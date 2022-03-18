Для площади Инженера Будагова объявили новые ограничения движения — они начнутся уже в апреле

В Новосибирске объявлены перекрытия движений для транспорта, который проходит через площадь Инженера Будагова.

Постановление подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Документ опубликован на сайте мэрии города.

Движение, как следует из постановления, перекроют для работ по сбору и монтажу металлических балок пролетного строения четвертого моста.

— Постановляю ввести временное ограничение движения транспортных средств на автодорожном путепроводе, находящемся на площади Инженера Будагова, путем закрытия движения транспорта по проезжей части по направлению движения от Красного проспекта в сторону Первомайского района с организацией движения по противоположной стороне путепровода с 1 мая 2022 по 25 мая 2022, — написано в документе.