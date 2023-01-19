«Пробивной персик»: самое модное окрашивание 2023 года — оно подойдет почти всем (можно сделать дома)

Рыжий цвет волос идет далеко не всем. А вот попробовать покраситься в рыжий хоть раз в жизни думала, наверное, каждая женщина. Так вот — сейчас появился шанс сделать это без особого риска, ведь в моде окрашивание «тигровый блонд». Наши коллеги из MarieClaire посмотрели, как выглядит этот тренд.
«Тигровое окрашивание», или «тигровый блонд» изначально полюбили звезды, а уже потом такой тип преображения стали предлагать салоны красоты. Многие женщины боятся рыжего цвета (и не зря), но «тигровый блонд» — это не совсем рыжий. По словам экспертов, в нем не такой глубокий красный пигмент.
Топ-колорист и специалист по блонду Гарриет Малдон называет такое окрашивание «пробивной персик», — если вы рискнули делать его сами — вот совет от эксперта: нужно добавить к балаяжу жидкий медный краситель, который и придаст волосам яркий оттенок.
Например, такой вариант для себя выбрала модель Кендалл Дженнер. Мы привыкли видеть ее в глубоком черном цвете волос, но на этот раз она поменяла имидж. А что, получилось свежо и жизнерадостно.
Кому подходит?
Есть в этом окрашивании неоспоримый плюс — оно одинаково хорошо будет смотреться на женщинах разных возрастов. Колористы в один голос говорят, что у этой техники нет недостатков, но важно, чтобы оттенок получился богатый и глубокий. Иначе вы рискуете стать просто немного рыжеватой.
Мода возвращается: главная стрижка 2023 года
Стилистов часто пытают вопросом, какая прическа способна украсить любой тип внешности. Ответ пришел откуда не ждали — актриса Сидни Суини опубликовала видео со своей новой укладкой. Звезда сериала «Эйфория» решила освежить образ стрижкой из прошлого.
Укладку Сидни стилисты назвали Flippy Layered Bob. Это версия каре, совмещенная с каскадом: она имеет свою особенность — концы локонов закручены наружу. Модные критики настаивают: от укладки веет атмосферой ситкомов 1990-х, и с ними сложно не согласиться.
Ошибки в прическах и укладках
По мнению специалистов, главный тренд — чтобы прическа выглядела минимально похожей на прическу. Это должно быть что-то очень легкое, небрежное, без гипертрофированных форм. Большие объемы сейчас не актуальны. Лучше выбрать либо совсем небольшой объем, либо обойтись без него — это правило действует и для распущенных, и для собранных волос. Также стоит избегать причесок, которые четко выложены волосок к волоску.
— Если это распущенные волосы, то ни в коем случае не «залаченные» кудри — это должны быть подвижные пряди, которые от дуновения ветра не разлетаются склеенными сосульками, а рассыпаются как волосы без укладочных средств. Современные укладочные средства это позволяют, — объясняла стилист Ольга Александрова.
Ольга подчеркивает, что сейчас в образах — что в дневном, что в вечернем, что в свадебном — нет акцента на прическу. Она всего лишь фон, правильно дополняющий ваш образ. Распущенные волосы никогда не выходят из моды. Красивая копна волос всегда актуальна.
— Еще момент — не надо стесняться в прическах своих ушей. Многие говорят: «У меня такие торчащие уши — напустите мне прическу на уши, чтобы всё было закрыто», — замечает стилист.
Кстати — Ольга уверяет, что самого понятия «свадебная прическа» больше не существует, это могут быть прямые волосы с пробором, локоны, высокий или небрежно собранный пучок. Всё, что украсит и правильно дополнит ваш образ.
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