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Красный проспект в центре Новосибирска перекрыли для подготовки к 9 Мая — как это выглядит

Сегодня там пройдет репетиция парада Победы

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На перекрытых участках дорог дежурят сотрудники ДПС

На перекрытых участках дорог дежурят сотрудники ДПС

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Вечером 5 мая в Новосибирске приступили к перекрытиям ряда улиц и магистралей, чтобы подготовиться к празднованию 77-й годовщины Дня Победы.

С 17:30 до 22:30 для репетиции парада Победы будут перекрыты участки улиц: Красный проспект, Мичурина, Ядринцевская, Орджоникидзе, Кирова, Октябрьская Магистраль.

Репетиция начнется в 20:00

Репетиция начнется в 20:00

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На площади уже сооружают трибуны к празднику

На площади уже сооружают трибуны к празднику

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Сейчас на «Яндекс.Картах» отображаются перекрытые участки

Сейчас на «Яндекс.Картах» отображаются перекрытые участки

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Эти же участки снова перекроют 7 мая; 8 мая с 08:00 до 18:00 перекроют Депутатскую, а с 20:00 до 23:00 — улицу Плахотного.

Карты всех ограниченных для передвижения участков с 7 по 9 мая можно посмотреть в нашем материале.

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9 МаяперекрытиеДень Победы
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