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СрочноЖену гимнаста Стретовича перевели из реанимации
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Жену новосибирского гимнаста Стретовича перевели из реанимации — она потеряла ребёнка при родах

Спортсмен сообщил о состоянии супруги

В один день Иван Стретович потерял сына и бабушку

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Супругу новосибирского гимнаста Ивана Стретовича перевели из реанимации в обычную палату. Об этом призер Олимпийских игр и чемпион мира сообщил на своей странице в Instagram*(деятельность запрещена на территории РФ).

— Ирочку перевели в палату, — написал он в сторис.

Накануне Стретович рассказал, что его жена Ирина потеряла сына при родах, после чего попала в реанимацию. В тот же день у Ивана скончалась бабушка.

— Сейчас врачи борются за жизнь моей жены. Я не знаю. Я лежу на полу, пытаются спасти мою любимую жену. Ее пытаются спасти, я молюсь, чтобы ее спасли. У меня отнимаются руки. Молитесь за мою Ирочку, — сообщал спортсмен 21 мая.

Иван Стретович родился 6 октября 1996 года в Новосибирске. Российский гимнаст. Серебряный призер Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро в командном первенстве, чемпион мира 2019 года в командном многоборье. Серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров в командном первенстве, победитель и многократный призер Европейского молодежного Олимпийского фестиваля. Заслуженный мастер спорта России.

Иван Стретович женился четыре года назад.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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НовосибирскСпортсменИван Стретович
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