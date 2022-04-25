Как пройдут майские праздники? Что будет с парками? Вице-мэр Анна Терешкова отвечает на вопросы НГС (онлайн)

— Я считаю, что главный аттракцион сейчас — это пение птиц. Мы сейчас стали такими урбанизированными. Наша задача вернуть природу в город, чтобы можно было погулять в парке спокойно. Природа — это активный аттракцион. Железный — пассивный аттракцион. Когда ты сам берешь велосипед и едешь, то ты получаешь эмоции — людям нужны сейчас положительные эмоции, — отметила Анна Терешкова. — Железные аттракционы — это бизнес. И приветствую и надеюсь, что бизнесмен выиграет участок земли и организуется парк аттракционы, и будет зарабатывать деньги.

Одно колесо стоит около 100 миллионов, по данным вице-мэра, и столько же стоит организация парка.