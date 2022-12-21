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Истории

«Люди не верят, что я существую»: как выглядит женщина с самым идеальным телом в мире — горячие фото

Несмотря на ангельскую внешность, жизнь Вероники Райек не лишена трудностей

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Веронику закономерно не любят многие женщины

Веронику закономерно не любят многие женщины

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Бывшая финалистка конкурса «Мисс Словакия — 2016» Вероника Райек очень популярна в социальных сетях. Но именно ее красота порой играет с моделью злую шутку. Веронику много и часто хейтят в Сети и пытаются поймать на обмане, мол, грудь у красотки сделанная, а фото изрядно подкорректированы. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели на идеальную женщину.

26-летняя Райек считает, жизнь красивых людей тяжелее, чем у человека со среднестатистической внешностью. Ведь из-за чрезмерной сексуальности модели люди думают, что она — всего лишь нарисованная картинка и не существует на самом деле.

Модель занимается спортом пять раз в неделю и не пьет

Модель занимается спортом пять раз в неделю и не пьет

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Также пользователи Сети считают, что такого идеального тела невозможно добиться без операций. Бывшая финалистка конкурса «Мисс Словакия — 2016» даже прошла обследование груди в Дубае, которое включало быстрое сканирование.

— Меня заставили пройти эту проверку, чтобы люди мне поверили. Хейтеры сомневаются в натуральности моей груди, поэтому я пошла к врачу, чтобы пройти обследование груди и доказать, что они настоящие, без каких-либо улучшений, вставок или шрамов, — рассказывает Райек.

Конечно, основные хейтеры Вероники — это женщины. Именно они жалуются на ее публикации в социальных сетях, ссылаясь на то, что на самом деле такой красивой девушки не может существовать в природе.

— Я называю себя инопланетянкой, потому что люди не верят, что я настоящая. Они думают, что я робот с искусственным интеллектом. Все говорят, что красивым людям легко, но в моем случае это не так, — сокрушается Вероника.

Это не мешает ей делиться горячими фото в социальных сетях

Это не мешает ей делиться горячими фото в социальных сетях

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Вероника утверждает, что регулярно получает сотни сообщений от женщин, стыдящих ее тело, ее обвиняют, что она использует фильтры, чтобы улучшить свою внешность. Модель признается, она, как и многие блогеры, любит и применяет инструмент «для разглаживания кожи» и не видит в этом ничего плохого.

— Только женщины могут так сильно ранить других женщин. В реальной жизни я естественна, но люди боятся меня и не хотят со мной разговаривать, — жалуется она.

По словам модели, она много тренировалась в подростковом возрасте, поэтому у нее развились мышцы, которые придают груди красивую форму. Вероника заботится о своем теле — не пьет и не ходит на вечеринки, вместо этого занимается спортом пять раз в неделю.

Это стоит того, чтобы отказать себе в алкоголе и тусовках

Это стоит того, чтобы отказать себе в алкоголе и тусовках

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Впрочем, самой Веронике не привыкать к насмешкам и оскорблениям. Еще в школе она подвергалась буллингу, одноклассники называли ее «партой» и «жирафом» за плоскую грудь и высокий рост. Так что Вероника не отказывается от соцсетей и продолжает радовать поклонников (а они у красавицы, безусловно, тоже есть) многочисленными кадрами.

Какие они — идельные параметры?

Идеалы красоты и параметры женской внешности меняются, как стеклышки в калейдоскопе. Едва ли стоит всерьез пытаться к ним приблизиться. Мы изучили мировые данные о среднем росте среди женщин всей планеты и спросили у экспертов, как прибавить себе пару сантиметров, и вспомнили, какая она — идеальная женщина разных эпох.

Не большая, не маленькая

По данным Medical News Today, не так просто назвать точный средний рост женщин во всем мире, ведь в разных странах свой способ измерения и сбора этих данных. Источники называют средний рост женщин в мире — 160,2 сантиметра.

