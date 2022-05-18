Urent заявил, что получил разрешения на 48 парковок для электросамокатов в Новосибирске

Кикшеринговая компания Urent заявила, что получила разрешения на 48 парковок для электросамокатов в Новосибирске. При этом на прошлой неделе мэрия изымала несколько самокатов компании за то, что они стояли в городе без разрешения.

Компания предоставила в редакцию копию только одного документа, где сообщается о разрешении парковки в районе улицы Сухарной площадью 2 квадратных метра. Документ датирован 16 мая, разрешение будет действовать с 23 мая по 30 сентября 2022 года.