«Сибирь» проиграла омскому «Авангарду» домашний матч в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги

В третьем матче серии плей-офф новосибирская «Сибирь» принимала в гостях омский «Авангард». Матч закончился обидным поражением новосибирцев 3:4.
На первой же минуте первого периода «Авангард» получил удаление за подножку, чем сразу же воспользовались хозяева — Егор Аланов оформил гол в ворота Василия Демченко.
Следом новосибирцы получили два подряд удаления, а Сергей Толчинский в ответ распечатал ворота Антона Красоткина.
За весь матч команды провели на скамейках запасных целых полчаса. Девять раз нарушали правила омичи и шесть раз — новосибирцы.
Второй гол «Авангард» забил на шестнадцатой минуте, также в большинстве. К концу первой двадцатиминутки счет стал 1:2 в пользу гостей.
Второй период команды начали с обоюдного удаления. Соперники получили по паре двухминутных штрафов, но реализовать большинство смогли только омичи.
Весь период гости были плотно прижаты к своим воротам. Разница по броскам в створ ворот 13:3 не помогла «Сибири» сравнять счет.
Последнюю треть основного времени матча «Авангард» начал с очередного гола в ворота Антона Красоткина — 1:4.
В последние десять минут Никита Шашков смог сократить разрыв в счете, «Сибирь» вратаря, но поразить ворота гостей не смогла, до следующего удаления омичей.
Тревор Мерфи при игре 6 на 4 забил третий гол в ворота «Авангарда» меньше чем за минуту до конца матча.
Больше новосибирцы сделать ничего не смогли. Гости бросили шайбу в пустые ворота «Сибири», но закатилась она уже после финальной сирены. Итог матча: 3:4 в пользу «Авангарда».
Следующий матч серии плей-офф между «Сибирью» и «Авангардом» состоится в Новосибирске 8 марта.
Серию плей-офф новосибирцы начали с победы в овертайме на G-Drive Арене в Омске. «Сибирь» тогда смогла выиграть с минимальной разницей в счете 1:2.