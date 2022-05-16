Вместе даже в туалете: как живут «самые похожие близняшки в мире», у которых всё общее (и муж тоже)

Когда их отец Луиджи умер от рака, близняшки стали ближе, чем когда-либо.

— Это было очень темное время. У нас никогда не было конкретного разговора о том, чтобы стать совсем идентичными, но чем больше мы становились похожи друг на друга, тем лучше себя чувствовали. Это помогло нам справиться с потерей отца, — вспоминает Анна.

После смерти отца они стали абсолютно одинаково одеваться, краситься и причесываться. Есть одно и то же (вплоть до количества кусочков еды на тарелке), всюду ходить только вместе. А когда одна из сестер решила увеличить грудь, вторая тоже легла на такую же операцию. Потом обе увеличили губы, чтобы придать им одинаковую форму и объем, и понемногу превратились в фанаток пластики.

