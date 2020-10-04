Новосибирский гимнаст Стретович женился — первые фото со свадьбы

23-летний серебряный призер Олимпийских игр 2016 года — новосибирский гимнаст Иван Стретович — женился. Торжество состоялось в «красивую дату» — 01.10.2020. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.
Избранницей спортсмена стала Ирина Шаповалова.
Спортсмен часто публикует совместные фото в Instagram.
При этом Стретович не отмечает свою возлюбленную на фото.
В октябре 2019 года Иван Стретович в составе сборной России одержал победу на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Германии. Новосибирца поздравил с победой президент РФ Владимир Путин.
В марте 2020 года Стретович рассказал, как тренируется дома во время пандемии.