В СГК рассказали, когда закончат ремонт разрытой теплотрассы, в которую утром упал «Лексус»

В Новосибирске теплотрассу, в которую упал «Лексус», отремонтируют к 1 ноября
В СГК прокомментировали утреннее ДТП на месте ремонта теплотрассы на улице Бориса Богаткова. Напомним, внедорожник упал в котлован у метро «Золотая Нива» — для того чтобы вытащить машину, понадобился кран-погрузчик.
Как отметил директор регионального филиала СГК Андрей Колмаков, работы на пересечении Бориса Богаткова и Кошурникова ведутся уже почти всё лето, на этом месте были дорожные знаки.
— Разработка схемы временных дорожных знаков — составная часть проекта производства работ, она согласовывается нами, как заказчиком, соответствующими городскими службами и, конечно же, органами ГИБДД. Было ограждение, было освещение, которое требуется согласно строительным нормам, — сообщил он во время круглого стола, посвящённого готовности СГК к отопительному периоду.
В настоящее время, по его словам, на этом перекрёстке производится заключительный этап работ, после чего «тема с Бориса Богаткова будет закрыта». Срок завершения ремонта —
Андрей Колмаков также добавил, что на момент приезда туда служб ни водителя, ни пассажиров на месте не оказалось:
— Если вы знаете, там в машине никого не оказалось, когда туда приехали службы. Ждём заявления об угоне, ну, точнее, не мы ждём, а ГИБДД. Наверное, если бы там был хозяин, мы бы уже знали причину происшествия.
Однако в ГИБДД эту информацию не подтвердили.
— Водитель был опрошен, его проверка на состояние алкогольного опьянения проведена. В машине его не было, так как он выпал. Но он позаботился о том, как будут вытаскивать его транспортное средство, и вызвал службы. Естественно, в этот момент он в автомобиле не находился, — пояснила инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.
В сентябре на улице Ольги Жилиной провалился асфальт, а образовавшаяся яма наполнилась кипятком. Этот участок дороги перекрыли на месяц — оказалось, что на одной из труб, принадлежащей СГК, произошёл прорыв.