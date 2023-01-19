«Пробивной персик»: самое модное окрашивание 2023 года — оно подойдет почти всем (можно сделать дома)

Есть в этом окрашивании неоспоримый плюс — оно одинаково хорошо будет смотреться на женщинах разных возрастов. Колористы в один голос говорят, что у этой техники нет недостатков, но важно, чтобы оттенок получился богатый и глубокий. Иначе вы рискуете стать просто немного рыжеватой.

Мода возвращается: главная стрижка 2023 года

Стилистов часто пытают вопросом, какая прическа способна украсить любой тип внешности. Ответ пришел откуда не ждали — актриса Сидни Суини опубликовала видео со своей новой укладкой. Звезда сериала «Эйфория» решила освежить образ стрижкой из прошлого.