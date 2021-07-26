Люди с топорами разгромили аэротрубу. Кто после этого стал единственным претендентом на деньги федерального проекта

После разгрома аэротрубы единственным претендентом на крупный федеральный проект стал кемеровский бизнесмен
В Новосибирск с крупным федеральным проектом «Летай со мной» прибыла Екатерина Иноземцева — руководитель Благотворительного фонда Екатерины Иноземцевой. Она собиралась проводить в нашем городе специальные занятия для детей с ДЦП в аэродинамической трубе. Но за несколько дней до прибытия главы фонда неизвестные порубили трубу топорами. Правда, в ближайшее время под Новосибирском откроется новая аэротруба, принадлежащая кемеровскому бизнесмену Андрею Барабашу. Так получилось, что Барабаш — еще и президент Федерации парашютного спорта России, и партнер проекта «Летай со мной». В прошлом он был кемеровским депутатом и участником шумного задержания со стрельбой в полицейских: оперативная съемка попала в интернет и на ТВ. После разгрома вандалами чужой трубы Барабаш стал единственным претендентом на место в крупном федеральном проекте. Корреспондент НГС Илья Калинин разбирался, связаны ли эти события между собой и даже дозвонился до серьезного предпринимателя. Но лучше бы он этого не делал.
Что за проект привезли в Новосибирск
Глава благотворительного фонда Екатерина Иноземцева приехала для переговоров с новосибирским правительством об участии области в федеральном проекте аэродинамической гимнастики для детей с ДЦП «Летай со мной». Считается, что на развитие таких детей хорошее влияние оказывают полеты в аэротрубе. Правда, участие каждого ребенка должно быть разрешено специалистом в индивидуальном порядке. Как сообщается на сайте «Летай со мной», проект инициирован Народным фронтом (возможно, к выборам) и рассчитан на 11 городов России.
Екатерина Иноземцева — глава благотворительного фонда. Проработала 15 лет в московском университете МВД России. Занималась профессиональной подготовкой будущих офицеров — следователей-дознавателей, экспертов-криминалистов. Уволилась в звании майора полиции. Младшая дочь Екатерины заболела и получила инвалидность, как считает мама, после поставленной вакцины АКДС. И через собственную историю, заметила Екатерина Иноземцева, она и занялась благотворительностью.
На сайте проекта «Летай со мной» указаны следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Челябинск, Казань, Ижевск, Сургут, Кемерово, Красноярск, Иркутск и Южно-Сахалинск. Некоторые города в пилотном режиме уже участвуют в проекте с февраля 2021 года, другие должны присоединиться до конца лета.
— На каждый регион по 2,5 миллиона рублей на оплату труда сотрудникам проекта и еще где-то 1,5 миллиона на аренду полетного времени в аэротрубе. На один город выходит где-то даже 4,5 миллиона. В каждом городе 30 детей с ДЦП бесплатно на регулярной основе занимаются в течение 12 месяцев, — рассказала корреспонденту НГС Екатерина Иноземцева.
Изначально авторами проекта Новосибирская область не рассматривалась. Наш регион появился вместо Ижевска. Сама Иноземцева объясняет замену так:
— Добавили Новосибирск, потому что у вас тут две аэротрубы. А Ижевск мы убрали, потому что там реализуется другой проект. Ну и потом, скажу честно, еще аэротруба [в Ижевске] себя повела не очень хорошо: когда у нас там было рабочее совещание, нам обозначили одну сумму за аренду, а потом резко подняли ее очень высоко. В апреле это было. И тогда я увидела интернете, что и у вас есть аэротруба, — пояснила Екатерина Иноземцева.
По словам главы благотворительного фонда, из 4,5 миллиона рублей на каждый регион 2,5 выделяет Фонд президентских грантов. Остальное собирается за счет спонсоров и денег фонда самой Иноземцевой. На вопрос корреспондента НГС, придется ли вкладывать деньги местным властям, женщина тяжело выдохнула.
