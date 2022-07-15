Если серый забор надоел: как вырастить живую изгородь на даче — список самых подходящих растений

Если вам надоело смотреть на серый высокий забор на даче, то самое время задуматься о живой изгороди. Она скроет неприятные глазу виды и создаст особую атмосферу на участке. Блогер-цветовод Кристина Хрустова рассказывает, какие растения лучше всего подойдут для живой изгороди. Далее — от первого лица.



Живая изгородь — очень красивое и удобное ландшафтное решение. Можно прикрыть ею что-то неприглядное, а можно создать атмосферу уединения, высадив, например, вдоль межевого забора. Живую изгородь можно вырастить практически из всего, но более популярные варианты — хвойные растения либо декоративные кустарники.