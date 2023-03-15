СМИ: Андрей Мартемьянов покинет пост главного тренера «Сибири»

— Мы рассчитывали на большее. С этой позиции и надо рассуждать обо всём. Говорить о том, что регулярный чемпионат удачный, я бы тоже не стал. Получилось два сезона с абсолютно одинаковым результатом, а задача была сделать шаг вперед, — цитируются слова специалиста на сайте ХК «Сибирь». — Решение по главному тренеру принимается на попечительском совете. Его дата пока не определена. Консультации идут по этой теме, процесс не останавливается. Но утверждено решение может быть только на заседании попечительского совета.

