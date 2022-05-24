100 парковок для Urent и 27 — для Whoosh: мэрия выдала разрешения на парковки электросамокатов. Смотрим карту
Места для самокатов появятся по всему городу
Мэрия Новосибирска согласовала с кикшеринговыми компаниями больше 100 парковок. Пресс-служба прислала список адресов НГС. Мы сделали для вас карту.
Еще в начале апреля в городе появилось 27 парковок компании Whoosh. Все они были расположены в Октябрьском районе. Разрешение на них выдано с
Вчера, 23 мая, начали действовать разрешения на парковки компании Urent. На 100 парковок заключены разрешения до
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Скандал между кикшеринговыми компаниями и мэрией города разгорелся весной 2022 года.
17 мая мэрия заявила, что двое сотрудников пострадали во время рейдов. Urent же с информацией не согласился, заявив, что это их сотрудники пострадали в конфликте. Всё дошло до обсуждений о полном запрете электросамокатов в Новосибирске на заседании горсовета.
ГИБДД 22 мая начала штрафовать водителей самокатов Urent. Уже составили три административных протокола. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску. В распоряжении редакции НГС есть протокол, который был составлен на 22-летнего Гошу. Его обвинили, что он передвигается на электросамокате мощностью 0,35 киловатта без прав.