны сейчас положительные эмоции, — отметила Анна Терешкова. — Железные аттракционы — это бизнес. И приветствую и надеюсь, что бизнесмен выиграет участок земли и организуется парк аттракционы, и будет зарабатывать деньги.
Одно колесо стоит около 100 миллионов, по данным вице-мэра, и столько же стоит организация парка.
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Готовится заявка на федеральный грант по парку «У моря Обского».
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Земля центрального пляжа Академгородка не перешла в собственность города
Через пару дней, 30 апреля, закончатся общественные обсуждения дизайн-проекта центрального пляжа Академгородка.
— Это для всех очень больная тема. Территория еще не перешла в собственность города. Мы переживаем, понимаем, что наступит лето и территория по факту окажется ничья. Мы благодарны тем, кто помогает с разработкой проекта. Нашли благотворителя, который дал денег на проект. Мы не можем приступить к реализации, пока земля не наша. Сейчас Российская академия наук согласовывает это, — подчеркнула Анна Терешкова. — Мы не можем даже заняться уборкой. И придется проводить это через какие-то акции, пока не перейдет к нам земля.
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Много замечаний у новосибирцев о парке «Березовая роща».
— Будут продолжаться работы по благоустройству. Все парки мы меняем настолько, насколько есть финансирование. «Березовая роща» медленно, но преображается, — заверила Анна Терешкова. — Не везде в парках горит свет. Есть темные зоны, например, в части, где находятся бельчатники. Свет мешает птицам, белкам.
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На Вокзальной магистрали планируется установить скамейки. Тополя будут комплексно заменяться на основных магистралях города.
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Когда заработают аттракционы?
— В парки уже можно ходить — от клещей обработаны. Сейчас идет подготовка аттракционов. Думаю, что на майские парки уже заработают, — отметила вице-мэр.
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Парк «Каменка» будет «затопляемым». В Новосибирске по большому счету сейчас закрыт для людей.
— Наша задача — открыть малые реки и вернуть их жителям. Потому что их много у нас. И на реке Каменке делаем первый такой проект. Это историческое место. В начале века на ней находилось 12 мельниц, заводы. Но сейчас мало кто это знает. Возвращаем ее и исторически, и ландшафтно. Весной на неделю-две небольшая территория будет затопляться, — объяснила Анна Терешкова.
Сейчас идет голосование за название парка.
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Когда откроется парк у ЛДС
Парк у ЛДС — открытие планируется в конце года.
— Благоустройство можно вести только летом, и у нас в Сибири еще меньший срок. Мы выполнили больше половины работ по парку «Арена», — рассказала Анна Терешкова.
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Этим летом должен открыться обновленный Заельцовский парк в Новосибирске.
— Планировали открыть 1 июня. Готовность парка — 78%. Но с ростом цен на некоторые металлы мы будем делать корректировку с подрядчиком на лавочки, урны, входную группу. Есть небольшие недоделки. Но жители уже гуляют там, — объяснила Анна Терешкова. — Надеемся, в конце июня торжественно откроем.
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Вечером 9 Мая будет салют за Оперным театром. Военные будут проводить салют на Набережной. Также планируется полномасштабный концерт.
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Библиотеки Новосибирска будут бесплатно распечатывать черно-белые фото для «Бессмертного полка»
Анна Терешкова переговорила с магазинами, которые будут изготавливать фотографии — их можно будет заказать или купить пустой штандарт под фото в супермаркете.
70 библиотек Новосибирска будут бесплатно распечатывать черно-белые фото для «Бессмертного полка».
Собираться люди будут у «Глобуса» с 09:00.
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День Победы будет отмечаться в допандемийном формате.
— Очень рада, что в этом году будет и «Свеча Памяти» — уникальное мероприятие. Наш монумент Славы — это святое место для всех. И хотели, чтобы «Свеча Памяти» была достаточно зрительная акция, чтобы мы могли донести до всех, почему Новосибирск гордится своей историей и вкладом в Победу. В этом году программа будет посвящена Неизвестному солдату. Каждый год готовится отдельный материал, — отметила Анна Терешкова.
Будет в этом году и полноценный парад, и «Бессмертный полк».
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Празднование 1 Мая будет в усеченном режиме из-за того, что пандемия коронавируса продолжается.
— Опять не получится праздновать, как хотели. Массовые мероприятия будут запрещены в майские праздники, — объяснила Анна Терешкова.
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Сегодня, 25 апреля, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова ответит на вопросы читателей НГС о майских праздниках и парках Новосибирска.
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Как пройдет в городе празднование 1 Мая и Дня Победы? Когда откроется Заельцовский парк и парк рядом с ЛДС? Когда в парках заработают аттракционы? Что такое «первый затопляемый парк» у реки Каменки? Когда в городе начнут садить деревья? И будут ли благоустраивать парк «Бугринская роща», где по вечерам нет освещения?
На эти и другие вопросы ответит вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в прямом эфире НГС.
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