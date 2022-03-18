Для площади Инженера Будагова объявили новые ограничения движения — они начнутся уже в апреле

В Новосибирске объявлены перекрытия движений для транспорта, который проходит через площадь Инженера Будагова.
Постановление подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Документ опубликован на сайте мэрии города.
Движение, как следует из постановления, перекроют для работ по сбору и монтажу металлических балок пролетного строения четвертого моста.
— Постановляю ввести временное ограничение движения транспортных средств на автодорожном путепроводе, находящемся на площади Инженера Будагова, путем закрытия движения транспорта по проезжей части по направлению движения от Красного проспекта в сторону Первомайского района с организацией движения по противоположной стороне путепровода с 1 мая 2022 по 25 мая 2022, — написано в документе.
В дополнение к перекрытию будут введены ограничения в ночное время. С 24:00 до 05:00 часов будут перекрывать проезд через площадь инженера Будагова по направлению движения от улицы Фабричной в сторону улицы Большевистской с 20 апреля по 20 мая.
Также перекроют дорогу через площадь Инженера Будагова и автодорожный путепровод, находящийся на площади Инженера Будагова, с 1 мая 2022 по 25 мая 2022.
В ночное время нельзя будет проехать через площадь Инженера Будагова по направлению движения от улицы Большевистской в сторону улицы Фабричной с 15 июня 2022 по 1 июля 2022.
— Обществу с ограниченной ответственностью «Производственная фирма "ВИС"» обеспечить временные ограничения и прекращение движения транспортных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения, — уточнили в документе постановления.
НГС обратился с запросом в мэрию Новосибирска, чтобы получить наглядную схему с ограничениями движения. Также редакция запросила информацию у компании «ВИС» о подробностях строительных работ во время ограничений.
Сейчас сужена проезжая часть площади Инженера Будагова на 3 метра (по направлению от улицы Фабричной в сторону улицы Большевистской). Это ограничение действует с 25 февраля до