— Ну вот мы и решаем. Например, в Кемерово вкладывают. Каждый регион в нашей Российской Федерации имеет свою специфическую историю. Вот на уровне вашего регионального правительства соберемся и будем решать вопрос, чтобы ваш регион включался тоже в поддержку этого проекта, — уклончиво ответила на вопрос глава благотворительного фонда Екатерина Иноземцева.
Вандалы с топорами на рынке парашютного спорта
Историю с порубленным 14 июля аэродинамическим комплексом Free Fly на улице Спартака Екатерина Иноземцева уже знает. Кажется, женщина вполне искренне возмущается случившимся. Однако существующие предположения, что это может быть связано со строительством на ВАСХНИЛе второй аэротрубы, принадлежащей кемеровскому бизнесмену и президенту Федерации парашютного спорта России Андрею Барабашу, Иноземцева предпочитает не обсуждать. Замечает лишь, что ФПС России, где Барабаш числится президентом, является партнером проекта «Летай со мной».
— Да мы были в шоке! Мне даже видео прислали, как идут девять подростков с топорами и разрубили… Какой-то рейдерский захват. Это, конечно, ужасно, что такое случилось. Мы изначально хотели переговорить, чтобы две трубы в проекте участвовало. <…> Вот не знаю… Или проекту кто-то мешает, — предположила глава благотворительного фонда.
После того как аэротрубу на Спартака разрушили, бизнесмен Барабаш стал единственным участником «Летай со мной», причем сразу в двух городах: и в Кемерово, и в Новосибирске. На ВАСХНИЛе аэротруба должна официально открыться в ближайшее время. Об этом 14 июля корреспонденту НГС рассказал застройщик проекта Владислав Синютин. Мужчина тогда же заверил, что к вандалам они не имеют никакого отношения.
— Да, мне [директор комплекса Free Fly Николай] Чичканов говорил, мол, приходили люди к нему и сказали, что они курируют парашютный спорт и вот якобы труба на ВАСХНИЛе тоже под ними. Под нами не может быть никого, потому что у нас официальные документы: разрешение на строительство, экспертиза проекта, документы все, какие только должны быть. У нас таких людей нет, мы подотчетны только администрации, органам государственной власти. Нет таких людей, которые в принципе приходят и кому-то там говорят, что они курируют парашютный спорт и труба находится под ними. Ну это же бред очевидный, — возмущался 14 июля застройщик Владислав Синютин.
Другие участники новосибирского рынка, связанного с парашютным спортом и аэродинамическими трубами, считают, что причинно-следственная связь у этих событий вполне очевидна. И дело здесь не только в трубе и федеральном проекте «Летай со мной». По ощущениям этих участников, возможно, это попытка передела новосибирского рынка парашютного спорта и бизнеса, завязанного на нём.
— 14 мая этого года, когда мы уже технически работали, но официально еще не объявили об открытии, какие-то люди записались к нам на полет. Пришли, в принципе лиц не скрывали, но тогда даже уличных камер еще не стояло. И стали угрожать. Искали меня, как учредителя, им дали мой номер телефона, и они стали угрожать. Требовали вхождение в долю бизнеса либо в противном случае обещали сжечь аэротрубу, увезти куда-то управляющего — такие полноценные угрозы были. Они говорили, что любой бизнес в парашютном спорте без их участия невозможен, поэтому либо мы решаем, как они входят в бизнес, либо они не дадут нам работать. Параллельно на нас открыли всякие расследования по анонимным жалобам: начались юридические проверки. К нам с пристрастием начали ходить проверяющие органы, — вспомнил весенние события директор комплекса Free Fly Николай Чичканов.
Конечно, кемеровского бизнесмена открыто никто ни в чём не обвиняет. Но как только разговор заходит про парашютный спорт, прыжки на частных аэродромах и тренировки в аэротрубе, сразу же всплывает кемеровский аэродром Танай, принадлежащий Андрею Барабашу, да вспоминаются угрозы, которые получали не только владельцы комплекса Free Fly, но и руководители новосибирского аэродрома Мочище.
