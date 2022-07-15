СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 58.26
eur 58.34
Тема дняПокупки новосибирцев на распродаже в IKEA
Фото пользователя

Кристина Хрустова

Блогер-цветовод, химик
Фото пользователя

Кристина Хрустова

Блогер-цветовод, химик
Другие статьи автора
Все новости
Все новости
Семь кругов садаМнение

Если серый забор надоел: как вырастить живую изгородь на даче — список самых подходящих растений

Важно соблюдать шаг посадки и время стрижки и не пренебрегать подкормкой

1 140
Вам потребуется терпение, чтобы вырастить живую изгородь на даче

Вам потребуется терпение, чтобы вырастить живую изгородь на даче

Поделиться

Если вам надоело смотреть на серый высокий забор на даче, то самое время задуматься о живой изгороди. Она скроет неприятные глазу виды и создаст особую атмосферу на участке. Блогер-цветовод Кристина Хрустова рассказывает, какие растения лучше всего подойдут для живой изгороди. Далее — от первого лица.

Живая изгородь — очень красивое и удобное ландшафтное решение. Можно прикрыть ею что-то неприглядное, а можно создать атмосферу уединения, высадив, например, вдоль межевого забора. Живую изгородь можно вырастить практически из всего, но более популярные варианты — хвойные растения либо декоративные кустарники.

Хвойная изгородь

Из хвойных растений наиболее популярны туя, можжевельник, ель и горная сосна.


Если вам нужно получить зеленую ширму в кратчайшие сроки, то лучшим вариантом будет западная туя Brabant. Этот сорт туи хорошо зимует, устойчив к выгоранию, а также имеет самую высокую скорость роста — по 30 сантиметрв в год! В моём саду туи еще не сомкнулись в зеленый щит, но за три года выросли с 30-сантиметровых саженцев в полутораметровые деревца. В просветы между ними я выставляю кашпо с петуньями.

Изгороди из ели и сосны смотрятся очень эффектно, но растут гораздо дольше. У можжевельников очень красивый окрас хвои: бывает насыщенного темно-зеленого цвета, а бывает сизого.

Иногда изгородь высаживают из тиса. Смотрится очень красиво, но я бы его не рекомендовала, так как тис плохо зимует у нас в регионе, а также ядовит (у тиса ядовиты все части растения: кора, древесина, листья, семена).

Декоративные кустарники

Пузыреплодник калинолистный имеет темную листву и растет очень быстро

Пузыреплодник калинолистный имеет темную листву и растет очень быстро

Поделиться

Из декоративных кустарников для живой изгороди берут спирею, дëрен, пузыреплодник, чубушник, барбарис, сирень, лапчатку, гортензию. Все эти кустарники цветут: одни обильно и продолжительно, а другие — наоборот.


Выбор растения для живой изгороди зависит от цели, которую вы преследуете. Плотная, темная и высокая ширма может получиться при использовании пузыреплодника калинолистного Diabolo. Этот кустарник имеет темную листву (чем больше солнца — тем насыщенней окрас) и высокую скорость роста.

Если необходимо создать невысокую изгородь, то можно отдать предпочтение лапчатке: это растение достигает в высоту 50–70 сантиметров и имеет декоративный вид всё лето за счет цветения.

Спирея больше подходит для высокой изгороди

Спирея больше подходит для высокой изгороди

Поделиться

Разные сорта спиреи имеют разную высоту и сроки цветения. Выбрав серую спирею Grefsheim, вы получите высокую изгородь, цветущую в середине мая — начале июня. А вот из японской спиреи Gold flame получится бордюр в 50–70 сантиметров высотой с яркой листвой и розовыми соцветиями.


Чтобы получить изгородь, необходимо соблюдать шаг посадки. Например, для туи Brabant он составляет 50–70 сантиметров. Также нужно проводить регулярные стрижки, чтобы изгородь была плотной и пышной. Обработками от болезней и подкормками пренебрегать тоже не стоит.

Что еще почитать о саде и огороде

Нестабильная погода со сменами проливных дождей и жары провоцирует болезни томатов. Вместе со специалистами разбираемся в основных болезнях томатов, почему желтеют листья, какие биологические и безопасные способы борьбы сейчас существуют.

Самый главный враг картошки — колорадский жук. С каждым годом в Сибири его становится всё больше и больше. Разбираемся в самых эффективных, дешевых и простых способах борьбы.

Многие дачники задумываются не только о вкусных, но и полезных культурах. Рассказываем, какие травы и лекарственные цветы стоит посадить на даче, чтобы не только наслаждаться их красотой, но и использовать с пользой.

По теме

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

дачаогородсадживая изгородь
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2