Конфликт из-за самокатов: мэрия Новосибирска и Urent обвинили друг друга в травмах сотрудников
Кикшеринговая компания забрала свои самокаты с улиц до прояснения ситуации
В Новосибирске развернулся конфликт между представителями мэрии и кикшеринговой компании Urent — он начался во время рейда по изъятию самокатов, 13 мая. Подробности этого мероприятия НГС публиковал ранее в репортаже. Сегодня выяснилось, что у обеих сторон есть взаимные претензии.
Власти обвинили компанию в нанесении телесных повреждений чиновникам, когда те 13 мая и 14 мая изымали с улиц электросамокаты. В кикшеринговой компании, в свою очередь, ответили, что от действий мэрии пострадали их сотрудники. Также Urent настаивает, что причины изъятия самокатов неясны. Сейчас самокаты с улиц компания убрала.
НГС приводит две версии конфликта, который пока не комментирует полиция.
Версия мэрии
Сегодня, 17 мая, во время аппаратного совещания в мэрии Новосибирска Виталий Витухин заявил, что 13 мая во время рейда сотрудники Urent мешали администрации изымать самокаты с незаконных парковок. В результате их действий, по словам Витухина, пострадала сотрудница управления потребительского рынка.
— На помощь были вызваны сотрудники полиции для устранения угрозы со стороны регионального директора компании Urent и его сотрудников, — заявил Витухин.
На следующий день, 14 мая, по словам главы департамента, подобная ситуация повторилась в Октябрьском районе на «Речном вокзале».
— Представители компании Urent активно препятствовали исполнению служебных обязанностей. В целях пресечения причинения вреда сотрудникам департамента и администрации дважды были вызваны подкрепления сотрудников полиции. Региональный директор компании Urent Евгений Барабашев, взломав замок «Газели», проник в грузовой отсек и вынул уже изъятые самокаты, — рассказал Виталий Витухин.
По его словам, когда заместитель главы Октябрьского района Яков Чагин пытался пресечь противоправные действия, он получил телесные повреждения.
Что говорит Urent
НГС обратился в пресс-службу кикшеринговой компании Urent, чтобы получить комментарий об этой ситуации. В ответе на запрос сообщили, что 13 мая сотрудники не оказывали сопротивления во время рейда.
— Информация о взломе замка газели и причинении телесного вреда директором филиала компании Якову Чагину в ходе принудительной эвакуации самокатов 14 мая так же не соответствует действительности. На видео, снятых мэрией и очевидцами в течение мероприятий, Чагин запечатлен неоднократно, признаков травм на видео у него не запечатлено. При этом 14 мая наш сотрудник и один из очевидцев получили травмы самокатом при попытке должностного лица забрать из рук неопечатанное устройство, справки о травме были оформлены, — отмечают в Urent.
В компании заявляют, что полицию и скорую на место вызвал их сотрудник, а не мэрия.
— Никакого сопротивления со стороны сотрудников компании не было, их действия обусловлены тем, что не были ясны причины эвакуации и не были предоставлены документы, на основании которых изымались самокаты, — говорится в сообщении кикшеринговой компании.
В результате Urent решил самостоятельно убрать самокаты с улиц Новосибирска до того, пока не станут известны причины их изъятия. Сейчас компания ожидает согласования 131 парковочного места.
НГС направил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать подробности произошедшего 14 мая.
О том, что мэрия намерена изымать самокаты с улиц города, стало известно 22 апреля. По словам Виталия Витухина, это было связано с тем, что Urent и другая кикшеринговая компания Whoosh не выполнили условие по использованию земельных участков под парковки самокатов.