— Сейчас у нас встал на ноги аэродром Мочище. Там люди два года назад выиграли на чемпионате мира [по парашютному спорту]. И это — серьезный вызов Барабашу, — объясняет руководитель Новосибирской региональной общественной организации многодетных семей и семей с детьми «Вектор» Андрей Андреев.
Андреев уже давно проводит занятия по реабилитации детей с ДЦП в сотрудничестве с комплексом Free Fly, поэтому 13 июля подал заявку на участие в проекте «Летай с нами» в качестве новосибирского оператора. По условиям проекта Иноземцевой, заниматься его реализацией в регионе может лишь общественная организация, но не частные структуры, которыми являются как разрушенная аэротруба на Спартака, так и выстроенная на ВАСХНИЛе. Андреев планировал организовать занятия в рамках федерального благотворительного проекта как в одной, так и в другой трубе.
— Какие-то были изначально недопонимания по документальным вопросам, но, когда мы всё по документам утрясли, официально начали работать, вопросов не стало. От кого претензии? Скажем так, от коллег. Они не верили, что мы работали официально, пришлось им доказывать, что мы работаем легально, — очень аккуратно поведал корреспонденту НГС об угрозах инструктор по прыжкам на аэродроме Мочище Василий Чекрыгин.
Мужчина не стал углубляться в подробности давних разборок, словно чего-то опасался, лишь заметил: это были звонки по телефону с разговорами, что «у вас всё неправильно».
Кто такой Андрей Барабаш
Андрей Алексеевич Барабаш родился 26 сентября 1963 года в городе Мариинске. С 1987 по 1994 год работал в Кемеровском учебно-авиационном центре ДОСААФ старшим инструктором парашютно-десантной подготовки.
С 2004 по 2016 год был депутатом: сначала Крапивинского районного Совета народных депутатов, после — депутатом Кемеровского горсовета. В 2016 году стал президентом Общероссийской общественной организации «Федерация парашютного спорта России».
Имеет медали «За честь и мужество», «За особый вклад в развитие Кузбасса» третьей степени, «За бизнес во имя созидания», почетный знак «Золотой знак Кузбасса» и другие награды и почетные грамоты. Эта информация опубликована на сайте Главного управления МВД России по Кемеровской области. Барабаш ко всему прочему является членом Общественного совета Кемеровского МВД.
По данным системы «Контур.Фокус», Андрей Барабаш — крупнейший кемеровский бизнесмен. В качестве учредителя или участника он имеет отношение более чем к двадцати различным юридическим лицам. Многие из них в той или иной степени связаны с парашютным спортом и бизнесом.
Например, ему принадлежит почти 75% кемеровского аэродрома Танай, ставшего печально известным из-за разбившегося здесь 19 июня 2021 года самолета с парашютистами.
Также Барабашу принадлежат около 75% компании «Отель аэродрома Танай», 70% «Кузбассавиа», 100% «Кемеровского авиационного учебного центра имени
Барабаш является одним из учредителей Федерации парашютного спорта Кемеровской области, Федерации серфинга Кемеровской области, а в 2003 году был организатором и председателем совета кемеровского отделения политической партии «Российская Конституционно-Демократическая Партия». Впрочем, Кемеровское РКДП ликвидировалось через три года из-за отсутствия минимально необходимого количества членов партии в региональном отделении.
В 2017 году Андрей Барабаш имел 95% кемеровского нефтеперерабатывающего завода (ООО «Эссе»), но в 2018 году, по данным «Контур.Фокуса», полным владельцем НПЗ стал его бывший гендиректор Владимир Ненашкин.
В скандальную историю Андрей Барабаш, тогда еще депутат горсовета Кемерово, попал в октябре 2010 года. Его задержали инспекторы ГИБДД: как утверждалось, за езду в алкогольном опьянении в темное время суток с погашенными фарами по встречной полосе. Была погоня, которая закончилась только перед домом депутата. В финале погони в сторону полицейских прозвучали даже выстрелы из травматического пистолета «Оса».
