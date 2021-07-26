Люди с топорами разгромили аэротрубу. Кто после этого стал единственным претендентом на деньги федерального проекта

Конечно, кемеровского бизнесмена открыто никто ни в чём не обвиняет. Но как только разговор заходит про парашютный спорт, прыжки на частных аэродромах и тренировки в аэротрубе, сразу же всплывает кемеровский аэродром Танай, принадлежащий Андрею Барабашу, да вспоминаются угрозы, которые получали не только владельцы комплекса Free Fly, но и руководители новосибирского аэродрома Мочище.



— Сейчас у нас встал на ноги аэродром Мочище. Там люди два года назад выиграли на чемпионате мира [по парашютному спорту]. И это — серьезный вызов Барабашу, — объясняет руководитель Новосибирской региональной общественной организации многодетных семей и семей с детьми «Вектор» Андрей Андреев.



Андреев уже давно проводит занятия по реабилитации детей с ДЦП в сотрудничестве с комплексом Free Fly, поэтому 13 июля подал заявку на участие в проекте «Летай с нами» в качестве новосибирского оператора. По условиям проекта Иноземцевой, заниматься его реализацией в регионе может лишь общественная организация, но не частные структуры, которыми являются как разрушенная аэротруба на Спартака, так и выстроенная на ВАСХНИЛе. Андреев планировал организовать занятия в рамках федерального благотворительного проекта как в одной, так и в другой трубе.



— Какие-то были изначально недопонимания по документальным вопросам, но, когда мы всё по документам утрясли, официально начали работать, вопросов не стало. От кого претензии? Скажем так, от коллег. Они не верили, что мы работали официально, пришлось им доказывать, что мы работаем легально, — очень аккуратно поведал корреспонденту НГС об угрозах инструктор по прыжкам на аэродроме Мочище Василий Чекрыгин.



Мужчина не стал углубляться в подробности давних разборок, словно чего-то опасался, лишь заметил: это были звонки по телефону с разговорами, что «у вас всё неправильно».



Кто такой Андрей Барабаш

Андрей Алексеевич Барабаш родился 26 сентября 1963 года в городе Мариинске. С 1987 по 1994 год работал в Кемеровском учебно-авиационном центре ДОСААФ старшим инструктором парашютно-десантной подготовки.



С 2004 по 2016 год был депутатом: сначала Крапивинского районного Совета народных депутатов, после — депутатом Кемеровского горсовета. В 2016 году стал президентом Общероссийской общественной организации «Федерация парашютного спорта России».



Имеет медали «За честь и мужество», «За особый вклад в развитие Кузбасса» третьей степени, «За бизнес во имя созидания», почетный знак «Золотой знак Кузбасса» и другие награды и почетные грамоты. Эта информация опубликована на сайте Главного управления МВД России по Кемеровской области. Барабаш ко всему прочему является членом Общественного совета Кемеровского МВД.



По данным системы «Контур.Фокус», Андрей Барабаш — крупнейший кемеровский бизнесмен. В качестве учредителя или участника он имеет отношение более чем к двадцати различным юридическим лицам. Многие из них в той или иной степени связаны с парашютным спортом и бизнесом.



Например, ему принадлежит почти 75% кемеровского аэродрома Танай, ставшего печально известным из-за разбившегося здесь 19 июня 2021 года самолета с парашютистами.



Также Барабашу принадлежат около 75% компании «Отель аэродрома Танай», 70% «Кузбассавиа», 100% «Кемеровского авиационного учебного центра имени Мартемьянова В. Д. », 50% Кемеровского стрелкового клуба и ряд других компаний.



Барабаш является одним из учредителей Федерации парашютного спорта Кемеровской области, Федерации серфинга Кемеровской области, а в 2003 году был организатором и председателем совета кемеровского отделения политической партии «Российская Конституционно-Демократическая Партия». Впрочем, Кемеровское РКДП ликвидировалось через три года из-за отсутствия минимально необходимого количества членов партии в региональном отделении.



В 2017 году Андрей Барабаш имел 95% кемеровского нефтеперерабатывающего завода (ООО «Эссе»), но в 2018 году, по данным «Контур.Фокуса», полным владельцем НПЗ стал его бывший гендиректор Владимир Ненашкин.



В скандальную историю Андрей Барабаш, тогда еще депутат горсовета Кемерово, попал в октябре 2010 года. Его задержали инспекторы ГИБДД: как утверждалось, за езду в алкогольном опьянении в темное время суток с погашенными фарами по встречной полосе. Была погоня, которая закончилась только перед домом депутата. В финале погони в сторону полицейских прозвучали даже выстрелы из травматического пистолета «Оса».



Во время задержания депутата велась оперативная съемка, но доступно широкому зрителю видео стало только через полгода. Пятый канал в программе «Главное» весной 2011 года рассказал криминальные истории региональных депутатов, одним из которых был Андрей Барабаш. Как ни странно, за этот инцидент никому ничего не было: депутат Барабаш переизбрался на новый срок, а инспектор ГИБДД, который его задерживал, уволился из МВД по собственному желанию.