100 парковок для Urent и 27 — для Whoosh: мэрия выдала разрешения на парковки электросамокатов. Смотрим карту

Мэрия Новосибирска согласовала с кикшеринговыми компаниями больше 100 парковок. Пресс-служба прислала список адресов НГС. Мы сделали для вас карту.

Еще в начале апреля в городе появилось 27 парковок компании Whoosh. Все они были расположены в Октябрьском районе. Разрешение на них выдано с 18 апреля по 30 октября 2022 года.

