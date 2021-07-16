В Новосибирске возбудили дело после погрома в комплексе с аэротрубой

В Новосибирске после нападения на аэродинамический комплекс Free Fly на улице Спартака возбудили уголовное дело.
— Сегодня утром со мной связались следователи и сообщили о том, что по нашему заявлению возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к инциденту, а дальше, возможно, будут добавляться еще статьи какие-то, — рассказал корреспонденту НГС директор аэродинамического комплекса Free Fly Николай Чичканов.
В региональном ГУ МВД подтвердили факт возбуждения уголовного дела.
— Дело возбуждено по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Руководитель комплекса сообщил, что собирается привлечь эксперта, чтобы подсчитать нанесенный их клубу ущерб.
— Помимо стоимости самого стекла, нужно его доставить через всю Россию, смонтировать. Это еще же и спецоборудование. Плюс ко всему нужно будет разобрать половину установки, чтобы всё это переделать. Реальная сумма ущерба будет в разы выше, чем стоимость непосредственно того, что испорчено. Стекло 3,5 метра высотой и
Директор аэрокомплекса рассказал, что разбитая аэротруба состоит из пяти стекол. Год назад полный комплект им стоил 800 тысяч рублей, но с тех пор цены поднялись, и сколько теперь они стоят, пока неизвестно. Стекла таких размеров (3,5 метра высотой и
Николай Чичканов созвонился с заводом, чтобы заказать новые стекла. Мужчине ответили: из-за наступившего сезона у них профицит заказов. Уйдет несколько месяцев, прежде чем возьмутся за их заказ.
— Можно было бы, конечно, заказать меньших размеров, но ведь наша установка спроектирована именно для таких размеров. Мы сейчас думаем о каких-то альтернативах. Гипотетически аэротруба может работать вообще без стекол. Есть прям трубы без остекления, просто матами вокруг выложено. Думаем, какое техническое решение принять, чтобы хоть какую-то работу продолжить, пока стекла изготавливают. Безопасность — прежде всего, поэтому сейчас оцениваем все возможности, — говорит директор.
В феврале 2021 года НГС делал репортаж из складского помещения на улице Спартака, где в то время шли монтажные работы. До этого в Новосибирск привозили аэротрубы открытого типа — один прозрачный стакан, воздух в который нагоняли мощным вентилятором. Екатеринбуржцы смонтировали аэротрубу закрытого типа — в ней летать можно круглогодично и при любой погоде. В закрытой трубе вентиляторы располагаются в боковых частях и воздух до человека доходит более ровным потоком, чем в сооружении открытого типа.