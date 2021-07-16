В Новосибирске возбудили дело после погрома в комплексе с аэротрубой

В Новосибирске после нападения на аэродинамический комплекс Free Fly на улице Спартака возбудили уголовное дело. 14 июля девять человек с топорами и в масках разгромили помещение и повредили аэротрубу.



— Сегодня утром со мной связались следователи и сообщили о том, что по нашему заявлению возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к инциденту, а дальше, возможно, будут добавляться еще статьи какие-то, — рассказал корреспонденту НГС директор аэродинамического комплекса Free Fly Николай Чичканов.

