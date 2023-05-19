«Я привлекаю богатых мужчин»: как живет и выглядит реальная Рапунцель — ей предлагали подстричься за 25 миллионов

Длина волос Жасмин Ларсен чуть меньше 130 см. Вы не удивитесь, когда узнаете, что она рассказывает про уход за волосами и неплохо на этом зарабатывает. Последний раз девушка решалась на стрижку в 2017 году.

— Из пяти моих братьев и сестер только у меня рыжие волосы, — делилась Жасмин с журналистами. — Оба моих родителя из Турции, но я родилась и выросла в Бристоле. В детстве моя мама всегда заплетала мне волосы в школу, — тогда Жасмин и не подозревала, что длинные волосы станут ее работой.

Одним из главных секретов роскошной длины женщина называет правильную прическу. С ранних лет мама Ларсен берегла волосы дочери как зеницу ока и приучала девочку к тому, что локоны — ее главное богатство. Большую часть времени волосы Жасмин были заплетены в косу, а о модных прическах вроде высокого хвоста не могло быть и речи.