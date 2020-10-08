В СГК рассказали, когда закончат ремонт разрытой теплотрассы, в которую утром упал «Лексус»

В СГК прокомментировали утреннее ДТП на месте ремонта теплотрассы на улице Бориса Богаткова. Напомним, внедорожник упал в котлован у метро «Золотая Нива» — для того чтобы вытащить машину, понадобился кран-погрузчик.



Как отметил директор регионального филиала СГК Андрей Колмаков, работы на пересечении Бориса Богаткова и Кошурникова ведутся уже почти всё лето, на этом месте были дорожные знаки.



— Разработка схемы временных дорожных знаков — составная часть проекта производства работ, она согласовывается нами, как заказчиком, соответствующими городскими службами и, конечно же, органами ГИБДД. Было ограждение, было освещение, которое требуется согласно строительным нормам, — сообщил он во время круглого стола, посвящённого готовности СГК к отопительному периоду.