Нужно понимать, что в разных странах эта цифра может сильно варьироваться. Например, в Латвии одни из самых высоких женщин — их средний рост около 169,8 сантиметра. Самые низкие женщины встречаются в Гватемале. В этой стране средний рост составляет всего 149,3 сантиметра.

Издание Healthline перечисляет несколько факторов, которые могут повлиять на ваш рост, — среди них, конечно, генетика, диета, уровень активности и осанка. Есть данные, свидетельствующие о том, что рост может меняться и что в целом люди со временем становятся выше.

Конечно, это не означает, что вы можете вырасти за одни сутки. Но можем успокаивать себя мыслью, что средний рост увеличивается с каждым поколением. Тенденция такова — во всём мире люди стали выше за последнее столетие, при этом европейские и восточноазиатские страны увеличили свой средний рост больше всего. Это заслуга медицины и улучшения качества жизни в целом.

Если вы хотите стать выше, издание Medical News Today предлагает практиковать правильную осанку, заниматься спортом и следить за тем, что в вашем рационе ежедневно присутствует суточная доза кальция. Сегодня здоровые привычки уже вряд ли повлияют на ваш рост, но зато сыграют роль в росте ваших будущих детей и внуков.

Идеальные женщины в разные годы

Идеальные параметры женской красоты с годами меняются весьма кардинально, поэтому гнаться за ними точно не стоит. Мы собрали факты о внешности женщин в разные эпохи.

Например, чтобы составить представление об идеалах красоты в античности, достаточно посмотреть вот на эту картину.

Жан-Леон Жером, «Фрина перед ареопагом», 1861 год

Жан-Леон Жером, «Фрина перед ареопагом», 1861 год

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По одной из версий (из книги Эдмонда Дюпюи «Жрицы любви. Проституция в античную эпоху»), на ней изображен суд над известной греческой моделью Фриной — именно она вдохновила скульпторов на многие статуи. Ее осудили за богохульство и совращение лучших афинских мужчин и уже было приговорили к смертной казни. Тогда адвокат Фрины использовал последний козырь — сдернул с нее одежды. Прекрасное тело преступницы заставило судей пересмотреть фатальное решение. Античная логика: как в таком ангельском теле может быть порочный дух?

Если современник присмотрится к фигуре Фрины на фото, то поймет, что по нынешним параметрам она далека от идеала. Женская фигура того времени более массивна, чем мы привыкли видеть сейчас на страницах глянцевых журналов. А вот грудь в сравнении с пышным низом смотрится небольшой, такое сочетание современные женщины едва ли считают эталоном красоты.

В Средневековье женщина вообще считалась орудием дьявола, лишним соблазном и искушением, а потому была признана низшим существом по сравнению с мужчиной.

Идеал женщины Средневековья: удлиненное лицо, высокий лоб, маленький рот и большие глаза. Чтобы лицо выглядело длиннее, женщины выбривали волосы надо лбом по линии роста и избавлялись от бровей. Некоторые не останавливались на этом и выщипывали ресницы. Тело идеальной средневековой женщины — рахитичное, без кричащих форм. Для нас женщины тех времен выглядели бы болезненно худыми.

Во времена эпохи Возрождения рахитичные фигуры больше не кажутся обществу красивыми — всем нравятся пышные рожавшие женщины, но с маленькими руками и ступнями (это считалось признаком высокого происхождения).

Барокко отличается тем, что четко понятного идеала красоты в нем не было (как и сейчас, кстати). Всё зависело от вкусов и внешности пассий короля. Женщины этой эпохи стремились подчеркнуть длинную изящную шею, из опалы выходят рослые, высокие дамы. Это период талий, которые можно обхватить двумя руками, и пышных бедер — эффект достигался с помощью плотно затянутых корсетов.

Подробный разбор идеалов красоты в разные эпохи — в нашем материале.

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