Прыщей стало меньше, а сил больше: девушка пила по 4 литра воды в день в течение недели — смотрим фото до и после
Журналистка решилась на эксперимент, а эксперты рассказали, сколько воды вам нужно на самом деле
Недавно мы писали о девушке, которая на месяц отказалась от кофе. С помощью эксперимента она смогла измениться — Лида заметила, что с лица ушла отечность. Журналистка Стефани Хоуп решила в течение недели пить по 4 литра жидкости в день. Ее наблюдения заинтересовали наших коллег из Wday.ru, а эксперты рассказали, сколько воды нужно человеку в день на самом деле.
Дневник эксперимента
Девушка была настроена решительно: на протяжении целой недели она ежедневно употребляла 4 литра воды. С первого же дня для Стефани это оказалось куда сложнее, чем она могла подумать, ведь Хоуп привыкла выпивать лишь стакан воды и чашку кофе за весь день. Поначалу журналистка вообще забывала о воде, но простые напоминания на телефоне помогли ей не сорвать эксперимент.
— В первый же день своего эксперимента я поняла: мне точно нужны напоминалки в телефоне, — говорит она.
Во время эксперимента Стефани пришлось столкнуться с неприятностью — теперь ее походы в туалет увеличились до 13 раз за день. К утру второго дня эксперимента девушка отметила легкий подъем после сна.
— Я очень легко проснулась. Может быть, потому, что меня разбудил не будильник, а зов мочевого пузыря! — шутливо написала она.
К третьему дню Стефани разнообразила эксперимент водой с вкусовыми добавками. По ее словам, лишенная сахара, но с добавлением сушеных фруктов и ягод вода гораздо проще усваивалась.
— Я купила стильные бутылочки воды. Они помогают мне держаться, — написала она.
На четвертый день Хоуп радостно поделилась новым открытием: высыпаний на коже стало меньше, а энергии больше.
— У меня много энергии! И такого у меня давно не было. Прыщики стали постепенно пропадать с моего лица, — описывала свое состояние девушка.
К концу пятого дня журналистка поведала о невероятном для себя открытии — пить фруктовые чаи, оказывается, намного приятнее, чем кофе.
— Мой ЖКТ работает как часы — это просто чудо, — радовалась Стефани.
К шестому дню Стефани поняла, что ее сон стал намного крепче. К заключительному, седьмому дню девушка подвела итоги: по ее мнению, 4 литра воды ежедневно — это слишком много.
— Я буду пить меньше воды, но буду слушать свой организм и не забывать о том, что ему нужна вода, — заключила она.
Естественно, нужно прислушиваться к своему организму, ведь недостаток жидкости может привести ко многим проблемам.
Сколько воды нужно пить в день
Оказывается, необходимость пить 2 литра воды в сутки — это миф. Вы можете сами рассчитать нужное количество жидкости, но норму вам подскажет жажда.
Существует бессчетное количество формул, по которым рассчитываются нормы потребления жидкости. Одна из самых известных говорит, что нужно умножить 30–45 мл воды на килограмм массы тела. Но так высчитывается именно объем необходимой жидкости. А это необязательно вода. На самом деле всё гораздо проще.
— Потребность человека в жидкости и в воде зависит от многих параметров — пола, возраста, веса, физической активности, климатических условий — и различается в разных обстоятельствах, — говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы» Вероника Черанева. — Здоровому человеку нет необходимости рассчитывать нормы потребления воды, поскольку механизм обмена воды в организме регулируется по принципу обратной связи с помощью чувства жажды. По современным рекомендациям питья воды при чувстве жажды, то есть по требованию, вполне достаточно, чтобы поддерживать водно-электролитный баланс. Если чувство жажды притуплено или есть хронические заболевания, требующие коррекции употребляемого объема жидкости, то в этих случаях ее количество рассчитывается индивидуально специалистом.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Под жидкостью диетологи подразумевают практически всё. Сюда входят и фрукты, и овощи, и супы, и молоко. Огурец, например, на 95% состоит из воды, а салат айсберг — на 98%.
— Общее потребление жидкости включает не только воду, но и суп, чай, компот, кофе, квас, кефир, жидкость овощей и фруктов и та, которую мы получаем с едой; например, в твороге до 70% воды, — говорит Вероника Черанева.
Единственное, диетологи обращают внимание на то, что восполнять жидкость в организме все-таки лучше всего водой, потому что в ней нет калорий и добавок. В отличие от разных соков, морсов, смузи и прочих напитков, вода максимально инертна и не оказывает влияния на желудок. А любая жидкость, которая содержит сахар, клетчатку или экстрактивные вещества, стимулирует выработку желудочного сока.
Что еще почитать
Как изменится ваше тело, если 30 дней по 10 минут качать пресс, — внутри впечатляющий результат и 4 легких упражнения.
«Талия уменьшилась на 5 см»: девушка месяц каждый день по минуте стояла в планке — смотрите, как она изменилась.
«Моему телу позавидуют 20-летние»: красотки за 45 с шикарными фигурами — как им это удается (помогает киви).