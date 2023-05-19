«Я привлекаю богатых мужчин»: как живет и выглядит реальная Рапунцель — ей предлагали подстричься за 25 миллионов

Конечно, коса до пояса уже давно не в моде. Но есть женщины, которые считают, что волосы — их красота и богатство. Так можно сказать про Жасмин Ларсен. Причем не только в переносном, но и в самом прямом смысле — благодаря яркой внешности женщина получает предложения руки и сердца от очень состоятельных мужчин. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели на фото современной Рапунцель.
Длина волос Жасмин Ларсен чуть меньше 130 см. Вы не удивитесь, когда узнаете, что она рассказывает про уход за волосами и неплохо на этом зарабатывает. Последний раз девушка решалась на стрижку в 2017 году.
— Из пяти моих братьев и сестер только у меня рыжие волосы, — делилась Жасмин с журналистами. — Оба моих родителя из Турции, но я родилась и выросла в Бристоле. В детстве моя мама всегда заплетала мне волосы в школу, — тогда Жасмин и не подозревала, что длинные волосы станут ее работой.
Одним из главных секретов роскошной длины женщина называет правильную прическу. С ранних лет мама Ларсен берегла волосы дочери как зеницу ока и приучала девочку к тому, что локоны — ее главное богатство. Большую часть времени волосы Жасмин были заплетены в косу, а о модных прическах вроде высокого хвоста не могло быть и речи.
— Раньше я получала много предложений подстричься за деньги, — вспоминает Жасмин. — И много личных сообщений от парней, один даже снял видео о том, как мультяшный персонаж медленно поедает мои длинные волосы. В последнее время я получаю множество предложений руки и сердца от самых разных мужчин.
— Я привлекаю богатых мужчин из стран Ближнего Востока, таких как Дубай и Катар. Они живут роскошной жизнью и думают, что могут заполучить любую женщину, какую пожелают, с помощью своего богатства, — говорит Ларсен.
Среди очарованных красотой современной Рапунцель — шейхи, миллиардеры и даже влиятельные политики. Кстати, многие обеспеченные поклонники дарят девушке роскошные подарки: дорогие машины, бриллианты и даже квартиры. Но пока, по ее словам, она всем отказывает.
Как выглядит женщина с самым идеальным телом в мире
А вот бывшая финалистка конкурса «Мисс Словакия — 2016» Вероника Райек говорит, что именно идеальная внешность немало портит ей жизнь. 26-летняя Райек считает: жизнь красивых людей тяжелее, чем у человека со среднестатистической внешностью.
Также пользователи Сети считают, что такого идеального тела невозможно добиться без операций. Бывшая финалистка конкурса «Мисс Словакия — 2016» даже прошла обследование груди в Дубае, которое включало быстрое сканирование.
— Меня заставили пройти эту проверку, чтобы люди мне поверили. Хейтеры сомневаются в натуральности моей груди, поэтому я пошла к врачу, чтобы пройти обследование груди и доказать, что они настоящие, без каких-либо улучшений, вставок или шрамов, — рассказывает Райек.
Конечно, основные хейтеры Вероники — это женщины. Именно они жалуются на ее публикации в социальных сетях, ссылаясь на то, что на самом деле такой красивой девушки не может существовать в природе.
— Я называю себя инопланетянкой, потому что люди не верят, что я настоящая. Они думают, что я робот с искусственным интеллектом. Все говорят, что красивым людям легко, но в моем случае это не так, — сокрушается Вероника.
Вероника утверждает, что регулярно получает сотни сообщений от женщин, стыдящих ее тело, ее обвиняют, что она использует фильтры, чтобы улучшить свою внешность. Модель признается, она, как и многие блогеры, любит и применяет инструмент «для разглаживания кожи» и не видит в этом ничего плохого.
— Только женщины могут так сильно ранить других женщин. В реальной жизни я естественна, но люди боятся меня и не хотят со мной разговаривать, — жалуется она.
По словам модели, она много тренировалась в подростковом возрасте, поэтому у нее развились мышцы, которые придают груди красивую форму. Вероника заботится о своем теле — не пьет и не ходит на вечеринки, вместо этого занимается спортом пять раз в неделю.
Впрочем, самой Веронике не привыкать к насмешкам и оскорблениям. Еще в школе она подвергалась буллингу, одноклассники называли ее «партой» и «жирафом» за плоскую грудь и высокий рост. Так что Вероника не отказывается от соцсетей и продолжает радовать поклонников (а они у красавицы, безусловно, тоже есть) многочисленными кадрами.
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