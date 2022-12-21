«Люди не верят, что я существую»: как выглядит женщина с самым идеальным телом в мире — горячие фото

Вероника утверждает, что регулярно получает сотни сообщений от женщин, стыдящих ее тело, ее обвиняют, что она использует фильтры, чтобы улучшить свою внешность. Модель признается, она, как и многие блогеры, любит и применяет инструмент «для разглаживания кожи» и не видит в этом ничего плохого.



— Только женщины могут так сильно ранить других женщин. В реальной жизни я естественна, но люди боятся меня и не хотят со мной разговаривать, — жалуется она.



По словам модели, она много тренировалась в подростковом возрасте, поэтому у нее развились мышцы, которые придают груди красивую форму. Вероника заботится о своем теле — не пьет и не ходит на вечеринки, вместо этого занимается спортом пять раз в неделю.