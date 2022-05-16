Вместе даже в туалете: как живут «самые похожие близняшки в мире», у которых всё общее (и муж тоже)

Недавно мы писали о женщине, которая живет сразу с двумя мужчинами. Похожая ситуация сложилась у сестер Люси и Анны Десинк из Австралии, их еще называют самыми идентичными близняшками в мире. Девушки шли к своей абсолютной похожести специально и долго. Теперь они спят в одной спальне, ходят вместе в туалет и живут с одним мужчиной. Наши коллеги из Wday.ru рассказали их историю и собрали фото необычного трио.
Люси и Анне Десинк в этом году исполнится по 37 лет. Их называют самыми идентичными близняшками в мире. До 2009 года они были довольно обычными, хотя и очень близкими друг другу сестрами-близнецами.
— Мама одевала нас одинаково, когда мы были маленькими. Когда мы стали старше, мы стали носить одну и ту же одежду, но разных цветов. Когда мы выросли, мы встречались с разными парнями и иногда ссорились — как это делают сестры, — говорит Люси. — Но каждая из нас всегда знала, что думает и чувствует другая. Однажды я повредила спину, и Анне тоже пришлось принять обезболивающие, потому что она чувствовала мою боль.
Когда их отец Луиджи умер от рака, близняшки стали ближе, чем когда-либо.
— Это было очень темное время. У нас никогда не было конкретного разговора о том, чтобы стать совсем идентичными, но чем больше мы становились похожи друг на друга, тем лучше себя чувствовали. Это помогло нам справиться с потерей отца, — вспоминает Анна.
После смерти отца они стали абсолютно одинаково одеваться, краситься и причесываться. Есть одно и то же (вплоть до количества кусочков еды на тарелке), всюду ходить только вместе. А когда одна из сестер решила увеличить грудь, вторая тоже легла на такую же операцию. Потом обе увеличили губы, чтобы придать им одинаковую форму и объем, и понемногу превратились в фанаток пластики.
В 2016 году близняшки появились в американском телешоу Botched. Там они испытали настоящий шок. Приглашенные эксперты-врачи сказали им, что их лица не совсем одинаковы. Поэтому девушки обратились и к лицевой хирургии.
Сейчас Анна и Люси стали действительно идентичны. Вдобавок ко всему, они ходят в туалет в одно и то же время, отказываются находиться на расстоянии более нескольких метров друг от друга и даже нашли одного жениха на двоих.
Несмотря на то что в прошлом они встречались с разными парнями, потом Анна и Люси почти потеряли надежду найти любовь из-за своего отказа расставаться друг с другом.
— Мы встречались с лучшими друзьями и братьями, но они хотели заниматься чем-то по отдельности, а мы хотели встречаться только пара на пару, чтобы быть вместе, — говорит Люси. — Так что отношения у нас не складывались, пока мы не нашли Бена. Бен познакомился с девушками через общих друзей в соцсетях.
— Мы переписывались и болтали по телефону в течение шести месяцев, — вспоминает Анна. — Мы заранее заявили, что «идем как пакет», и он сказал, что его это устраивает. У него тоже есть брат-близнец (правда, они разнояйцевые), так что он понимает нашу связь.
Трио начали встречаться в 2014 году, а через год стали жить вместе.
— Бен относится к нам совершенно одинаково. Если он целует Анну, то сразу же целует меня, — объясняет Люси. — Мы никогда не ревнуем, потому что знаем, что он любит нас одинаково. У нас общая постель. И эти отношения работают! Такая у нас любовь. Нам нравится делить друг с другом одного мужчину. Мы бы хотели выйти замуж в один день, забеременеть в одно время и родить детей от одного человека. Бен, кстати, различает нас в постели.
Официально в Австралии, где живут близняшки и их возлюбленный, нельзя иметь двух жен. Но тем не менее они устроили импровизированную свадебную церемонию. Официальной силы этот брак не имеет, но им это неважно. Сейчас троица задумывается о детях. Люси и Анна говорят, что беременеть и рожать они хотят тоже одновременно, а значит, им придется делать ЭКО.
Что думает эксперт
Психолог Александр Устюжанин считает, что сексуальная свобода не для всех и у многих в ней просто нет потребности.
— Из ста опрошенных мною участников психологических тренингов примерно треть женщин и четверть мужчин счастливы в моногамном браке. Часть людей нуждается вообще в одиночестве и редких сексуальных встречах без общения. Часть нуждается в гаремных (полиаморных) приключениях. А половину, с точки зрения большинства, вообще можно назвать извращенцами. Расцвету разнообразных форм сексуальных аддикций (отклонений) способствуют любые условия скученности. Появление в таких условиях людей, чье сексуальное поведение будет противоположно биологическому, неизбежно, — рассказывал он.
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