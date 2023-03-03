СЕЙЧАС -1°С
Пробки 6/10
usd 75.47
eur 80.19
Тема дняКому принадлежат роскошные таунхаусы на Шевченко
Все новости
Все новости

«Напряжение серьезное, мужской хоккей»: ХК «Сибирь» обыграл омский «Авангард» в первом матче плей-офф

Следующая игра с «Авангардом» пройдет 4 марта

405

Матч прошел вчера в Омске

Поделиться

В первом матче плей-офф КХЛ новосибирский клуб «Сибирь» одержал победу над омским «Авангардом». Матч проходил в ЛДС Омска вчера, 2 марта. Счет игры оказался 2:1 в пользу новосибирцев.

Как рассказал главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов в социальных сетях клуба, матч был тяжелый.

— Предполагали, что соперник будет много прессинговать и атаковать, к этому были готовы. Старались упростить игру, игра шайба в шайбу шла. Но мы оказались немножко терпеливее и удачливее, — отметил главный тренер.

Новосибирск забил вторую шайбу уже в овертайме.

— Всех перехлестнуло. Напряжение было серьезное, мужской хоккей, — добавил Андрей Мартемьянов.

Следующая игра с «Авангардом» пройдет 4 марта. Сейчас команды бьются за главный трофей лиги — Кубок Гагарина. Об истории противостояния команд Новосибирска и Омска и почему их называют «сибирское дерби» рассказали NGS55.RU.

В конце февраля видео неожиданной встречи главного тренера ХК «Сибирь» Андрея Мартемьянова и его дочери Анны на матче в Санкт-Петербурге набрало свыше 1 миллиона просмотров.

По теме

СибирьКХЛХоккейСпорт
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter