СМИ: Андрей Мартемьянов покинет пост главного тренера «Сибири»

В новосибирском ХК «Сибирь» может смениться главный тренер. Как сообщает издание «Чемпионат», в новом сезоне пост главного тренера хоккейного клуба займет Сергей Кривокрасов.
Сейчас должность главного тренера хоккейного клуба «Сибирь» занимает Андрей Мартемьянов. Руководство клуба подписало с ним контракт в апреле 2021 года. До назначения на должность специалист являлся главным тренером в «Соколе», «Южном Урале», «Амуре», «Автомобилисте». Мартемьянов начал тренерскую карьеру в 2000 году в ЦСК ВВС. Сергей Кривокрасов является ассистентом главного тренера ХК «Сибирь».
НГС обратился в пресс-службу ХК «Сибирь» с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили в клубе, генеральный директор «Сибири» «дал комментарий по этому вопросу» на итоговой пресс-конференции 13 марта.
Речь идет об итоговой пресс-конференции ХК «Сибирь», посвященной завершению сезона 2022–2023 годов. Во время мероприятия генеральный директор клуба Кирилл Фастовский сообщил, что результат сезона его «не устраивает».
— Мы рассчитывали на большее. С этой позиции и надо рассуждать обо всём. Говорить о том, что регулярный чемпионат удачный, я бы тоже не стал. Получилось два сезона с абсолютно одинаковым результатом, а задача была сделать шаг вперед, — цитируются слова специалиста на сайте ХК «Сибирь». — Решение по главному тренеру принимается на попечительском совете. Его дата пока не определена. Консультации идут по этой теме, процесс не останавливается. Но утверждено решение может быть только на заседании попечительского совета.
11 марта НГС сообщал о том, что ХК «Сибирь» проиграл омскому «Авангарду» в пятом матче четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Омске. Команда выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина.