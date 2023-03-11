«Сибирь» вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги

Хоккейная «Сибирь» проиграла омскому «Авангарду» в пятом матче четвертьфинала плей-офф Континентальной Хоккейной Лиги в Омске и выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина.
Пятый матч серии команды начали осторожно, присматриваясь друг к другу. За весь первый период не было заброшенных шайб, несмотря на два удаления у гостей и одно у хозяев. Небольшое преимущество по броскам имели хоккеисты «Сибири» (11:8), а время в атаке было практически одинаковым — четыре с половиной минуты.
В середине второй двадцатиминутки вперед вышли омичи: Семен Чистяков распечатал ворота Дениса Костина. После удаления Корбэна Найта, «Сибирь» смогла сравнять счет. Тревор Мерфи красивым броском забивает шайбу в ворота Василия Демченко. Период закончился с равным счетом 1:1.
Последняя треть основного времени получилась куда более активной. За первые четыре минуты команды обменялись шайбами. Валентин Пьянов забил на сороковой секунде, а через три минуты счет снова сравнял Владимир Ткачев. После удаления Антона Назаревича вперед вновь вышли хозяева, а менее чем за три минуты до финальной сирены Михал Чайковски забил гол «в раздевалку». Команды ушли в овертайм со счетом 3:3
Уже на второй минуте овертайма победную щайбу в ворота «Сибири» забросил Зият Пайгин. «Сибирь», в четвертом подряд матче пропустив четыре шайбы, покидает розыгрыш Кубка Гагарина, с обидным счетом по матчам — 1:4.
В двух домашних матчах сибиряки так же не смогли выйти вперед ни разу. Игры закончились со счетом 3:4 и 1:4.