Скандальный кемеровский депутат открыл в Новосибирске спортцентр за 300 миллионов — с волной для серфинга

На ВАСХНИЛе открыли спортивный центр с аэротрубой и волной для серфинга
В Краснообске заработал новый спортивный центр с аэротрубой и волной для серфинга. Здание площадью 1500 квадратных метров рассчитано на 500 посетителей. Спортивно-развлекательный комплекс FLYSURF открыл президент Федерации парашютного спорта России, кемеровский экс-депутат Андрей Барабаш, которому удалось попасть в федеральный проект «Летай со мной» — получить финансирование и преференции. В ближайшие дни в аэротрубе начнут проводить занятия для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Считается, что такие полеты дают ощутимый эффект и помогают детям расширить свои физические возможности. Вне федеральной программы полеты для детей с ДЦП будут проводить и в другом спортивном центре — там, где летом разбили аэротрубу, которую пришлось восстанавливать за полтора миллиона. Как открыли спортивный центр за 300 миллионов и сколько там стоят полеты — в репортаже НГС.
В этом видео вы увидите яркие выступления спортсменов в новой аэротрубе и катание серфингистов на искусственной волне.
Новый спорткомплекс
«Летать и серфить в одном месте в Сибири» — так презентовали новый спортивный комплекс FLYSURF на ВАСХНИЛе, который открылся на прошлой неделе. Здание площадью 1500 квадратных метров рассчитано на 500 человек. Посетителей приглашают полетать в аэротрубе (в презентации ее называют профессиональным аэродинамическим тоннелем) и позаниматься серфингом. В отличие от аэротрубы, искусственная волна для серфинга — новинка для города.
На занятия приглашают всех желающих. Аэротруба также предназначена для занятий детей с нарушениями — аэродинамическую гимнастику презентовали как новую методику реабилитации детей с ДЦП. На показательную тренировку пригласили 14-летнего спортсмена, который показал, как он парит в воздухе.
— Спасибо всем, я очень рад приехать в Новосибирск в эту зимнюю пору. Хочу поблагодарить федерацию, которая продвигает этот спорт. Я занимаюсь с февраля на аэротрубе, у меня улучшается походка, координация, я лучше управляю своим телом, — поделился подросток перед тем, как зашел в аэротрубу.
FLYSURF — инвестпроект Федерации парашютного спорта России, президентом которой является кемеровский экс-депутат Андрей Барабаш. Их выбрали как площадку для реализации федерального проекта «Летай со мной» благотворительного фонда Екатерины Иноземцевой.
Старт федерального проекта по аэродинамической гимнастике для детей с ДЦП «Летай со мной» инициировал Народный фронт. Проект реализуется в сотрудничестве региональных партнеров: профильных НКО, бизнеса и реабилитационных центров. Глава благотворительного фонда — Екатерина Иноземцева, у которой есть младшая дочь с инвалидностью.
Участие в проекте предполагает некоторую сумму компенсации занятий на 12 месяцев. Кроме того, это преференции для предпринимателей, которые, кроме занятий с особенными детьми, оказывают платные услуги всем желающим.
— На каждый регион по 2,5 миллиона рублей на оплату труда сотрудникам проекта и еще где-то 1,5 миллиона на аренду полетного времени в аэротрубе. На один город выходит где-то даже 4,5 миллиона. В каждом городе 30 детей с ДЦП бесплатно на регулярной основе занимаются в течение 12 месяцев, — рассказывала ранее Екатерина Иноземцева. По ее словам, из 4,5 миллиона рублей на каждый регион 2,5 выделяет Фонд президентских грантов.
Заявку на участие в проекте «Летай со мной» подал руководитель Новосибирской региональной общественной организации многодетных семей и семей с детьми «Вектор» Андрей Андреев. По его словам, в нашем регионе бесплатные занятия для детей с ДЦП в Краснообске будут продолжатся до июня, предполагается, что фонд Екатерины Иноземцевой потратит на них ориентировочно от 14 до 18 тысяч рублей за один полетный час (60 минут).
