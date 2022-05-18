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Тема дняUrent заявил, что получил разрешения на парковки
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Urent заявил, что получил разрешения на 48 парковок для электросамокатов в Новосибирске

Всего в компании рассчитывают на 300 парковок в городе

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13 и 14 мая мэрия изъяла несколько самокатов Urent и Whoosh

13 и 14 мая мэрия изъяла несколько самокатов Urent и Whoosh

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Кикшеринговая компания Urent заявила, что получила разрешения на 48 парковок для электросамокатов в Новосибирске. При этом на прошлой неделе мэрия изымала несколько самокатов компании за то, что они стояли в городе без разрешения.

Компания предоставила в редакцию копию только одного документа, где сообщается о разрешении парковки в районе улицы Сухарной площадью 2 квадратных метра. Документ датирован 16 мая, разрешение будет действовать с 23 мая по 30 сентября 2022 года.

— Компанией были оплачены 92 парковочных места в Новосибирске, по части из них уже получены разрешения от мэрии. Работа по согласованию остальных парковочных локаций ведется, — рассказали пресс-службе Urent.

Всего Urent подавал заявки в мэрии на 131 парковку, при этом 168 парковок будет сделано по договоренности с коммерческими организациями.

— Рассчитываем, что в четверг на совещании с мэрией нам удастся снять все противоречия и прийти к позитивному диалогу, чтобы возобновить работу и помогать городу улучшать транспортную инфраструктуру с помощью микромобильного транспорта, — уточнили в пресс-службе Urent.

Редакция НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, где именно будут парковки.

Напомним, что в Новосибирске развернулся конфликт между представителями мэрии и кикшеринговой компании Urent — он начался во время рейда по изъятию самокатов 13 мая. Подробности этого мероприятия НГС публиковал ранее в репортаже.17 мая выяснилось, что у обеих сторон есть взаимные претензии. Причиной конфликта стали парковочные места, которые не оформили до начала сезона Urent и еще одна кикшеринговая компания — Whoosh.

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