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Внедорожник упал в яму на месте ремонтных работ в районе «Золотой Нивы»

На улице Бориса Богаткова проводится ремонт теплотрассы

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Инцидент произошёл около четырёх утра

Инцидент произошёл около четырёх утра

Внедорожник упал в яму на улице Бориса Богаткова

Сегодня, 8 октября, ранним утром в районе станции метро «Золотая Нива» в яму упал внедорожник. На этом месте рабочие ведут ремонтные работы теплотрассы. Как уточнила инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова, в происшествии никто не пострадал.

— Водитель не заметил знаков по проведению работ, не смог вовремя сориентироваться и провалился в яму. С мужчиной всё в порядке, в момент происшествия он был трезв, — добавила она.

Инцидент осложнил проезд по улицам Бориса Богаткова (от здания № 239) и Кошурникова (от остановки транспорта «Стофато») — сейчас здесь наблюдаются пробки.

Падение машины в яму обсуждают в приложении 2ГИС

Падение машины в яму обсуждают в приложении 2ГИС

Как сообщил в редакцию читатель НГС Дмитрий, машину из котлована уже достали — для этого привлекли кран-погрузчик.

Напомним, в середине сентября гигантская яма с кипятком образовалась на улице Ольги Жилиной — проезд по этой улице перекрыли на месяц для проведения работ.

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