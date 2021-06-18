Фотограф нашел сотни красивых мест в НСО: мы выбрали 5 самых интересных — как туда попасть

Новосибирский фотограф раскрыл пять красивых мест для съемок
Новосибирский фотограф Артур Галушкин уже два года изучает Новосибирск и Новосибирскую область и ищет красивые места для фотографий. Он объездил практически весь регион, и сейчас в его списке около 300 мест, на которых получаются красивые снимки для его инстаграма. Сейчас на одну из его страничек подписано около 20 тысяч человек.
Артур занимается фотографией с 2014 года и всегда предпочитал экспериментировать. Два года назад Артур начал искать необычные места в Новосибирске.
— Это был 2019 год. Я брал друзей, и мы шли изучать Новосибирск. Сначала мы сфотографировали все самые известные локации города с нового ракурса — вид на эти места был очень необычен и непривычен. Люди недоумевали, когда узнавали в фотографиях на фоне странных сооружений знакомые объекты. Именно тогда и пришла идея сделать wheretogo.nsk — проект-помощник для фотографов, в котором я показываю необычные ракурсы на обычные места. В скором времени я столкнулся с нехваткой интересных локаций. Тогда я начал искать красоту везде, будь то старое заброшенное здание или открытая крыша дома, — рассказывает Артур.
Изначально Артур и его друзья искали интересные ракурсы в Новосибирске и фотографировались там, где каждый день проходят люди.
— В самом начале проекта wheretogo.nsk мы с друзьями выбирали станцию метро, искали малоизвестную улицу рядом с ней и просто гуляли, параллельно делая фотокарточки на каждом углу. Так мы нашли 78 локаций в городе. На них никто не обращал внимания, но, стоило сделать пару кадров с нужным ракурсом, и люди сразу помчались делать фотографии, — делится Артур.
Со временем проект расширялся и приобрел новое дыхание, когда Артур купил машину. Тогда проект перестал ограничиваться Новосибирском и расширился до области.
— Мы активно стали выбираться с друзьями в НСО, и радиус нахождения моих локаций вырос до
Артур рассказал для читателей НГС, как и зачем проехать к некоторым интересным местам в Новосибирске и области и сделать там удивительные снимки. Забирайте и вдохновляйтесь.
Дебаркадер из 1962 года
Живописное место в трех часах езды от Новосибирска — возле Ордынского. Это интересное здание называется дебаркадер: пристань для посадки на водный транспорт. Дебаркадер на входе в порт-убежище Ордынское построен на Батуринской в 1962 году. До середины
Если приехать на рассвете, солнце будет освещать внутреннюю часть дебаркадера с воды, создавая очень красивое освещение для фото. Чтобы попасть к дебаркадеру придется заплатить сторожу по сто рублей с человека. Точно такой же дебаркадер стоит в Завьялово, на базе отдыха «Сфера».
Контрастная спортивная площадка
На территории гимназии жилого комплекса «Спектр», что находится в Кольцово, есть спортплощадка с контрастной красно-зеленой разметкой. Отличный фон, чтобы устроить новым кроссовкам (ну и себе заодно) стильную фотосессию.
Самолет Ту-104А в Бердске
Этот самолет Ту-104А эксплуатировался чуть более года и
Дома недалеко от Речного вокзала
Дома, напоминающие город Валадилена из компьютерной игры «Сибирия», находятся в Новосибирске на
Руины старой ГЭС в Тогучинском районе
Здесь фотограф нашел дамбу с искусственным водопадом, старинное заброшенное кирпичное здание ГЭС с моторами от Rollse-Royce и великолепную природу вокруг. Эта гидроэлектростанция была построена в 1947 году, однако сейчас она уже не выполняет своих функций. ГЭС забросили много лет назад, оставив только дамбу и руины кирпичных построек.
Ранее НГС рассказывал, что новосибирский фотограф Вадим Махоров сделал снимки красноярской гидроэлектростанции во время сброса воды перед паводком. Там открыли затворы, благодаря чему в секунду из хранилища сливали 2000 тонн воды.