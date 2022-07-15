Если серый забор надоел: как вырастить живую изгородь на даче — список самых подходящих растений
Важно соблюдать шаг посадки и время стрижки и не пренебрегать подкормкой
Если вам надоело смотреть на серый высокий забор на даче, то самое время задуматься о живой изгороди. Она скроет неприятные глазу виды и создаст особую атмосферу на участке. Блогер-цветовод Кристина Хрустова рассказывает, какие растения лучше всего подойдут для живой изгороди. Далее — от первого лица.
Живая изгородь — очень красивое и удобное ландшафтное решение. Можно прикрыть ею что-то неприглядное, а можно создать атмосферу уединения, высадив, например, вдоль межевого забора. Живую изгородь можно вырастить практически из всего, но более популярные варианты — хвойные растения либо декоративные кустарники.
Хвойная изгородь
Из хвойных растений наиболее популярны туя, можжевельник, ель и горная сосна.
Если вам нужно получить зеленую ширму в кратчайшие сроки, то лучшим вариантом будет западная туя Brabant. Этот сорт туи хорошо зимует, устойчив к выгоранию, а также имеет самую высокую скорость роста — по 30 сантиметрв в год! В моём саду туи еще не сомкнулись в зеленый щит, но за три года выросли с 30-сантиметровых саженцев в полутораметровые деревца. В просветы между ними я выставляю кашпо с петуньями.
Изгороди из ели и сосны смотрятся очень эффектно, но растут гораздо дольше. У можжевельников очень красивый окрас хвои: бывает насыщенного темно-зеленого цвета, а бывает сизого.
Иногда изгородь высаживают из тиса. Смотрится очень красиво, но я бы его не рекомендовала, так как тис плохо зимует у нас в регионе, а также ядовит (у тиса ядовиты все части растения: кора, древесина, листья, семена).
Декоративные кустарники
Из декоративных кустарников для живой изгороди берут спирею, дëрен, пузыреплодник, чубушник, барбарис, сирень, лапчатку, гортензию. Все эти кустарники цветут: одни обильно и продолжительно, а другие — наоборот.
Выбор растения для живой изгороди зависит от цели, которую вы преследуете. Плотная, темная и высокая ширма может получиться при использовании пузыреплодника калинолистного Diabolo. Этот кустарник имеет темную листву (чем больше солнца — тем насыщенней окрас) и высокую скорость роста.
Если необходимо создать невысокую изгородь, то можно отдать предпочтение лапчатке: это растение достигает в высоту 50–70 сантиметров и имеет декоративный вид всё лето за счет цветения.
Разные сорта спиреи имеют разную высоту и сроки цветения. Выбрав серую спирею Grefsheim, вы получите высокую изгородь, цветущую в середине мая — начале июня. А вот из японской спиреи Gold flame получится бордюр в 50–70 сантиметров высотой с яркой листвой и розовыми соцветиями.
Чтобы получить изгородь, необходимо соблюдать шаг посадки. Например, для туи Brabant он составляет 50–70 сантиметров. Также нужно проводить регулярные стрижки, чтобы изгородь была плотной и пышной. Обработками от болезней и подкормками пренебрегать тоже не стоит.
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