Скандальная история
Летом на НГС вышла серия публикаций, рассказывающих о скандалах, связанных с парашютным спортом в Новосибирске, в частности, со строительством центров, где можно полетать в аэротрубе. В начале года предприниматель из Екатеринбурга Николай Чичканов показал, как строит 17-метровую аэротрубу на улице Спартака в Новосибирске. Через несколько месяцев с начала работы его спортивного центра Free Fly неизвестные люди пришли в здание и разбили аэротрубу топорами. Местные участники рынка тогда предположили, что это дело рук конкурентов, в частности, кемеровского депутата Андрея Барабаша, который хочет завладеть рынком.
Подозрения бизнесменов основывались на том, что в случае уничтожения трубы Чичканова Андрей Барабаш станет единственным претендентом на участие в проекте «Летай со мной». К тому же вандалы пришли накануне приезда руководителя благотворительного фонда, которая отбирала претендентов.
19 ноября президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш приехал на открытие нового комплекса. Ведущий его представил его как человека, без которого строительство спортивного комплекса не было бы возможным: «Это сила, мощь, душа проекта».
Во время торжественной речи Андрей Барабаш сообщил, что уже есть заявка в реестр спорта для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и можно готовиться к международным соревнованиям.
— Мы рады, что дали возможность таким людям развиваться как физически, так и нравственно, — отметил Андрей Барабаш и рассказал, что аэротрубы появились в Америке в
— Очень приятно было работать с администрацией Новосибирского района, непосредственно с Краснообском, — поблагодарил он организаторов. — От получения на ввод в строй прошло 10 месяцев: 28 декабря нам дали разрешение, мы заборчик сразу поставили — не запрещено же. И 17 ноября мы получили ввод в эксплуатацию, с чем я вас и поздравляю.
Об успехе предприятия он пообещал рассказать Сергею Евгеньевичу (судя по всему, губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву).
Строительство спортивного комплекса, в том числе всего оборудования, обошлось в 300 миллионов рублей. Подрядчик — новосибирская компания ООО «Строительные технологии». На открытии комплекса директор компании Владислав Синютин сказал, что сейчас объект недвижимости регистрируется в Росреестре, и напомнил, что миссия всей этой истории — научить наших людей любить спорт.
По данным «Контур.Фокуса», компания «Строительные технологии» работает с 2014 года. Владислав Синютин является и директором, и учредителем компании. Выручка компании за 2020 год составила 0 рублей, организация не инициировала арбитражные производства и не участвовала в госзакупках. Владислав Синютин также владеет ИП Синютин Владислав Александрович (розничная торговля), ООО «Тэк-Уголь» (деятельность автомобильного и грузового транспорта). В перечне организаций, связанных с компанией, числится уже не действующее ООО «Ветер Таная» (зрелищно-развлекательная деятельность).
Цены
Для обычных посетителей полет в аэротрубе стоит от 2 тысяч (2 минуты) до 30 тысяч (полчаса). Групповое занятие серфингом обойдётся в 3 тысячи рублей за полчаса: формируется группа из 3–7 человек, на занятии каждый по очереди катается по минуте. Участники получают задания и индивидуально его отрабатывают на волне с инструктором. Также есть индивидуальные занятия с инструктором — от 6 тысяч рублей за 15 минут.
До июня 2022 года занятия для детей с ДЦП будут проводить бесплатно. Чтобы записаться, нужно обратиться не напрямую в спорткомплекс, а в общественную организацию «Вектор» Андрея Андреева, так как именно они курируют этот проект. Если приходить напрямую в спорткомплекс, это будет обычный базовый тариф, как для всех.
— Есть фонд Екатерины Иноземцевой «Летай со мной». Они получили этот грант, за счет этого гранта будет оплачиваться работа специалистов — психологов, тренеров и так далее. А вообще вся система построена на софинансировании. То есть само полетное время будет оплачиваться за счет софинансирования, которое будет определяться какими-то региональными грантами. Но пока этот вопрос не решен, сейчас это будет финансировать Федерация парашютного спорта, — объяснил тонкости распределения денег руководитель проекта Юрий Шитов. — Комплекс мы запустили только в пятницу, вопрос в работе, потому что это не просто развлекательный полет, это программа реабилитации.
