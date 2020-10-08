Внедорожник упал в яму на месте ремонтных работ в районе «Золотой Нивы»

Сегодня, 8 октября, ранним утром в районе станции метро «Золотая Нива» в яму упал внедорожник. На этом месте рабочие ведут ремонтные работы теплотрассы. Как уточнила инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова, в происшествии никто не пострадал.



— Водитель не заметил знаков по проведению работ, не смог вовремя сориентироваться и провалился в яму. С мужчиной всё в порядке, в момент происшествия он был трезв, — добавила она.