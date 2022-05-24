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Самокатные войны

100 парковок для Urent и 27 — для Whoosh: мэрия выдала разрешения на парковки электросамокатов. Смотрим карту

Места для самокатов появятся по всему городу

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Официальная парковка появилась во входе в Центральный парк

Официальная парковка появилась во входе в Центральный парк

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Мэрия Новосибирска согласовала с кикшеринговыми компаниями больше 100 парковок. Пресс-служба прислала список адресов НГС. Мы сделали для вас карту.

Еще в начале апреля в городе появилось 27 парковок компании Whoosh. Все они были расположены в Октябрьском районе. Разрешение на них выдано с 18 апреля по 30 октября 2022 года.

Вчера, 23 мая, начали действовать разрешения на парковки компании Urent. На 100 парковок заключены разрешения до 30 сентября. Как мы писали ранее, всего Urent подавал заявки в мэрии на 131 парковку, при этом еще 168 парковок будет сделано по договоренности с коммерческими организациями (их списка в распоряжении редакции нет).

СЮЖЕТ

Самокатные войныСамокатные войны

Скандал между кикшеринговыми компаниями и мэрией города разгорелся весной 2022 года. 3 мая мэрия напомнила, что ни Whoosh, ни Urent не оформили парковки для электросамокатов, а муниципальной землей в Новосибирске бесплатно пользоваться нельзя. Поэтому администрация устроила рейд, который закончился изъятием самокатов и конфликтом с представителями компании Urent.

17 мая мэрия заявила, что двое сотрудников пострадали во время рейдов. Urent же с информацией не согласился, заявив, что это их сотрудники пострадали в конфликте. Всё дошло до обсуждений о полном запрете электросамокатов в Новосибирске на заседании горсовета.

ГИБДД 22 мая начала штрафовать водителей самокатов Urent. Уже составили три административных протокола. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску. В распоряжении редакции НГС есть протокол, который был составлен на 22-летнего Гошу. Его обвинили, что он передвигается на электросамокате мощностью 0,35 киловатта без прав.

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