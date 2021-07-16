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В Новосибирске возбудили дело после погрома в комплексе с аэротрубой

Владельцы клуба продолжают оценивать ущерб

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14 июля в комплекс ворвались неизвестные с топорами

14 июля в комплекс ворвались неизвестные с топорами

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В Новосибирске после нападения на аэродинамический комплекс Free Fly на улице Спартака возбудили уголовное дело. 14 июля девять человек с топорами и в масках разгромили помещение и повредили аэротрубу.

— Сегодня утром со мной связались следователи и сообщили о том, что по нашему заявлению возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к инциденту, а дальше, возможно, будут добавляться еще статьи какие-то, — рассказал корреспонденту НГС директор аэродинамического комплекса Free Fly Николай Чичканов.

В региональном ГУ МВД подтвердили факт возбуждения уголовного дела.

— Дело возбуждено по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководитель комплекса сообщил, что собирается привлечь эксперта, чтобы подсчитать нанесенный их клубу ущерб.

— Помимо стоимости самого стекла, нужно его доставить через всю Россию, смонтировать. Это еще же и спецоборудование. Плюс ко всему нужно будет разобрать половину установки, чтобы всё это переделать. Реальная сумма ущерба будет в разы выше, чем стоимость непосредственно того, что испорчено. Стекло 3,5 метра высотой и 2,5 см толщиной весит только 300 кг. Мы его с помощью кранов специальных ставили. То есть не всё так просто. Это еще раз говорит о том, что злоумышленники намеренно выводили из строя то, что восстановить будет самым сложным, — отмечает Чичканов.

Директор аэрокомплекса рассказал, что разбитая аэротруба состоит из пяти стекол. Год назад полный комплект им стоил 800 тысяч рублей, но с тех пор цены поднялись, и сколько теперь они стоят, пока неизвестно. Стекла таких размеров (3,5 метра высотой и 2,5 см толщиной) изготавливают только на одном заводе в России — в Москве.

Николай Чичканов созвонился с заводом, чтобы заказать новые стекла. Мужчине ответили: из-за наступившего сезона у них профицит заказов. Уйдет несколько месяцев, прежде чем возьмутся за их заказ.

— Можно было бы, конечно, заказать меньших размеров, но ведь наша установка спроектирована именно для таких размеров. Мы сейчас думаем о каких-то альтернативах. Гипотетически аэротруба может работать вообще без стекол. Есть прям трубы без остекления, просто матами вокруг выложено. Думаем, какое техническое решение принять, чтобы хоть какую-то работу продолжить, пока стекла изготавливают. Безопасность — прежде всего, поэтому сейчас оцениваем все возможности, — говорит директор.

В феврале 2021 года НГС делал репортаж из складского помещения на улице Спартака, где в то время шли монтажные работы. До этого в Новосибирск привозили аэротрубы открытого типа — один прозрачный стакан, воздух в который нагоняли мощным вентилятором. Екатеринбуржцы смонтировали аэротрубу закрытого типа — в ней летать можно круглогодично и при любой погоде. В закрытой трубе вентиляторы располагаются в боковых частях и воздух до человека доходит более ровным потоком, чем в сооружении открытого типа.

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аэротрубанападениеполицияуголовное дело
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