Во время задержания депутата велась оперативная съемка, но доступно широкому зрителю видео стало только через полгода. Пятый канал в программе «Главное» весной 2011 года рассказал криминальные истории региональных депутатов, одним из которых был Андрей Барабаш. Как ни странно, за этот инцидент никому ничего не было: депутат Барабаш переизбрался на новый срок, а инспектор ГИБДД, который его задерживал, уволился из МВД по собственному желанию.
Какие деньги зарабатывают в парашютном бизнесе
Директор и владелец комплекса Free Fly, рекордсмен России и Европы, действующий спортсмен-парашютист Николай Чичканов объяснил корреспонденту НГС, кто, как и сколько зарабатывает в парашютном спорте.
— Основной рынок аэродрома Танай — это все-таки Новосибирск как ближайший самый крупный город. Но тут зарабатывают не столько на спортивных прыжках, когда такие спортсмены, как я, прыгают. Это полторы-две тысячи рублей за прыжок — небольшие деньги. А вот тандем-прыжок стоит двенадцать-пятнадцать тысяч, со съемкой, может, даже дороже. То есть основная прибыль аэродрома — сотни тандем-прыжков, то есть тех, кто решил первый раз прыгнуть с инструктором, — рассказывает Николай Чичканов.
Прибыль аэродрома от спортивных прыжков, как заметил Чичканов, это, если можно так выразиться, «только на топливо и зарплату». Главные же деньги аэродром получает от новичков-любителей и тех, кто только что захотел стать спортсменом.
— Даже в Instagram-аккаунте аэродрома Мочище сказано, что они тоже сталкивались с давлением и угрозами. Когда они (аэродром Мочище. — Прим. ред.) открывались, то столкнулись с беспрецедентным прессингом. Есть еще аэродром в Бердске, но там коммерческая деятельность почти не ведется — так, от случая к случаю проходят военные сборы. А больше аэродромов в Сибири нет. Как и аэротруб поблизости. Ближайшие — в Красноярске и Тюмени. Поэтому аэротрубе нашей были рады как спортсмены, так и просто любители таких развлечений. До этого в Новосибирске были только передвижные аэротрубы, такой ярмарочный тип, но они не подходят для спортивных парашютистов. Там качество воздушного потока оставляет желать лучшего — человеку без опыта полететь довольно трудно. И мы, когда появились с профессиональной трубой, немного разрушили монополию некоторых сил на такую индустрию, — подчеркнул Чичканов.
Другая часть денег в этом бизнесе зарабатывается владельцами аэродинамических труб, в которых тренируются как спортсмены, так и любители. Например, час занятий в аэротрубе с инструктором стоит от 14 тысяч рублей и выше. Для обыкновенного человека с улицы цены следующие: 3 тысячи рублей за пять минут (для взрослых) и 2 тысячи рублей за те же пять минут для детей.
Для профессиональных спортсменов минута занятий в аэротрубе комплекса Free Fly стоит 300 рублей (при покупке от 60 минут), для детей с ДЦП — 200 рублей за минуту занятий по специальной программе. Руководители комплекса Free Fly планировали подать заявку на грант, чтобы для детей занятия были бесплатными.
А еще, рассказал Чичканов, в начале августе на Танай приезжает парашютный мундиаль — это как Олимпиада в воздушных видах спорта. Едут на эти соревнования тысячи спортсменов со всего мира, для которых Новосибирск станет перевалочным пунктом. И эти тысячи спортсменов могли бы тренироваться в аэротрубе на Спартака, но так получается, что для них будет работать только труба на ВАСХНИЛе.
— Во всём регионе суммарная выручка рынка с парашютными прыжками, со всем остальным, может быть, сто миллионов рублей в год. Мне сложно оценить точнее, я же недолго здесь. Но в этом бизнесе могут быть и государственные программы, и субсидии. Вообще на местном рынке несколько сотен парашютистов, потому что едут сюда из Омской, Томской областей, с Алтая. Но основные деньги, повторюсь, лежат не в парашютном сообществе, а в околопарашютном: это люди, которые пришли в первый раз и хотят, чтобы их научили, — заметил Николай Чичканов.
