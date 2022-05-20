«Зачем вы этот бизнес пустили в город?» Как вице-спикер Заксобрания пытался запретить самокаты в Новосибирске

После слово взял инициатор заседания — первый зампред областного парламента Андрей Панферов. К моменту своего выступления он, видимо, понял, что погорячился в обращении в совет депутатов, и признал, что запретить электросамокаты в городе невозможно.



— Депутаты внепарламентской оппозиции начали на меня ярлыки вешать, что я такой-сякой. Я считаю, что отказываться от самокатов — как отказаться от сотовых телефонов. Уже запустили, уже кто хотел поездил. Я не собираюсь какие-то либо ставить заслоны этому городскому веселью, особенно молодых людей... У меня сразу вопрос не к тем, кто предложил бизнес мэрии, а к тем, кто этим занимался. Вы как чиновники мне скажите, почему не упорядочили до сих пор движение самокатов в нашем городе... Почему до сих пор нет велодорожек и дорожек для самокатов? — спросил Андрей Панферов.