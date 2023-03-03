«Напряжение серьезное, мужской хоккей»: ХК «Сибирь» обыграл омский «Авангард» в первом матче плей-офф

В первом матче плей-офф КХЛ новосибирский клуб «Сибирь» одержал победу над омским «Авангардом». Матч проходил в ЛДС Омска вчера,
Как рассказал главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов в социальных сетях клуба, матч был тяжелый.
— Предполагали, что соперник будет много прессинговать и атаковать, к этому были готовы. Старались упростить игру, игра шайба в шайбу шла. Но мы оказались немножко терпеливее и удачливее, — отметил главный тренер.
Новосибирск забил вторую шайбу уже в овертайме.
— Всех перехлестнуло. Напряжение было серьезное, мужской хоккей, — добавил Андрей Мартемьянов.
Следующая игра с «Авангардом» пройдет
В конце февраля видео неожиданной встречи главного тренера ХК «Сибирь» Андрея Мартемьянова и его дочери Анны на матче в Санкт-Петербурге набрало свыше