Повреждения в комплексе Free Fly планируют устранить где-то к осени: потратить на это придется около двух миллионов рублей, заметил Чичканов. И примерно такая же сумма потребуется на поддержание предприятия в период простоя: зарплата сотрудникам, аренда и прочее.
Чем закончились переговоры с новосибирским правительством
Переговоры главы Благотворительного фонда Екатерины Иноземцевой в Новосибирском правительстве ничем не завершились. Об этом рассказал корреспонденту НГС участвовавший в совещании Андрей Андреев.
Сама Екатерина довольно охотно общалась с журналистом до посещения правительства, но перестала реагировать на звонки после проведенного совещания. Сначала Екатерина дважды попросила корреспондента НГС перезвонить позже, но после перестала брать трубку и не реагировала на сообщения, записанные на автоответчик.
Редакция НГС отправила запрос в правительство Новосибирской области, но на момент публикации статьи ответ еще не поступил.
Андреев, в свою очередь, рассказал, что инициатива Иноземцевой оказалась для некоторых чиновников неожиданностью, а расплывчатость в ответах на вопросы, в том числе и про финансирование, которые задавали главе благотворительного фонда на встрече, еще сильнее смазали впечатление.
— Были там еще реабилитологи из частного центра по работе с ДЦП «Шагаем вместе». Они начали задавать вопросы по теме реабилитации, а Иноземцева ответить ничего не может толком. А они ей: «Подождите, вы на наши вопросы не отвечаете, вы говорите лозунгами: как всё это классно, как всё это хорошо, но давайте конкретику». И когда наши стали задавать вопросы, Иноземцева бросила такую фразу: «Что, сейчас Путину позвонить?» Мол, она позвонит Путину и всем будет капец, — описал происходившее на встрече Андреев.
Руководитель общественной организации «Вектор» уточнил, что примерно такая же ситуация сложилась и в Ижевске, он созванивался с удмуртскими участниками. Оттого этот город якобы и вывели из проекта. Отодвинули от проекта «Летай со мной» и самого Андреева: во время переговоров с новосибирскими чиновниками Иноземцева куратором новосибирского региона назвала другую общественную организацию.
— Вот и вся история… Поэтому я хочу сейчас написать собственный проект по работе с детьми с ДЦП. И работать с новосибирской федерацией парашютного спорта, аэродромом Мочище, который считается одним из лучших, и с аэротрубой, которую собираются восстановить на Спартака, — рассказал корреспонденту НГС Андрей Андреев.
Президент Региональной общественной организации «Федерация парашютного спорта Новосибирской области» Владимир Свинарёв подтвердил, что он не против участвовать в проекте Андреева, но надо сначала изучить все детали.
— Возможно, есть тут какое-то давление со стороны Барабаша. Он занимает пост президента Федерации парашютного спорта России и строит аэротрубу в Краснообске. А там ведь вкладывается не один десяток миллионов, — заметил Свинарёв по происходящему и уточнил, что в плане принятия решений и выбора проектов новосибирская федерация не зависит от каких-либо указаний ФПС России во главе с Андреем Барабашем.
Корреспондент НГС дозвонился до кемеровского бизнесмена и президента ФПС России Андрея Барабаша, чтобы получить комментарии и по поводу проекта «Летай со мной», и по поводу разгрома аэротрубы на Спартаке. Но предприниматель потребовал, чтобы журналист первым делом предъявил ему на эту трубу все документы, и бросил трубку. После того как корреспондент НГС еще раз набрал президента ФПС России, мужчина начал откровенно хамить, используя нецензурную лексику. Во время третьего звонка мы поинтересовались у бизнесмена, имеет ли он отношение к нападкам на новосибирских конкурентов, но разговор приобрел совсем некрасивый характер. Отправив журналиста на три буквы, Андрей Барабаш в очередной раз бросил трубку.
Весной 2021 года мы выпустили репортаж со стройки первой в Новосибирске профессиональной аэротрубы высотой с пятиэтажный дом. О нападении вандалов с топорами на аэродинамический комплекс Free Fly мы рассказывали 14 июля — сразу же после случившегося. 16 июля стало известно о возбуждении уголовного дела.