В Новосибирске автомобиль провалился в яму с паром на парковке у ТЦ

В четверг, 8 октября, в Ленинском районе на парковке возле торгового центра «Широта» автомобиль провалился в яму, из которой пошёл пар.

— Сегодня в 18:45 наш автомобиль просто стоял на парковке. Мы пошли в торговый центр, а когда вернулись, наш автомобиль провалился в яму, из которой шёл пар. Мы куда только не звонили. Но сейчас коммерческим эвакуатором автомобиль вытащили из ямы. ГИБДД не приехало. Были и пожарные, и полиция в лице ППС, в 051 службе нам сообщили, что автомобиль из ямы мы обязаны вытаскивать собственными средствами, никто нам помогать не будет, потому что угрозы для жизни нет, — рассказал владелец автомобиля Сергей.