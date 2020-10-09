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Тема дняВ Новосибирске выстраиваются очереди из скорых

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В Новосибирске автомобиль провалился в яму с паром на парковке у ТЦ

Владельцу пришлось вызвать эвакуатор, чтобы достать машину

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Сейчас рядом с ямой поставили предупреждающий знак

Сейчас рядом с ямой поставили предупреждающий знак

В Новосибирске под машиной провалился асфальт

В четверг, 8 октября, в Ленинском районе на парковке возле торгового центра «Широта» автомобиль провалился в яму, из которой пошёл пар.

— Сегодня в 18:45 наш автомобиль просто стоял на парковке. Мы пошли в торговый центр, а когда вернулись, наш автомобиль провалился в яму, из которой шёл пар. Мы куда только не звонили. Но сейчас коммерческим эвакуатором автомобиль вытащили из ямы. ГИБДД не приехало. Были и пожарные, и полиция в лице ППС, в 051 службе нам сообщили, что автомобиль из ямы мы обязаны вытаскивать собственными средствами, никто нам помогать не будет, потому что угрозы для жизни нет, — рассказал владелец автомобиля Сергей.

Автомобиль простоял в яме несколько часов

По словам мужчины, на место приехали сотрудники СГК, которые огородили яму. Её глубина приблизительно метр.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании обещали прокомментировать ситуацию чуть позже.

Утром 8 октября внедорожник упал в разрытую яму возле станции метро «Золотая Нива». Позже коммунальщики рассказали, когда планируется закончить ремонт на этом участке.

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СГКпровалился автомобиль
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