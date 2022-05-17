Конфликт из-за самокатов: мэрия Новосибирска и Urent обвинили друг друга в травмах сотрудников

В Новосибирске развернулся конфликт между представителями мэрии и кикшеринговой компании Urent — он начался во время рейда по изъятию самокатов, 13 мая. Подробности этого мероприятия НГС публиковал ранее в репортаже. Сегодня выяснилось, что у обеих сторон есть взаимные претензии.

Власти обвинили компанию в нанесении телесных повреждений чиновникам, когда те 13 мая и 14 мая изымали с улиц электросамокаты. В кикшеринговой компании, в свою очередь, ответили, что от действий мэрии пострадали их сотрудники. Также Urent настаивает, что причины изъятия самокатов неясны. Сейчас самокаты с улиц компания убрала.