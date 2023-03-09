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«Сибирь» проиграла «Авангарду» в четвертом матче плей-офф КХЛ: новосибирцы в одном шаге от вылета из серии

Сейчас на счету «Авангарда» три победы, у «Сибири» — только одна

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Третий подряд матч с «Авангардом» новосибирцы пропускают по четыре шайбы в свои ворота

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Четвертый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между новосибирской «Сибирью» и омским «Авангардом» закончился поражением новосибирцев — 1:4.

Игра прошла в Новосибирске. На второй минуте первого периода счет открыли омичи. Шайбу в ворота Антона Красоткина забросил Арсений Грицюк, выйдя один на один с вратарем «Сибири».

Стычка у ворот гостей в начале первого периода

Стычка у ворот гостей в начале первого периода

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После потасовки у ворот гостей сразу четверо игроков оказались на скамейках штрафников. А после обидного удаления у «Сибири», за нарушение численного состава, гости удвоили преимущество — Корбэн Найт в падении забил второй гол.

Единственная шайба в воротах «Авангарда»

Единственная шайба в воротах «Авангарда»

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За пять минут до конца периода удаление получил Федор Малыхин, чем сразу же воспользовались новосибирцы, забив в ворота Василия Демченко единственную в матче шайбу. Валентин Пьянов мощным щелчком отправил шайбу к дальней штанге. Период закончился со счетом 1:2.

Арсений Грицюк — автор первой шайбы в матче

Арсений Грицюк — автор первой шайбы в матче

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Вторая двадцатиминутка прошла при неизменном счете на табло, хотя красивых моментов обе команды создали множество. Обошлось и без удалений.

Мощный силовой прием за воротами хозяев. Обошлось без травм

Мощный силовой прием за воротами хозяев. Обошлось без травм

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Несмотря на почти троекратное преимущество по броскам в створ у «Сибири», ворота Василия Демченко хозяева смогли поразить только один раз

Несмотря на почти троекратное преимущество по броскам в створ у «Сибири», ворота Василия Демченко хозяева смогли поразить только один раз

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Александр Шаров радовал болельщиков мощными кистевыми бросками

Александр Шаров радовал болельщиков мощными кистевыми бросками

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Третья шайба — один на один с вратарем «Сибири»

Третья шайба — один на один с вратарем «Сибири»

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Заключительную треть матча команды начали при том же счете — 1:2, но в середине периода вновь отличились хоккеисты «Авангарда». Сергей Толчинский, оторвавшись от защитников «Сибири», один на один забросил шайбу в ворота хозяев — 1:3.

Гол в падении в исполнении Корбэна Найта

Гол в падении в исполнении Корбэна Найта

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А через три минуты точку в результате матча поставил Рид Буше, забросив четвертую шайбу в ворота новосибирцев.

Следующий матч новосибирцы проведут на выезде

Следующий матч новосибирцы проведут на выезде

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«Авангард» — в одном шаге от победы в первой серии плей-офф, серия идет до четырех побед. На счету «Авангарда» уже три победы. Следующий матч пройдет в Омске на «G-Drive Арене» уже в пятницу, где новосибирцы, если одержат победу, смогут вернуть хоккей в этом сезоне уже к воскресенью.

Прошлый матч серии также окончился поражением «Сибири» и также с четырьмя пропущенными шайбами.

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