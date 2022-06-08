Прыщей стало меньше, а сил больше: девушка пила по 4 литра воды в день в течение недели — смотрим фото до и после

— Я очень легко проснулась. Может быть, потому, что меня разбудил не будильник, а зов мочевого пузыря! — шутливо написала она.

К третьему дню Стефани разнообразила эксперимент водой с вкусовыми добавками. По ее словам, лишенная сахара, но с добавлением сушеных фруктов и ягод вода гораздо проще усваивалась.

— Я купила стильные бутылочки воды. Они помогают мне держаться, — написала она.

На четвертый день Хоуп радостно поделилась новым открытием: высыпаний на коже стало меньше, а энергии больше.