Внедорожник упал в яму на месте ремонтных работ в районе «Золотой Нивы»

Внедорожник упал в яму на улице Бориса Богаткова
Сегодня, 8 октября, ранним утром в районе станции метро «Золотая Нива» в яму упал внедорожник. На этом месте рабочие ведут ремонтные работы теплотрассы. Как уточнила инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова, в происшествии никто не пострадал.
— Водитель не заметил знаков по проведению работ, не смог вовремя сориентироваться и провалился в яму. С мужчиной всё в порядке, в момент происшествия он был трезв, — добавила она.
Инцидент осложнил проезд по улицам Бориса Богаткова (от здания
Как сообщил в редакцию читатель НГС Дмитрий, машину из котлована уже достали — для этого привлекли кран-погрузчик.
Напомним, в середине сентября гигантская яма с кипятком образовалась на улице Ольги Жилиной — проезд по этой улице перекрыли на месяц для проведения работ.