То есть организация отправляет заявку в спорткомплекс, им дают определенное количество времени, когда приходят специалисты и проводят занятия с детьми.
Другая аэротруба в Новосибирске
Владелец аэротрубы в спорткомплексе Free Fly на Спартака Николай Чичканов говорит, что в их центре тоже проводятся занятия с детьми с ДЦП, но без федеральных программ.
— Это же надо особые навыки иметь, чтобы выбить гранты. Мы что в Екатеринбурге, что в Новосибирске просто сделали специальные тарифы для таких семей. Услуга получается дешевле, чем спецтарифы для спортсменов, для парашютистов. Это просто наш вклад, чтобы дети могли позаниматься, потому что после занятий родители отмечают положительную динамику.
По его словам, минута полета с инструктором для таких детей стоит 200 рублей, что в несколько раз дешевле, чем для обычных клиентов (пятиминутный полет для ребенка стоит 2 тысячи рублей, для взрослого — 3 тысячи рублей). Николай Чичканов подчеркнул, что так они решили дать хоть какую-то возможность родителям улучшить и так непростую жизнь. Пока их площадка — это просто возможность попробовать, без каких-то методик, поэтому с родителей не требуют специальных справок и разрешений.
Кроме обычных полетов, в ближайшее время на площадке запустят настоящую программу по реабилитации детей с ДЦП: кроме аэротрубы, будут проходить занятия ЛФК и по желанию сеансы с психологом.
Заявку на участие в проекте «Летай со мной» подал руководитель Новосибирской региональной общественной организации многодетных семей и семей с детьми «Вектор» Андрей Андреев. Он объяснил НГС, что занятия в рамках этого проекта будут проходить именно в Краснообске. Они являются кураторами этого проекта, который стартует в ближайший четверг.
В спорткомплексе Free Fly на Спартака тоже будут проходить занятия, только уже не в рамках проекта «Летай с нами», а по другой программе общественной организации. И не только для детей с ДЦП, но и с другими ментальными отклонениями, в том числе с аутизмом, СДВГ, ОВЗ.
— Полеты в аэротрубе — это в целом разновидность кинезиотерапии. Это новое направление, когда мы восстанавливаем потерянные функции головного мозга методом стресса, — объяснил методику Андрей Андреев. — ДЦП, аутизм, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), задержка психологического развития — это всё связано со смертью какого-то участка головного мозга. Чем меньше, тем проще, чем больше, тем сложнее. Инсульт — сюда же, деменция. Всё это корень один, только природа возникновения разная.
По его словам, полеты в аэротрубе — для человека среда неестественная, поэтому, оказавшись в ней, он испытывает сильный стресс, начинается паника, благодаря чему может активизироваться утраченный ресурс головного мозга. И этот метод — один из наиболее эффективных для детей с ментальными особенностями, говорит Андрей Андреев. Еще один важный момент в том, что в аэротрубе ребенок будет с инструктором и с родителем вместе. Смысл в том, что во время полета все в одинаковых костюмах, лиц практически не видно, то есть как будто все обезличены. Когда сеанс заканчивается, ребенок выходит и видит, что люди, с которыми он только что был в одинаковых условиях, одинаково выглядели, сейчас идут по-другому, что-то делают по-другому. А это значит, что и он может так же.
По словам Андрея Андреева, в комплексе будут занятия с психологом, потому что иногда нужно сначала спасать родителя, а уже потом ребенка. Первый этап сеанса — полет в аэротрубе два раза по три минуты. Потом час занятий ЛФК. Встречи с психологом — по желанию.
Андрей Андреев говорит, что пока нет возможности сделать занятия бесплатными: участие в группе из 5 человек стоит 3,5 тысячи рублей. Можно отказаться от психолога, это будет дешевле на 300 рублей. Организация периодически подает заявки на получение грантов, чтобы в будущем была возможность проводить их бесплатно. Он говорит, что потребность в такой реабилитации только растет, потому что с каждым годом детей с ментальными нарушениями становится больше, а подходов к их реабилитации катастрофически мало так же, как и специалистов. А в детях с особенностями заложен потенциал, которого нет у обычных людей.
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