«Зачем вы этот бизнес пустили в город?» Как вице-спикер Заксобрания пытался запретить самокаты в Новосибирске
Конфликт между мэрией и кикшеринговыми компаниями перешел в горсовет
Конфликт между мэрией и кикшеринговыми компаниями вышел на новый уровень: 19 мая его обсудили на заседании комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов Новосибирска. Его инициатором стал первый заместитель председателя областного Заксобрания Андрей Панферов, предложивший ни много ни мало запретить электросамокаты в Новосибирске. Как на предложение отреагировали участники заседания, почему в ГИБДД также недовольны кикшерингом и что будет с электросамокатами дальше — в материале Елизаветы Шаталовой.
Кто пустил сюда этот бизнес?
— В Новосибирске сложились серьезные проблемы в части использования жителями современных технических средств, электросамокатов. С одной стороны, использование электросамокатов является эффективным способом перемещения людей. С другой стороны, отсутствие законодательного регулирования использования лицами данных средств, — начал заседание председатель комиссии Андрей Любавский.
Он обратил внимание, что на муниципальной земле нельзя ставить что-то, что мешает прохожим. И привел примеры ограничений, действующих в других городах России. Например, в Москве, Набережных Челнах, Великом Новгороде и Тюмени определены требования к пунктам проката самокатов: они не должны мешать прохожим и должны иметь элементы для крепления самокатов к ним.
После слово взял инициатор заседания — первый зампред областного парламента Андрей Панферов. К моменту своего выступления он, видимо, понял, что погорячился в обращении в совет депутатов, и признал, что запретить электросамокаты в городе невозможно.
— Депутаты внепарламентской оппозиции начали на меня ярлыки вешать, что я такой-сякой. Я считаю, что отказываться от самокатов — как отказаться от сотовых телефонов. Уже запустили, уже кто хотел поездил. Я не собираюсь какие-то либо ставить заслоны этому городскому веселью, особенно молодых людей... У меня сразу вопрос не к тем, кто предложил бизнес мэрии, а к тем, кто этим занимался. Вы как чиновники мне скажите, почему не упорядочили до сих пор движение самокатов в нашем городе... Почему до сих пор нет велодорожек и дорожек для самокатов? — спросил Андрей Панферов.
Первый вице-спикер Заксобрания предложил заключить новое соглашение с кикшеринговыми компаниями. Ответ начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина не устроил Панферова.
— Что являлось критерием основным, что вы этот бизнес пустили сюда, в город? Может, они
— Муниципалитет не имеет права регулировать бизнес. Что значит пустили самокаты в город? А почему мы пускаем продукты питания в город? Это такой же бизнес, — недоумевающе парировал Витухин.
Конфликт из-за парковок
Ответственный за кикшеринг городской чиновник напомнил, что самокатами мэрия занимается с 2021 года.
— Мы начали наблюдать за самокатами, когда мы получили от СМИ информацию, что электросамокаты загромождают тротуары, входы на станции метрополитена. В 2021 году нами было разработано соглашение, которое обе компании подписали. Обязательства, которые указаны в соглашении, полностью исполнялись, кроме оформления надлежащим образом парковочных мест, — сообщил Виталий Витухин.
Весь прошлый год компании отработали без оформления. В январе 2022 года в департаменте инвестиций собрали совещание, где обговорили все действия по легализации работы кикшеринговых компаний на территории Новосибирска. До апреля, по словам Виталия Витухина, никаких действий со стороны компаний не было. К маю 2022 года было оформлено только 28 парковок компанией Whoosh в Октябрьском районе.
3 мая мэрия напомнила, что ни Whoosh, ни Urent не оформили парковки для электросамокатов, а муниципальной землей в Новосибирске бесплатно пользоваться нельзя. Поэтому мэрия и устроила рейд, который закончился изъятием самокатов и конфликтом с представителями компании Urent.
На заседании Виталий Витухин настаивал на том, что нужно урегулировать работу самокатов в городе и оформить парковки.
Двое умерших в ДТП с самокатами
Начальник ГИБДД по Новосибирской области Евгений Маслянков отметил, что проблемы с электросамокатами, которые возникли в Новосибирске, есть и в других городах России. Он рассказал о статистике ДТП с самокатами и напомнил, как кикшеринговую компанию поймали на использовании самокатов, которые превышают допустимую мощность.
— Что касается ДТП с участием самокатов, в этом году их не так много. 5 ДТП, зарегистрированных с участием индивидуальной мобильности, где 5 человек пострадали. В 2021 году их было 11 и 1 человек погиб. В этом году с использованием самоката произошло одно происшествие. 12 апреля на территории Ленинского района в пути следования человек, управляя самокатом, совершил опрокидывание и с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. К сожалению, на шестой день скончался. В ходе нашего разбирательства мы установили, что это средство индивидуальной мобильности более 25 киловатт и приравнивается к транспортному средству. Нужно иметь соответствующую категорию для управления данного средства, — сообщил Евгений Маслянков.
Начальник ГИБДД по Новосибирской области также рассказал, что они провели анализ одного из самокатов Urent и его мощность составила 0,35 киловатт, что превышает допустимую норму. Водители, которые не имеют соответствующие категорию в водительских правах, становятся нарушителями. Так, полиция уже вынесла предостережение организации и два определения. Также возбуждено два дела за управление транспортным средством без прав.
Представители кикшеринговых компаний парировали часть замечаний. Человек из Whoosh Олег Алферов одно смертельное ДТП попросил не ставить в вину кикшерингу, так как погибший новосибирец переходил дорогу по пешеходному переходу и вез самокат рядом. А водитель, который сбил его, уже наказан.
Представитель Urent Максим Мухтабаров не согласился с экспертизой ГИБДД по мощности их самокатов. По его словам, документы с опровержением этой информации уже направлены в органы — по ним их двухколесные по всем экспертизам имеют допустимую мощность — 0,24 киловатта.
Начальник департамента мэрии Виталий Витухин признался, что мощность самокатов сейчас не учтена в соглашении с кикшеринговыми компаниями из-за «незнания тонкостей ПДД». В соглашение внесут дополнение, в котором пропишут ограничение мощности.
«Это трудоемкая работа с обеих сторон»
Представитель компании Whoosh Олег Алферов в первую очередь сообщил депутатам, что компания активно участвует в создании закона ПДД для электросамокатов. Он надеется, что в этом году закон появится. А затем обозначил масштаб их бизнеса в Новосибирске, Urent этого не стал делать.
— В текущем сезоне на улицах города размещено 2550 самокатов Whoosh. Новосибирск стал четвертым городом России по развитию системы средств индивидуальной мобильности. За минувшие три года новосибирцами было совершено 1,7 миллиона поездок с использованием Whoosh. В минувшем году их число возросло семикратно, — отметил Алферов.
СЮЖЕТ
Как рассказал управляющий Whoosh по СФО Антон Кощенко, компания предлагала изменить подход и упростить процесс создания парковочных мест. Чиновники с представителями не согласились, уточнив, что все в городе справляются с получением разрешения на использование муниципальной земли. Whoosh подал более 1100 заявок на оформление парковок, Urent — 131 (получено около 100 разрешений).
Заседание длилось больше двух часов. По его итогу прозвучало несколько предложений по урегулированию работы электросамокатов. В том числе создание в каждом муниципалитете схем движения для электросамокатов, создание в городе широкой системы велодорожек и ограничение перемещения самокатов на тротуарах. Для решения всех этих вопросов в горсовете решили создать рабочую группу.
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