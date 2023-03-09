«Сибирь» проиграла «Авангарду» в четвертом матче плей-офф КХЛ: новосибирцы в одном шаге от вылета из серии

«Авангард» — в одном шаге от победы в первой серии плей-офф, серия идет до четырех побед. На счету «Авангарда» уже три победы. Следующий матч пройдет в Омске на « G-Drive Арене» уже в пятницу, где новосибирцы, если одержат победу, смогут вернуть хоккей в этом сезоне уже к воскресенью.