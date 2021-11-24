Скандальный кемеровский депутат открыл в Новосибирске спортцентр за 300 миллионов — с волной для серфинга

Цены

Для обычных посетителей полет в аэротрубе стоит от 2 тысяч (2 минуты) до 30 тысяч (полчаса). Групповое занятие серфингом обойдётся в 3 тысячи рублей за полчаса: формируется группа из 3–7 человек, на занятии каждый по очереди катается по минуте. Участники получают задания и индивидуально его отрабатывают на волне с инструктором. Также есть индивидуальные занятия с инструктором — от 6 тысяч рублей за 15 минут.

До июня 2022 года занятия для детей с ДЦП будут проводить бесплатно. Чтобы записаться, нужно обратиться не напрямую в спорткомплекс, а в общественную организацию «Вектор» Андрея Андреева, так как именно они курируют этот проект. Если приходить напрямую в спорткомплекс, это будет обычный базовый тариф, как для всех.

— Есть фонд Екатерины Иноземцевой «Летай со мной». Они получили этот грант, за счет этого гранта будет оплачиваться работа специалистов — психологов, тренеров и так далее. А вообще вся система построена на софинансировании. То есть само полетное время будет оплачиваться за счет софинансирования, которое будет определяться какими-то региональными грантами. Но пока этот вопрос не решен, сейчас это будет финансировать Федерация парашютного спорта, — объяснил тонкости распределения денег руководитель проекта Юрий Шитов. — Комплекс мы запустили только в пятницу, вопрос в работе, потому что это не просто развлекательный полет, это программа реабилитации.

То есть организация отправляет заявку в спорткомплекс, им дают определенное количество времени, когда приходят специалисты и проводят занятия с детьми.