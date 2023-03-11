«Сибирь» вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги

Пятый матч серии команды начали осторожно, присматриваясь друг к другу. За весь первый период не было заброшенных шайб, несмотря на два удаления у гостей и одно у хозяев. Небольшое преимущество по броскам имели хоккеисты «Сибири» (11:8), а время в атаке было практически одинаковым — четыре с половиной минуты.