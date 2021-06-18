Фотограф нашел сотни красивых мест в НСО: мы выбрали 5 самых интересных — как туда попасть

Новосибирский фотограф Артур Галушкин уже два года изучает Новосибирск и Новосибирскую область и ищет красивые места для фотографий. Он объездил практически весь регион, и сейчас в его списке около 300 мест, на которых получаются красивые снимки для его инстаграма. Сейчас на одну из его страничек подписано около 20 тысяч человек.



Артур занимается фотографией с 2014 года и всегда предпочитал экспериментировать. Два года назад Артур начал искать необычные места в Новосибирске.

— Это был 2019 год. Я брал друзей, и мы шли изучать Новосибирск. Сначала мы сфотографировали все самые известные локации города с нового ракурса — вид на эти места был очень необычен и непривычен. Люди недоумевали, когда узнавали в фотографиях на фоне странных сооружений знакомые объекты. Именно тогда и пришла идея сделать wheretogo.nsk — проект-помощник для фотографов, в котором я показываю необычные ракурсы на обычные места. В скором времени я столкнулся с нехваткой интересных локаций. Тогда я начал искать красоту везде, будь то старое заброшенное здание или открытая крыша дома, — рассказывает Артур.