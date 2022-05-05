Красный проспект в центре Новосибирска перекрыли для подготовки к 9 Мая — как это выглядит
Сегодня там пройдет репетиция парада Победы
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Вечером 5 мая в Новосибирске приступили к перекрытиям ряда улиц и магистралей, чтобы подготовиться к празднованию
С 17:30 до 22:30 для репетиции парада Победы будут перекрыты участки улиц: Красный проспект, Мичурина, Ядринцевская, Орджоникидзе, Кирова, Октябрьская Магистраль.
Эти же участки снова перекроют 7 мая; 8 мая с 08:00 до 18:00 перекроют Депутатскую, а с 20:00 до 23:00 — улицу Плахотного.
Карты всех ограниченных для передвижения участков с 7 по 9 мая можно посмотреть в нашем материале.