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«Сибирь» проиграла омскому «Авангарду» домашний матч в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Новосибирцы нанесли почти втрое больше бросков по воротам соперника, однако гости были на порядок точней

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Несмотря на преимущество по броскам, «Сибирь» проиграла в матче

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В третьем матче серии плей-офф новосибирская «Сибирь» принимала в гостях омский «Авангард». Матч закончился обидным поражением новосибирцев 3:4.

Первая шайба залетела в ворота гостей уже на третьей минуте матча

Первая шайба залетела в ворота гостей уже на третьей минуте матча

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На первой же минуте первого периода «Авангард» получил удаление за подножку, чем сразу же воспользовались хозяева — Егор Аланов оформил гол в ворота Василия Демченко.

Шайба в воротах хозяев

Шайба в воротах хозяев

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Следом новосибирцы получили два подряд удаления, а Сергей Толчинский в ответ распечатал ворота Антона Красоткина.

Несмотря на большое количество стычек, за грубость удалений команды не получали

Несмотря на большое количество стычек, за грубость удалений команды не получали

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За весь матч команды провели на скамейках запасных целых полчаса. Девять раз нарушали правила омичи и шесть раз — новосибирцы.

В ворота «Сибири» гости забили четыре шайбы

В ворота «Сибири» гости забили четыре шайбы

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Второй гол «Авангард» забил на шестнадцатой минуте, также в большинстве. К концу первой двадцатиминутки счет стал 1:2 в пользу гостей.

Вратарь «Авангарда» Василий Демченко

Вратарь «Авангарда» Василий Демченко

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Второй период команды начали с обоюдного удаления. Соперники получили по паре двухминутных штрафов, но реализовать большинство смогли только омичи.

Свалка у ворот команд — обычное дело в сибирском дерби

Свалка у ворот команд — обычное дело в сибирском дерби

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Весь период гости были плотно прижаты к своим воротам. Разница по броскам в створ ворот 13:3 не помогла «Сибири» сравнять счет.

Алекс Броадхерст — ассистент второго гола в воротах новосибирцев

Алекс Броадхерст — ассистент второго гола в воротах новосибирцев

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Последнюю треть основного времени матча «Авангард» начал с очередного гола в ворота Антона Красоткина — 1:4.

Первая шайба третьего периода. Автор — Никита Шашков

Первая шайба третьего периода. Автор — Никита Шашков

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В последние десять минут Никита Шашков смог сократить разрыв в счете, «Сибирь» вратаря, но поразить ворота гостей не смогла, до следующего удаления омичей.

При игре 6 на 4 — третья шайба в воротах Василия Демченко

При игре 6 на 4 — третья шайба в воротах Василия Демченко

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Тревор Мерфи при игре 6 на 4 забил третий гол в ворота «Авангарда» меньше чем за минуту до конца матча.

Разница в бросках в створ ворот 37:12 в пользу хозяев

Разница в бросках в створ ворот 37:12 в пользу хозяев

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Больше новосибирцы сделать ничего не смогли. Гости бросили шайбу в пустые ворота «Сибири», но закатилась она уже после финальной сирены. Итог матча: 3:4 в пользу «Авангарда».

Счет в серии игр 2:1 в пользу омичей

Счет в серии игр 2:1 в пользу омичей

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Следующий матч серии плей-офф между «Сибирью» и «Авангардом» состоится в Новосибирске 8 марта.

Серию плей-офф новосибирцы начали с победы в овертайме на G-Drive Арене в Омске. «Сибирь» тогда смогла выиграть с минимальной разницей в счете 1:2.

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