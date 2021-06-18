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Фотограф нашел сотни красивых мест в НСО: мы выбрали 5 самых интересных — как туда попасть

Артур Галушкин рассказал читателям НГС, где в области есть дебаркадер, и показал на карте развалины старой ГЭС

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Артур узнаёт про интересные места, путешествуя по Новосибирской области

Артур узнаёт про интересные места, путешествуя по Новосибирской области

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Новосибирский фотограф раскрыл пять красивых мест для съемок

Новосибирский фотограф Артур Галушкин уже два года изучает Новосибирск и Новосибирскую область и ищет красивые места для фотографий. Он объездил практически весь регион, и сейчас в его списке около 300 мест, на которых получаются красивые снимки для его инстаграма. Сейчас на одну из его страничек подписано около 20 тысяч человек.

Артур занимается фотографией с 2014 года и всегда предпочитал экспериментировать. Два года назад Артур начал искать необычные места в Новосибирске.

— Это был 2019 год. Я брал друзей, и мы шли изучать Новосибирск. Сначала мы сфотографировали все самые известные локации города с нового ракурса — вид на эти места был очень необычен и непривычен. Люди недоумевали, когда узнавали в фотографиях на фоне странных сооружений знакомые объекты. Именно тогда и пришла идея сделать wheretogo.nsk — проект-помощник для фотографов, в котором я показываю необычные ракурсы на обычные места. В скором времени я столкнулся с нехваткой интересных локаций. Тогда я начал искать красоту везде, будь то старое заброшенное здание или открытая крыша дома, — рассказывает Артур.

Изначально Артур и его друзья искали интересные ракурсы в Новосибирске и фотографировались там, где каждый день проходят люди.

— В самом начале проекта wheretogo.nsk мы с друзьями выбирали станцию метро, искали малоизвестную улицу рядом с ней и просто гуляли, параллельно делая фотокарточки на каждом углу. Так мы нашли 78 локаций в городе. На них никто не обращал внимания, но, стоило сделать пару кадров с нужным ракурсом, и люди сразу помчались делать фотографии, — делится Артур.

Со временем проект расширялся и приобрел новое дыхание, когда Артур купил машину. Тогда проект перестал ограничиваться Новосибирском и расширился до области.

— Мы активно стали выбираться с друзьями в НСО, и радиус нахождения моих локаций вырос до 300 км от Новосибирска. Самый излюбленный способ искать новые места — заходить в «Гугл.Карты», открывать режим спутника и исследовать город с высоты. Таким образом я рассказал о более 150 необычных местах, начиная от золоотвала ТЭЦ-5, о котором мы впервые рассказали, заканчивая заброшенным дебаркадером в Ордынке. Эти места стали популярными после того, как мы о них рассказали. Иногда изучаю краеведческие форумы или общаюсь с людьми, которые любят локальный туризм, — рассказывает Артур.

Артур рассказал для читателей НГС, как и зачем проехать к некоторым интересным местам в Новосибирске и области и сделать там удивительные снимки. Забирайте и вдохновляйтесь.

Дебаркадер из 1962 года

Живописное место в трех часах езды от Новосибирска — возле Ордынского. Это интересное здание называется дебаркадер: пристань для посадки на водный транспорт. Дебаркадер на входе в порт-убежище Ордынское построен на Батуринской в 1962 году. До середины 1990-х он стоял возле Коммунального моста, на левом берегу Оби.

Если приехать на рассвете, солнце будет освещать внутреннюю часть дебаркадера с воды, создавая очень красивое освещение для фото. Чтобы попасть к дебаркадеру придется заплатить сторожу по сто рублей с человека. Точно такой же дебаркадер стоит в Завьялово, на базе отдыха «Сфера».

Контрастная спортивная площадка

На территории гимназии жилого комплекса «Спектр», что находится в Кольцово, есть спортплощадка с контрастной красно-зеленой разметкой. Отличный фон, чтобы устроить новым кроссовкам (ну и себе заодно) стильную фотосессию.

Самолет Ту-104А в Бердске

Этот самолет Ту-104А эксплуатировался чуть более года и 23 августа 1978 года был списан по отработке общего срока службы. Сразу после списания самолет перелетел на аэродром Бердска. Этот Ту-104 был снят в советском художественном фильме 1963 года «Коротко лето в горах».

Дома недалеко от Речного вокзала

Дома, напоминающие город Валадилена из компьютерной игры «Сибирия», находятся в Новосибирске на Инской, 7. До них идти 12 минут от Речного вокзала.

Руины старой ГЭС в Тогучинском районе

Здесь фотограф нашел дамбу с искусственным водопадом, старинное заброшенное кирпичное здание ГЭС с моторами от Rollse-Royce и великолепную природу вокруг. Эта гидроэлектростанция была построена в 1947 году, однако сейчас она уже не выполняет своих функций. ГЭС забросили много лет назад, оставив только дамбу и руины кирпичных построек.

Заброшенная ГЭС — место уникальное, и добраться до нее сложно

Заброшенная ГЭС — место уникальное, и добраться до нее сложно

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Ранее НГС рассказывал, что новосибирский фотограф Вадим Махоров сделал снимки красноярской гидроэлектростанции во время сброса воды перед паводком. Там открыли затворы, благодаря чему в секунду из хранилища сливали 2000 тонн воды.

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Новосибирскпутешествияфотография
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