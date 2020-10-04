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Новосибирский гимнаст Стретович женился — первые фото со свадьбы

Торжество состоялось в «красивую дату» — 01.10.2020

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Иван Стретович женился на девушке, с которой встречался несколько лет

Иван Стретович женился на девушке, с которой встречался несколько лет

23-летний серебряный призер Олимпийских игр 2016 года — новосибирский гимнаст Иван Стретович — женился. Торжество состоялось в «красивую дату» — 01.10.2020. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

Избранницей спортсмена стала Ирина Шаповалова.

Спортсмен часто публикует совместные фото в Instagram.

При этом Стретович не отмечает свою возлюбленную на фото.

В октябре 2019 года Иван Стретович в составе сборной России одержал победу на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Германии. Новосибирца поздравил с победой президент РФ Владимир Путин.

В марте 2020 года Стретович рассказал, как тренируется дома во время пандемии.

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Иван СтретовичОлимпиадасвадьбаспорт
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