«Сибирь» проиграла «Авангарду» в четвертом матче плей-офф КХЛ: новосибирцы в одном шаге от вылета из серии

Четвертый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между новосибирской «Сибирью» и омским «Авангардом» закончился поражением новосибирцев — 1:4.
Игра прошла в Новосибирске. На второй минуте первого периода счет открыли омичи. Шайбу в ворота Антона Красоткина забросил Арсений Грицюк, выйдя один на один с вратарем «Сибири».
После потасовки у ворот гостей сразу четверо игроков оказались на скамейках штрафников. А после обидного удаления у «Сибири», за нарушение численного состава, гости удвоили преимущество — Корбэн Найт в падении забил второй гол.
За пять минут до конца периода удаление получил Федор Малыхин, чем сразу же воспользовались новосибирцы, забив в ворота Василия Демченко единственную в матче шайбу. Валентин Пьянов мощным щелчком отправил шайбу к дальней штанге. Период закончился со счетом 1:2.
Вторая двадцатиминутка прошла при неизменном счете на табло, хотя красивых моментов обе команды создали множество. Обошлось и без удалений.
Заключительную треть матча команды начали при том же счете — 1:2, но в середине периода вновь отличились хоккеисты «Авангарда». Сергей Толчинский, оторвавшись от защитников «Сибири», один на один забросил шайбу в ворота хозяев — 1:3.
А через три минуты точку в результате матча поставил Рид Буше, забросив четвертую шайбу в ворота новосибирцев.
«Авангард» — в одном шаге от победы в первой серии плей-офф, серия идет до четырех побед. На счету «Авангарда» уже три победы. Следующий матч пройдет в Омске на «
Прошлый матч серии также окончился поражением «Сибири» и также с четырьмя пропущенными шайбами.