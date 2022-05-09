6 признаков того, что занятия спортом приносят вам больше вреда, чем пользы

Но в первую очередь стоит обращать внимание на свои биологические часы. Каждый организм индивидуален, и не всегда начало вечера — самое подходящее время для физической активности. Время для тренировки нужно выбирать, учитывая, жаворонок вы или сова, сильно ли устаете на работе и так далее. Если вечером нет сил доползти до зала, то, возможно, ваш вариант — раннее утро.



2. Тип тренировки зависит от времени

В зависимости от времени суток стоит выбирать и тип тренировки. Сразу после утреннего пробуждения можно выйти на пробежку, сделать легкую гимнастику или поплавать в бассейне.



До 10:00 — лучшее время для похудения, так как запасы гликогена (накапливаемый в мышцах и в печени резерв углеводов, используемый в качестве первичного источника энергии при физических тренировках) в организме низкие и сжигаться будет именно жировая ткань.



В промежутке между 10 часами утра и полуднем, когда концентрация адреналина достигает пика, лучший выбор — упражнения на выносливость и концентрацию внимания.

